Чтиво

Football.ua рассказывает о тех, кто наблюдал за победами на поле со стороны.

Ни для кого не секрет, что чемпионат мира — самый престижный и значимый турнир в футболе. Даже Лига чемпионов, где крутятся серьезные деньги, не имеет такого статуса.

Действительно, турнир, проводимый раз в четыре года, определил карьеры и наследие некоторых из величайших игроков спорта №1. Легендарный трехкратный победитель Пеле назвал его настоящим "испытанием великого игрока".

Легендарный бразилец отлично выступал в Сантосе, но без трехкратного успеха на чемпионате мира вряд ли смог бы так просто войти в историю футбола. Да еще и с прозвищем "Король футбола"!

Однако не каждый футболист, который становился чемпионом мира, в 17-летнем возрасте забивал два гола в финале. Некоторые даже ни разу не появлялись на поле за весь турнир.

Предлагаем вам восемь футболистов, которые получили золотую медаль Мундиаля, но так и не вышли на поле.

Роналдо (1994)

Роналдо ждал триумф на чемпионате мира 2002 года и второе место Мундиаля в 1998 году, но к тому моменту "зубастик" уже имел статус победителя главного футбольного турнира. "Феномен" пошел по стопам Пеле и уже в семнадцатилетнем возрасте выиграл турнир. Только Пеле отметился шестью голами, а Роналдо так и не появился на поле.

Молодому на тот момент нападающему было трудно выбраться из-за спины Ромарио, который роскошно провел тот турнир. Перед чемпионатом мира Роналдо провел отличной сезон в Крузейро и в скором времени перебрался в ПСВ, где начал вписывать свое имя в историю европейского футбола. И делал он это с золотой медалью чемпионата мира.

Пепе Рейна (2010)

Мало кого удивишь тем, что вратарь ни разу не выходит на поле в течение чемпионата мира, но тут речь в большей степени пойдет о важности Рейны в раздевалке. Пепе остался за спинами Икера Касильяса и Виктора Вальдеса, хоть и находился в великолепной форме. Голкипер Реала был единоличным номером один, с которым испанцы выиграли чемпионат Европы в 2008 и 2012 годах, а также чемпионат мира в 2010.

Пепе Рейна был очень важным элементом для атмосферы национальной команды Испании. Вы только посмотрите как он вел себя в самолете:

Дель Боске мог заявить Рейну в качестве диджея, а не футболиста. И каким бы серьезным не был подход к подобным турнирам, такой человек нужен каждой команде

Адиль Рами (2018)

Во время Мундиаля в 2018 году можно было не раз застать момент, когда телевизионная камера обращала свой взор на Памелу Андерссон. Культовая женщина поддерживала своего возлюбленного — Адиля Рами. Только вот вся ее поддержка защитнику вряд ли пригодилась — Дидье Дешам так ни разу и не выпустил футболиста на поле за весь турнир.

Однако был и приятный момент — усы Рами стали своеобразным талисманом команды.

"Антуан Гризманн коснулся их перед финалом, и даже тренер сделал это на удачу. Сейчас это самые известные усы во Франции. Я оставлю их", — сказал Адиль после успеха французов.

Рами не был определяющим фактором в игре, подобно Мбаппе, не был гением тактики, как Дешам, или же двигателем, сродни Канте, но сыграл огромную роль в раздевалке.

Дида (2002)

Еще один голкипер. Конечно, если перечислить всех вратарей с подобным достижением, то мы тут задержимся надолго, но Дида вовсе не был туристом, он сыграл свою роль на чемпионате мира-2002. Голкипер тогда неожиданно выступил в роли психолога для звездного Роналдо.

Нападающий боялся повторения финала 1998 года, когда Бразилия уступила Франции со счетом 3:0, а сам футболист страдал от судороги ноги. Накануне финального поединка против Германии "феномен" очень переживал, но Дида помог ему снять напряжение.

"Я обнаружил, что наш запасной вратарь Дида не спит, и в итоге мы болтали около часа. Он был действительно добр ко мне. Он отвлекал меня, потому что знал, что каждый раз, когда я вспоминаю финал 1998 года, я буду вспоминать судороги. Мысль о том, что это произойдет снова, была моим самым большим опасением", — заявил Роналдо 14 лет спустя.

Эрик Дурм (2014)

В 2014 году Эрик Дурм выиграл чемпионат мира, а уже в 2019 вместе с Хаддерсфилдом вылетал из АПЛ. Защитник дебютировал при Юргене Клоппе в Боруссии Д и подавал большие надежды. Тренер даже в какой-то момент назвал Дурма "самым выдающимся игроком, который у нас есть" на тот момент.

Эрик Дурм провел всего лишь семь поединков за национальную сборную Германии, все они пришлись на 2014 год, но на Мундиале защитник так и не смог увеличить счет своих выступлений за сборную. Дурм считает, что его спад после турнира никак не связан со статусом чемпиона мира:

"Даже сегодня я не думаю, что дело в том, что я чемпион мира, что я был в команде, выигравшей Мундиаль".

Франко Барези (1982)

Трехкратный победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка мира. Непревзойденный либеро по праву считается одним из лучших защитников в истории спорта №1. Однако его единственная победа на чемпионате мира в 1982 году состоялась без его непосредственного участия. Энцо Беарзот больше делал ставку на Гаэтано Ширеа.

После ухода Беарзота Барези смог закрепиться в составе сборной Италии и даже мог стать двухкратным победителем чемпионата мира. Капитан итальянцев под руководством Арриго Сакки играл в финале 1994 года, где "адзурри" уступили бразильцам в серии пенальти. Однако это вовсе не повлияло на наследие Франко Барези.

Даниэль Пассарелла (1986)

"Эль Гран Капитан" — единственный игрок сборной Аргентины, который был на обоих триумфальных для "альбиселесте" чемпионата мира. Тем не менее, в 1986 году в Мексике он так ни разу и не появился на поле. Пассарелла подвергся приступу энтероколита (группа заболеваний тонкого и толстого отделов кишечника воспалительно-дистрофического характера).

Защитник сборной Аргентины был прикован к постели. Более того Пассарелла был в бешенстве из-за того, что его капитанскую повязку передали Диего Марадоне — непостоянному и темпераментному человеку. О токсичных отношениях между футболистами было известно давно. Тем не менее, Марадона привел Аргентину к победе на Мундиале, а Даниэль получил свою медаль.

Пепе (1958 и 1962)

Получить золотую медаль, не выходя на поле на чемпионате мира, не так уж и просто, если ты не запасной вратарь, но сделать это дважды — мастерство. Пепе, тогдашний одноклубник Пеле в Сантосе, имел схожий перечень титулов, что и "Король футбола", но вносил куда меньший вклад в итоговый успех команды.

На счету Пепе 22 гола в 41 матче за сборную Бразилии. Казалось бы, неплохая статистика, но даже она не помогла нападающему выбрать из-за спин Пеле, Вава и Гаринчи. Наверное, быть в компании с этими парнями — уже большое достижение.

По материалам Squawka.