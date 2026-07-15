Аргентинський захисник може змінити клуб, хоча його висока трансферна вартість ускладнює потенційну угоду.
Крістіан Ромеро, Getty Images
15 липня 2026, 00:20
Центральний захисник та капітан Тоттенгема Крістіан Ромеро залишить лондонський клуб під час літнього трансферного вікна. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, Інтер останніми днями вже провів переговори з Тоттенгемом. Під час обговорення можливого трансферу Джеда Спенса аргентинець також був запропонований міланському клубу як один із варіантів для підсилення оборони.
"Нерадзуррі" зацікавлені у підписанні 28-річного центрбека, однак головною перешкодою залишається висока вартість футболіста. Крім того, інтерес до Ромеро також проявляє Барселона.
За даними Transfermarkt, ринкова вартість чемпіона світу становить 45 мільйонів євро, а його контракт із Тоттенгемом розрахований до літа 2029 року.
У сезоні-2025/26 Крістіан Ромеро провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив шість м'ячів та віддав три результативні передачі.