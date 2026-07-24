Англія

Французький захисник уже найближчим часом пройде медогляд і підпише шестирічний контракт із лондонським клубом.

Челсі впритул наблизився до завершення трансферу центрального захисника Максанса Лакруа з Крістал Пелес. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, клуби узгодили угоду на суму близько 52 мільйонів фунтів. Найближчим часом 26-річний француз має пройти медичне обстеження після чого підпише контракт із Челсі до літа 2032 року.

Лакруа став одним із ключових футболістів Крістал Пелес у минулому сезоні. Захисник провів 55 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав три результативні передачі. Разом із командою він здобув перший європейський трофей в історії клубу, перемігши у фіналі Ліги конференцій.

Виступи на клубному рівні також допомогли Лакруа потрапити до заявки збірної Франції на чемпіонат світу-2026. На турнірі оборонець взяв участь у трьох поєдинках.

Челсі давно шукав посилення центру захисту та розглядав Лакруа як одного з головних кандидатів. Прихід француза може вплинути на майбутнє низки нинішніх центральних оборонців лондонців, серед яких Бенуа Бадьяшиль, Веслі Фофана, Тосін Адарабіойо та Трево Чалоба.

Крістал Пелес уже працює над пошуком заміни для Лакруа. Серед можливих кандидатів називаються захисник Аугсбурга Кріслен Матсіма та представник Трабзонспора Чібуйке Нваїву.