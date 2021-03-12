Чтиво

Евгений Кузьменко предлагает вашему вниманию авторский перевод аналитической статьи издания The Athletic на тему проблем Ливерпуля в защите.

Ранее Ливерпуль у себя дома проиграл Челси 0:1. Поражение, надо сказать, совершенно по делу – Томас Тухель в конкретно взятом поединке оказался сильнее Юргенна Клоппа. Впрочем, сильнее команды Клоппа сейчас многие коллективы АПЛ, это тоже правда. Для Ливерпуля это поражение стало пятым домашним поражением подряд – новый антирекорд клуба, который уже в скором времени удалось "превзойти". Ливерпуль забил больше голов в одном матче в Будапеште, чем во всех играх на Энфилде в 2021 году — это о многом говорит Констатируем факт: Энфилд – больше не крепость.

Для Челси, несмотря на минимальную победу, этот матч сложился легко. В том смысле, что предполагаемый сценарий тренерским штабом "синих" достаточно просто получилось реализовать в самом матче. Обычно, когда журналисты перед матчем спрашивают у тренеров об их тактике на игру, менеджеры уклоняются от ответа. Здесь же Тухель был полностью открыт:

"Скорость. Скорость. Скорость. Скорость против высокой линии обороны соперника", — сказал он.

"Тимо Вернер может обеспечить нам эту скорость, и поэтому он в стартовом составе. Если их защита будет располагаться глубже, и у нас будет больше прострелов и стандартных положений, у нас есть Оливье Жиру".

Все достаточно просто по задумке, не так ли? Можно сказать, даже элементарно. Но далеко не всегда даже, казалось бы, простые планы получается реализовывать. Здесь же все сложилось идеально.

Мы знаем, что Ливерпуль сильно пострадал из-за травм оборонительных игроков: Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип и Джордан Хендерсон в настоящее время недоступны. Но, за исключением Хендерсона, команда Клоппа уже привыкла в этом сезоне играть без этих исполнителей. И если в концовке 2020 года отсутствие тройки Ван Дейк-Гомес-Матип больше влияло даже на структуру билд-апа команды, чем на оборону, то сейчас, в последний месяц, очевидно – у "красных" неимоверные проблемы именно в защите.

От части это доказывают оборонительные показатели Ливерпуля, которые на самом деле до февраля месяца были достаточно неплохи. После дерби с Эвертоном в середине октября, когда Ван Дейк вылетел из-за травмы, Ливерпуль провел 17 матчей в чемпионате, в которых ни разу не пропустил больше одного гола. Фактически в этих 17 играх команда пропустила всего 12 голов. При том, что в стартовых пяти играх сезона АПЛ, включая поединок с Эвертоном (когда были и Гомес, и Ван Дейк), Красные пропустили аж 13 мячей.

Сейчас же защита Ливерпуля выглядит действительно разобранной: 10 пропущенных голов в последних пяти играх АПЛ, единственный сухой матч – против аутсайдера Шеффилд Юнайтед. Одна из причин: незнакомое партнерство в центральной зоне обороны. Озан Кабак, подписанный в январе в срочном порядке, был кинут в котел, не свариться в котором было изначально достаточно непросто.

Таким образом, высокая линия обороны стала главной слабостью Ливерпуля. В том числе и по причине заметно просевшего прессинга команды. В прошлом сезоне стратегию с высокой линией обороны иногда считали рискованной, но Клопп всегда защищал ее, основываясь на сплоченности своей команды в линии защиты, их скорости на ключевых позициях и их хороших оборонительных характеристиках. Однако Юрген не всегда так играл. Раньше Ливерпуль занимал гораздо более глубокую стартовую позицию, и только с приходом Ван Дейка, Гомеса и Алиссона – команда начала играть с более высокой линией. Но сейчас Ван Дейк и Гомес отсутствуют. А Алиссон очевидно пребывает далеко не в лучшем своем психологическом состоянии (несколько голевых ошибок, плюс проблемы личного характера).

Один из ярких примеров полного отсутствия взаимопонимания в центре обороны, о чем мы проговорили выше, плюс не оптимального Алиссона, случился в матче с Лестером (1:3). Да, здесь бОльшая доля вины лежит именно на Кабаке, но и Алиссон в эпизоде оказался, так или иначе. В прошлом сезоне таких кошмарных эпизодов у Ливерпуля просто-напросто не было.

Ливерпуль теперь регулярно упускает игроков группы атаки соперника себе за спины. Первый гол в недавнем мерсисайдском дерби (0:2) случился после того, как защитники прозевали своевременное открывание за спины Ришарлисона. А в опорной зоне хавы позволили сделать аккуратный пас Хамесу Родригесу…

… Второй гол в том матче пришел с пенальти, который был организован в следствии успешной контратаки, выигранного забега и конкретно открывания за те же спины защитников Домиником Калверт-Льюином.

Намерения Челси в недавнем матче, как мы уже выяснили, были ясны с первой минуты. Рис Джеймс имел около 20 метров свободного пространства и спокойно выполнял заброс за спину защитникам Ливерпуля, на открывание Вернера.

Такой план был у Челси на всю игру. Здесь Жоржиньо снова ищет Вернера передачей в том же правом полуфланге. Фабиньо, как видим, нарочно не выдерживает построения в линии (создание потенциального искусственного вне игры уже невозможно), чтобы справиться со скоростью немца. Опять-таки – не согласованность действий. Дизорганизованность.

С левого фланга тоже были регулярные забросы за спины защитникам на Вернера…

…Тимо хорошо цеплялся за такие мячи и регулярно оказывался на ударной позиции.

Гол Вернера, который не был засчитан из-за офсайда, был, пожалуй, лучшим примером проблем Ливерпуля – не только из-за высокой линии защиты, но и из-за отсутствия давления на игрока, владеющего мячом, Жоржиньо. А также откровенно плохой страховки защитников от Алиссона, который слишком долго решал – идти ли ему за пределы штрафной или нет.

Еще один характерный эпизод. На этот раз передачу на Вернера исполнял мастер таких пасов – Хаким Зиеш.

Так же, как Тухель объяснял тактическую ситуацию перед игрой, автор единственного гола в той игре Мейсон Маунт хорошо проанализировал ее после:

"В большинстве случаев их линия защиты располагалась довольно высоко, мы пытались использовать это, и вот откуда взялся гол. Заслуга наших полузащитников и защитников велика. Каждый раз, когда они выигрывали мяч, они искали пространство за спинами защитников соперника, а я, Хаким и Тимо уже обеспечивали угрозу. И это постоянно работало".

Все это должно побудить Клоппа пересмотреть свою оборонительную стратегию и упор на высокую линию, успешность которой во многом определялась присутствием и надежностью конкретных игроков, которых сейчас нет. Также стоит помнить, что ключевые атакующие игроки Ливерпуля, естественно, подходят для игры в команде, которая сидит глубже, а затем начинает контратаки за счет скорости.

На протяжении своих больших успехов с Боруссией Дортмунд и Ливерпулем Клопп в целом находил правильный баланс между определенной философией и адаптацией своего подхода к игрокам, находящимся в его распоряжении. В настоящий момент немецкий специалист, кажется, склоняется к тому, чтобы стать чистым философом. Но это не работает.

Оригинал статьи: The Athletic