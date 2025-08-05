Англія

Нині шотландець має статус вільного агента.

Воротар збірної Шотландії Ангус Ганн продовжить свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного шотландця зацікавлений Ноттінгем Форест, який вже домовився про особистий контракт із футболістом.

Нагадаємо, зараз Ганн є вільним агентом, після того як цього літа покинув Норвіч. Минулого сезону він провів 35 матчів у Чемпіоншипі, з яких вісім на нуль при 42 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Дуглас Луїс близький до переходу в Ноттінгем Форест.