Англія

Лондонські клуби обговорюють оренду Акселя Дісасі як частину потенційної угоди.

Центральний захисник Крістал Пелес Максанс Лакруа перебуває за крок від переходу до Челсі.

Як повідомляє The Telegraph, переговори між клубами тривають уже певний час і наближаються до успішного завершення.

За інформацією джерела, паралельно сторони обговорюють можливу оренду оборонця Челсі Акселя Дісасі до Крістал Пелес на один сезон. Водночас сам лондонський клуб віддає перевагу повноцінному продажу 28-річного француза, на якого також претендують Мілан і Рома.

Необхідність у новому центрбеку для Крістал Пелес виникла після зимового продажу Марка Геї до Манчестер Сіті, а тепер клуб готується і до відходу Лакруа. Саме тому варіант із Дісасі розглядається як один із найреальніших.

Для Челсі потенційна угода також має стратегічне значення. Клуб прагне розвантажити склад від кількох захисників, щоб отримати можливість підписати нового гравця в оборону.