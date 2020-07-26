"Есть так много деталей, которые отличают его от других, но, может быть, прежде всего это тот факт, что он является выдающимся разработчиком тренировочных упражнений, которые улучшают игроков. Он создает их путем очень конкретного и тщательного анализа матчей и игроков. Бьелса может поглотить всю информацию, затем сосредоточиться только на одном аспекте и превратить его в упражнение".

"Из крошечного эпизода он способен разработать упражнение, которое копирует его и улучшает игрока, чтобы тот мог выполнить его в матче. Марсело на самом деле разработал программу из примерно 30 типов игры в стенку, и он превратил их в упражнения для тренировок".

В итоге у нас было около 500 упражнений, что дало нам возможность легче развивать разных игроков в разных сценариях. С тех пор появились парни, которые играли ключевую роль в сборной Мексики — Павел Пардо, Джаред Боргетти, Хуан Пабло Родригес, Рафаэль Маркес и Даниэль Осорно.

"Вы понимаете, что я использовал три созданных тренировки в день? Сейчас же три в год. Один раз в четыре месяца. Но каждая тренировка настолько детально проработана, что когда мы выходим на поле, игроки привыкают к ней идеально и очень быстро".

"После Атласа я пошел за ним в его следующие команды. В июне 1997 года мы вернулись в Аргентину с Велесом Сарсфилдом, а в 1998 году мы поехали в Ла Лигу в Эспаньол. Мы были в Барселоне только четыре месяца, когда мне позвонили из Аргентинской футбольной ассоциации, предложив ему работу менеджера национальной команды".

"Это было очень волнительно для Марсело. Это были шесть лет, которые нам очень понравились. Были прекрасные, счастливые времена, но также и горечь".

"При Марсело было две разные сборные. Первая, в период между 1998 и 2002, была более прямолинейной. Выиграв много матчей перед чемпионатом мира 2002 года, эта команда играла блестяще и показала свой пик в квалификации".

"Но у игроков есть циклы, и к тому времени, когда мы добрались до чемпионата мира, не все они были на том же уровне, на котором они были в преддверии этого турнира. Мы потерпели неудачу на групповом этапе".

"Затем была построена новая команда, с 2003 по 2004 год, когда были заменены некоторые игроки. Несмотря на то, что идея оставалась той же, стиль игры был менее прямолинейным и включал в себя более сложную игру. У этой второй команды была экстраординарная Копа Америка, на которой сборная заняла второе место. Затем ее самые молодые футболисты выиграли как предолимпийский турнир, так и золотые медали на Олимпийских играх 2004 года в Афинах".

"Когда работа в Аргентине закончилась, Марсело решил сделать перерыв, но мы продолжили работу по созданию тренерского штаба для будущих возможностей".

"В июне 2007 года Серро Портеньо — клуб в Парагвае — попросил меня стать их менеджером. В моей тренерской карьере у меня никогда не было такой роли. Это было невероятно захватывающе, но прежде чем принять какое-либо решение, я поговорил с Марсело. После этого я убедился в том, что сделаю следующий шаг".



"Первые несколько дней люди ожидали увидеть нечто похожее на то, что продвигает Марсело. "Печать Бьелсы", как говорится, о всех нас, кто работал с ним".

"В футболе вы не можете тренировать, используя чужую книжку. В конце концов, копии не работают".

"Это не значит, что я не делаю вещи, подобные Марсело, но в некоторых я отдаляюсь, потому что у меня другие характеристики. С моей стороны было бы огромным неуважением сравнивать себя с Марсело. Надо просто посмотреть, куда он попал и чего он достиг".

"Понемногу я начал делать свое имя в Серро Портеньо, со своими собственными идеями. У этой команды был блестящий стиль игры, построенный на схеме 4-3-3. Мы заняли второе место".

"В последующие годы я продолжал развиваться. Я работал с Либертадом также в Парагвае, затем снова в Серро Портеньо, Ньюэллс Олд Бойз, сборной Парагвая и Кобрелоа в Чили. Все эти команды дали мне возможность побороться за титулы и поработать как в Copa Libertadores, так и в Copa Sudamericana.

Мой путь в качестве менеджера был остановлен, когда внезапно в 2014 году появилась возможность снова работать с Марсело — на этот раз в Марселе".

"Наши отношения, очевидно, были не такими, как во время нашего первого сотрудничества. С тех пор я провел много матчей в качестве главного тренера. Но было что-то, что всегда оставалось неизменным — моя поддержка его идей и мое желание обеспечить то, чтобы команда выступала на поле, как и предполагал Марсело".