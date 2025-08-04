"Святі" хочуть більше грошей.
Tyler Dibling, getty images
04 серпня 2025, 20:49
Ліверпульський Евертон зробив пропозицію англійському Саутгемптону щодо трансферу талановитого півзахисника Тайлера Діблінга. Про це повідомляє журналіст Алекс Крук.
За інформацією джерела, "іриски" запропонували "святим" 35 млн. фунтів стерлінгів за 19-річного англійця, але отримали відмову від керівництва "червоно-білих".
Зазначається, що Саутгемптон хоче отримати за свого вихованця не менше 40 млн. фунтів стерлінгів. Наразі між клубами тривають перемовини.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.
Минулого сезону Тайлер Діблінг відіграв за Саутгемптон 38 матчів, забив чотири голи та віддав три результативні передачі.