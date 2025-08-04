Англія

"Святі" хочуть більше грошей.

Ліверпульський Евертон зробив пропозицію англійському Саутгемптону щодо трансферу талановитого півзахисника Тайлера Діблінга. Про це повідомляє журналіст Алекс Крук.

За інформацією джерела, "іриски" запропонували "святим" 35 млн. фунтів стерлінгів за 19-річного англійця, але отримали відмову від керівництва "червоно-білих".

Зазначається, що Саутгемптон хоче отримати за свого вихованця не менше 40 млн. фунтів стерлінгів. Наразі між клубами тривають перемовини.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Минулого сезону Тайлер Діблінг відіграв за Саутгемптон 38 матчів, забив чотири голи та віддав три результативні передачі.