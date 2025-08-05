Англія

Команди провели одразу два товариські матчі з різницею в одну годину.

Ліверпуль з різницею в одну годину провів два контрольні матчі проти Атлетіка в рамках підготовки до старту нового сезону.

У першому матчі команда Арне Слота здобула впевнену перемогу з рахунком 4:1.

У складі "червоних" голами відзначилися Ріо Нгумоха, Дарвін Нуньєс, Гарві Еліотт та Алекс Паділья, який зрізав м'яч у свої ворота. У "басків" єдиний м'яч забив Горка Гурусета.

Ліверпуль — Атлетік 4:1

Голи: Нгумоха, 2, Нуньєс, 5, Паділья, 42 (автогол), Елліотт, 58 — Гурусета, 76.

У другій зустрічі Ліверпуль також переміг і знову було забито п'ять м'ячів, проте рахунок вже був – 3:2.

У першому таймі на гол Мохамеда Салаха, "баски" відповіли влучним ударом Ояна Сансета. Потім на 55 хвилині коді Гакпо вивів "червоних" вперед, але через дев'ять хвилин все той же Гакпо відзначився автоголом. На цьому нідерландець не зупинився і за шість хвилин забив у ворота Атлетіка.

Також додамо, що на 81 хвилині Салах міг оформити дубль, але не зміг реалізувати пенальті.

Ліверпуль — Атлетік 3:2

Голи: Салах, 14, Гакпо, 55, 70 — Сансет, 29, Гакпо, 64 (автогол).

На 81 хвилині Салах (Ліверпуль) не реалізував пенальті.