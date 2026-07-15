Англія

Аргентинський захисник може змінити клуб, хоча його висока трансферна вартість ускладнює потенційну угоду.

Центральний захисник та капітан Тоттенгема Крістіан Ромеро залишить лондонський клуб під час літнього трансферного вікна. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Інтер останніми днями вже провів переговори з Тоттенгемом. Під час обговорення можливого трансферу Джеда Спенса аргентинець також був запропонований міланському клубу як один із варіантів для підсилення оборони.

"Нерадзуррі" зацікавлені у підписанні 28-річного центрбека, однак головною перешкодою залишається висока вартість футболіста. Крім того, інтерес до Ромеро також проявляє Барселона.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість чемпіона світу становить 45 мільйонів євро, а його контракт із Тоттенгемом розрахований до літа 2029 року.

У сезоні-2025/26 Крістіан Ромеро провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив шість м'ячів та віддав три результативні передачі.