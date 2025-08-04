Португалець продовжить виступи на Етіхад Стедіум.
Rúben Dias, getty images
04 серпня 2025, 18:51
Англійський Манчестер Сіті досяг домовленості з центральним захисником команди Рубеном Діашем щодо продовження контракту. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.
За інформацією джерела, терміни трудової угоди 28-річного португальця наразі невідомі, але це буде довгостроковий контракт.
Чинна трудова угода гравця з "містянами" розрахована до 30 червня 2027 року з зарплатнею 9,3 мільйони фунтів стерлінгів на рік. Трансфермаркт оцінює його у 65 млн. євро.
Минулого сезону Рубен Діаш відіграв за Манчестер Сіті 44 матчі та отримав 7 жовтих карток.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті прийняв рішення по Хусанову.