Чтиво

Представляем вашему вниманию интересную ностальгическую подборку.

История чемпионата Украины пусть и довольно коротка в историческом промежутке, однако уж точно богата на качественных легионеров. И бывшую Югославию можно смело назвать одним из регионов, который подарил нашей стране огромное количество своих дарований, часть из которых стала легендами украинских клубов.

В этой статье мы пройдемся по лучшим из них в виде символической сборной. Схема современная – 3-4-1-2.

Вратарь: Владимир Дишленкович

Страна: Сербия

Клубы: Металлург Донецк (2005-2010), Металлист (2010-2015)

Один из двух представителей составленной нами команды, который принял украинское гражданство. Правда, в отличие от Марко Девича Владимир Дишленкович уже был заигран за сборную Сербии (а до того – Сербии и Черногории), и потому за нашу национальную команду не играл.

В Украине Владимир стал своим сразу в двух клубах. Сначала в донецком Металлурге, к которому присоединился по ходу бронзового сезона-2004/2005 (как раз когда клуб тренировал земляк Владимира Славолюб Муслин — его мы еще вспомним), а затем и в харьковском Металлисте Мирона Маркевича, где у него была огромная конкуренция. Но одно время серб начал выигрывать ее и у легенды клуба Александра Горяинова, и у Максима Старцева, в чем, кстати, помог ему и украинский паспорт – сами понимаете, обилие легионеров в той команде не позволяло иметь его и на воротах.

В итоге Металлист и стал последним клубом в карьере этого добротного кипера. Закончил он как для стража ворот очень рано – всего в 33. Травмы, травмы… Спина мучала Дишленковича долгое время, так что он принял решение вернуться в Белград и посвятить себя семье.

Правый центральный защитник: Милан Обрадович

Страна: Сербия

Клубы: Металлист (2006-2013), Арсенал Киев (2013, аренда)

Единственный из трех сербов Металлиста в нашей подборке, который не брал украинский паспорт. Впрочем, если б и взял, то судьба у него была бы как у Дишленковича – ведь за родную сборную он поиграл, причем когда она еще защищала честь Югославии.

Милан очень дорог сердцу всех харьковских болельщиков, ведь он, придя в клуб в 2006-м вместе с земляком Марко Девичем, прошел с Металлистом почти все бронзовые сезоны (кроме последнего, 2013/2014) и единственный серебряный. Пара Папа Гуйе-Обрадович была символом надежного тыла команды. Пусть серб мог успешно сыграть и справа.

С началом латиноамериканской "экспансии" на Харьков Обрадович потерял стабильное место в старте, но в команде оставался, лишь в начале 2013-го года перейдя в аренду в киевский Арсенал.

Далее Милан вернулся на родину, где поиграл за столичные Партизан и ОФК, а затем начал тренерскую карьеру. Сейчас возглавляет молодежную сборную Азербайджана.

Центральный защитник: Горан Гавранчич

Страна: Сербия

Клуб: Динамо (2001-2008)

Один из немногих легионеров Динамо, которые пришли в клуб еще при живом Валерии Васильевиче Лобановском, приехав в Киев в далеком январе 2001-го.

Нельзя сказать, что серб был эталоном игры в обороне, но плохим защитником его точно не назовешь, ведь недаром по итогам сезона-2002/2003 он был признан лучшим защитником чемпионата Украины по версии газеты Команды.

Наиболее отличительной чертой игры Горана был прекрасно поставленный сильнейший дальний удар – что уж говорить, его гол в ворота Ромы в 2004-м воспет в легендах! Одно лишь неприятно – он аннулирован, ведь римскому клубу тогда была присуждено техническое поражение за кинутую итальянскими тиффози монету в голову шведского рефери Андерса Фриска.

Сейчас Горан проживает в родной Сербии, и работает… архитектором! Будете еще больше удивлены – это была его детская мечта, которую он теперь исполнил. У него даже сайт свой есть!

Левый центральный защитник: Домагой Вида

Страна: Хорватия

Клуб: Динамо (2013-2017)

По началу этот парень, понравившийся киевлянам в играх против них за загребских одноклубников в рамках Лиги чемпионов, совсем не впечатлял. Хотя что тут говорить – не только лишь все впечатляли в Динамо Блохина, мало кто там это делал…

Однако при Сергее Реброве Вида воистину расцвел. Он стал выходить на различных позициях, закрывая иногда центр обороны, но порой, пусть реже, и один из флангов (чаще – правый), если это требовалось. И почти всегда играл надежно! Та и боец был – что надо.

А больше всего Домагоя в Киеве полюбили за голы в ворота Шахтера. Их он забил-перезабил как для защитника великое множество – этакий хорвато-украинский Серхио Рамос! Финал Кубка Украины 2014 в Полтаве, киевское "Класичне" образца чемпионского сезона Динамо-2014/2015, Суперкубок 2016 в Одессе…

Впоследствии любовных чувств к Виде у болельщиков Динамо, Да и у украинцев вообще, его видео из Сочи после победы хорватов над сборной России в ¼ Мундиаля. К слову, там и один наш будущий герой тоже отличился!

Сейчас Домагой продолжает выступления за стамбульский Бешикташ, куда перешел из Динамо в качестве свободного агента в зимнее межсезонье-2017/2018.

Правый латераль: Дарио Срна

Страна: Хорватия

Клуб: Шахтер (2003-2018)

Тут и говорить нечего. Легенда и капитан Шахтера и сборной Хорватии. За долгие годы в составе "горняков" он стал настоящим символом команды, да к тому же одним из сильнейших легионеров в истории нашего чемпионата. Представить же без Срны и его провокаций лучшие годы "Класичного" просто нельзя. Правда, провокации эти были дополнены отличной игрой.

Дарио пришел в донецкий клуб еще раньше, чем Мирча Луческу, и покинул его позже. И то, если бы не ситуация с допингом, обнаруженным в крови 33-го номера "горняков" осенью 2017-го, может поиграл бы еще пару лет.

А так закончил в Кальяри, а затем вернулся в ставший родным клуб, где сейчас является директором по футболу. Странно звучит, поэтому расшифруем так – работает в тренерском штабе Луиша Каштру.

Опорный полузащитник: Огнен Вукоевич

Страна: Хорватия

Клуб: Динамо (2008-2015)

А вот и обещанный в рассказе про Виду второй сочинский герой.

Огнен Вукоевич долгие годы был настоящим "цербером" центра поля киевского Динамо, и даже уход в 2013-ом году в аренду в стан самого принципиального соперника советских времен – московского Спартака, не изменил к нему отношение "бело-синих" болельщиков. За долгие годы игры в Киеве он запомнился столичным трибунам своей неуступчивостью и борьбой за каждый мяч.

Сейчас хорват работает в тренерском штабе Мирчи Луческу в Динамо Киев, а по совместительству – главным тренером сборной родной Хорватии до 23 лет.

Центральный полузащитник: Игор Дуляй

Страна: Сербия

Клубы: Шахтер (2004-2010), Севастополь (2010-2014)

Легенда Шахтера и немаловажный игрок в истории Севастополя.

Его биография чем-то напоминает историю Милана Обрадовича – тот тоже потерял стабильное место в старте своего клуба после прихода туда большого количества латиноамериканцев. Однако в сердцах всех болельщиков Шахтера Игор остался навсегда.

После четырех лет в Крыму серб закончил футбольную карьеру, а через 2 года после этого вошел в тренерский штаб Паулу Фонсеки в Шахтере, где проработал три сезона. В декабре 2019-го стал помощником главного тренера уже в родном белградском Партизане, где работает и сегодня.

Левый латераль: Младен Бартулович

Страна: Хорватия

Клубы: Днепр (2006-2015), Кривбасс (2008-2010, аренда), Арсенал Киев (2010, аренда), Кривбасс (2011-2013, аренда), Карпаты (2013-2014, аренда), Ворскла (2015-2016), Волынь (2018-2020), Ингулец (2020 – н.в.)

Единственный действующий игрок УПЛ в нашей сборной!

Так и о чем речь? За один только послужной список клубов этого парня можно в нее внести. Вдумайтесь: Младен Бартулович играет в нашей стране с лета 2006-го! Пусть и с одним небольшим перерывом на полтора года в польском Медзе в 2017-2018.,

Заиграть в Днепре у хорвата откровенно не вышло. Немножко поиграл сразу после перехода в качестве юного дарования, затем совсем чуть-чуть после последнего возвращения из немногочисленных аренд (в том числе и в матчах Лиги Европы против родного сплитского Хайдука), но вот в других клубах играл еще как. Особо знаком украинским болельщиках своим ударом с левой, в том числе и со штрафных ударов.

Сейчас 34-летний Младен играет в Ингульце и заканчивать пока не собирается.

Атакующий полузащитник: Желько Любенович

Страна: Сербия

Клубы: Кривбасс (2006), Таврия (2006-2011), Александрия (2011), Заря (2012-2018)

Еще один футболист, который запомнися игрой за не самые главные команды нашего футбола.

Желько Любенович начал свои выступления в Украине с не особо удачной полугодки в Кривбассе, а настоящей легендой стал в двух клубах – симферопольской Таврии и луганской Заре. Между которыми случилась еще и Александрия, но, как говорил классик, то таке.

Серб также прекрасно исполнял стандарты с левой, поэтому в нашей команде таких умельцев уже набралось двое. А ведь и со стороны правшей помощь в случае чего подоспеет – Гавранчич, Срна, да и Девич!

После завершения карьеры Желько работал скаутом, а затем возглавил юношескую команду луганчан. Через время эту работу оставил, заявив, что не может себе простить приглашение в команду одного футболиста, чью фамилию не назвал.

Оттянутый нападающий: Марко Девич

Страна: Сербия

Клубы: Волынь (2005-2006), Металлист (2006-2012, 2013-2014), Шахтер (2013)

Первый после Бога, и этим все сказано. По крайней мере, таковым Марко на веки останется в религии харьковчан.

Открыл Девича для украинского футбола Виталий Кварцяный. Именно после того волынского сезона свой глаз на Девича опрокинул начинающий подниматься Металлист, и вместе со своим земляком Миланом Обрадовичем, а также с партнером по Волыни Папой Гуйе, подающий надежды тогда еще полузащитник оказался в Первой столице.

Да-да, в Луцке серб играл в основном на левом фланге. В начале харьковской истории – на каком угодно, но только не в центре нападения. Однако со временем Мирон Маркевич увидел в Девиче задатки бомбардира, и потому перевел его на самое острие атаки.

Со временем Марко стал полностью своим в нашей стране, взял украинский паспорт, дебютировал за сборную Украины, и даже забил самый знаменитый незасчитанный гол в истории главной команды Украины. На полгода Девич "отлучался" в Шахтер, но в Донецке не заиграл, и потому сразу же вернулся. Вернулся, чтобы подарить Харькову первые в истории серебрянные медали.

Когда в Металлисте начали звенеть тревожные звоночки, серб одним из первых покинул харьковский клуб. Поиграл за немалое количество команд – в России, в Катаре, в Лихтенштейне, в Азербайджане, в родной Сербии, но… нигде его так не полюбили, как в Харькове. И он ни один клуб так не полюбил, как харьковский.

Во время карантинной паузы Марко объявил о завершении футбольной карьеры. Сейчас он живет в родной Сербии и занимается семейными делами.



Центральный нападающий: Никола Калинич

Страна: Хорватия

Клуб: Днепр (2011-2015)

Автор первого гола в финале Лиге Европы. В том самом, который так больно вспоминать…

Неотъемлемая часть великолепного Днепра Рамоса-Маркевича, один из троицы форвардов Зозуля-Селезнев-Калинич, из которой кто-то один всегда выпадал. Типичная девятка и пример силового форварда.

После того успешного лигоевропейского сезона Никола покинул испытывающий уже огромные финансовые проблемы Днепр, и отправился покорять Италию. Успел на Апеннинах поиграть за Фиорентину, Милан, Рому, и вот сейчас защищает цвета Вероны. А между тем захаживал не куда-нибудь, а в Атлетико Мадрид!

Главный тренер: Славолюб Муслин

Страна: Сербия:

Клуб: Металлург Донецк (2004-2005)

А другие варианты были?! Игор Йовичевич, при всем уважении, и с Карпатами болтался внизу, и с Днепром-1 сейчас делает то же. По крайней мере, пока что.

На самом деле, Славолюб Муслин действительно неплохо поработал в донецком Металлурге, в сезоне-2004/2005 подарив тогда очень амбициозному проекту Сергея Таруты третьи в истории клуба бронзовые медали. К слову, первый из нашего списка – Владимир Дишленкович, вторую часть сезона провел как раз в той команде, а ее главной звездой был Яя Туре. Вернее сказать, он своей последующей карьерой сделал себя таковой!

По ходу следующего чемпионата (2005/2006) серб побил горшки с Дмитрием Селюком, работавшим тогда вице-президентом и спортивным директором Металлурга, и потому покинул клуб. Успел затем потренировать уйму клубов и сборную родной Сербии, а последней его остановкой была Аль-Фейха из Саудовской Аравии. Ныне 67-летний наставник безработный.

Итак, наша сборная выглядит следующим образом:

Дишленкович — Обрадович, Гавранчич, Вида — Срна, Вукоевич, Дуляй, Бартулович — Любенович — Девич, Калинич

Тренер: Славолюб Муслин



Глеб Скрипченко, Football.ua