Англія

Португалець продовжить виступи на Етіхад Стедіум.

Англійський Манчестер Сіті досяг домовленості з центральним захисником команди Рубеном Діашем щодо продовження контракту. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, терміни трудової угоди 28-річного португальця наразі невідомі, але це буде довгостроковий контракт.

Чинна трудова угода гравця з "містянами" розрахована до 30 червня 2027 року з зарплатнею 9,3 мільйони фунтів стерлінгів на рік. Трансфермаркт оцінює його у 65 млн. євро.

Минулого сезону Рубен Діаш відіграв за Манчестер Сіті 44 матчі та отримав 7 жовтих карток.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті прийняв рішення по Хусанову.