Англія

Клуб із Манчестера готовий підвищити зарплату футболіста.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі може забезпечити своє майбутнє в клубі англійської Прем'єр-ліги на кілька років вперед. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "містян" пропонує 29-річному іспанцеві контракт до літа 2029 року.

Також наголошується, що Сіті готовий збільшити зарплату футболіста, завдяки чому він стане другим найоплачуванішим гравцем у команді після Ерлінга Голанда.

Минулого сезону Родрі провів лише вісім матчів, у яких відзначився одним асистом. Він пропустив більшу частину сезону через серйозну травму.