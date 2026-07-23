Англія

Лондонський клуб виявляє зацікавленість у підписанні 19-річного івуарійського вінгера РБ Лейпциг.

Івуарійський вінгер німецького РБ Лейпциг Ян Діоманде потрапив до сфери інтересів топового клубу англійської Прем'єр-ліги. Про це у своїх соціальних мережах інформує інсайдер Бен Джейкобс.

Предметну зацікавленість у трансфері 19-річного африканця виявляє лондонський Арсенал. Керівництво "канонірів" уже зробило попередній запит щодо можливості переходу футболіста у поточне літнє вікно. Раніше у ЗМІ також з'являлася інформація про зацікавленість у послугах івуарійця з боку французького ПСЖ.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість Діоманде у 90 мільйонів євро, а його чинний трудовий договір із "биками" розрахований до середини 2030 року.

У сезоні-2025/26 Ян провів 36 офіційних поєдинків у складі РБ Лейпциг, відзначившись 13 забитими м'ячами та дев'ятьма результативними передачами.