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Football.ua рассказывает, кто из возрастных футболистов до сих пор феерит.

Благодаря развитию спортивной науки и тренировочных режимов, возраст все чаще становится просто цифрой в мировом футболе.

Если вы достигли тридцатилетия, то это не означает, что вашей карьере пришел конец. Вместо этого, некоторые становятся еще лучше с возрастом, используя весь свой опыт для улучшения своей игры. Другие же просто рассматривают свои годы как очередную проблему, которую нужно преодолеть, и возможность еще больше проявить себя.

Прямо сейчас есть множество игроков в возрасте от 35 лет и старше, которые находятся на передовых ролях в пяти ведущих лигах Европы. Мы выбрали тех, кого считаем лучшими.

Фернандиньо

Возраст: 35 лет

Клуб: Манчестер Сити

Открывает наш список человек, который руководил полузащитой и защитой Манчестер Сити в самый успешный период клуба за всю историю — Фернандиньо. Конечно, бразилец сейчас приближается к закату карьеры, но он остается неотъемлемой частью раздевалки Пепа Гвардиолы, а на поле его часто используют как чистильщика, поскольку Сити проводит большую часть игр в атаке.

На сегодняшний день Фернандиньо выиграл три титула Премьер-лиги, пять Кубков Лиги и Кубок Англии с "горожанами", и он обязательно пополнит эту коллекцию в текущем сезоне.

Фабио Квальярелла

Возраст: 38 лет

Клуб: Сампдория

Как хорошее вино, Фабио Квальярелла только улучшился с возрастом, забив 19, 26 и 11 голов в Серии А за последние три сезона, несмотря на то, что сейчас он ближе к 40 годам, чем к 30.

Футболист, который сыграл за сборную Италии 28 матчей, открыл свой сезон-2020/21 пропустив всего две игры в Серии А, и после этого продолжил регулярно попадать в состав Сампдории.

Джорджо Кьеллини

Возраст: 36 лет

Клуб: Ювентус

Ему 36 лет, и он все еще играет в сборной Италии, а также ведет Ювентус к очередному титулу Серии А, Джорджио Кьеллини уже не остановить. Возможно, он больше не самый быстрый из всех, но, опять же, Кьеллини никогда не был Флэшем.

Вместо этого, центральный защитник использовал свою физику и высочайшее понимание игры, чтобы раз за разом съедать нападающих соперников и гарантировать, что ворота Джиджи Буффона останутся в неприкосновенности.

Он продолжает командовать своими партнерами по команде под руководством бывшего товарища Андреа Пирло, хотя "старая сеньора" недавно снова перенесла душевную боль в Лиге чемпионов от Порту.

Лука Модрич

Возраст: 35 лет

Клуб: Реал

От четырех титулов Лиги чемпионов с Реалом, до игры в финале чемпионата мира с Хорватией, не говоря уже о получении престижной награды Золотой мяч, Лука Модрич многое дал этой игре.

35-летний футболист продолжает играть в полузащите "сливочных", и только в прошлом сезоне он занял второе место в списке лучших ассистентов в Ла Лиге среди игроков Реала, когда подопечные Зинедина Зидана боролись за титул с Барселоной — 7.

Лоран Косельни

Возраст: 35 лет

Клуб: Бордо

Возможно, сейчас Арсенал находится на пути возвращения былых кондиций, но нет никаких сомнений в том, что защита "канониров" пострадала из-за потери Лорана Косельни, уехавшего в Бордо прошлым летом.

Французский ветеран демонстрировал опыт и стабильность в защите, а также отличное чтение игры и надежный подход. Он продолжает делать это в Лиге 1, будучи капитаном Бордо, которому он помог занять 12-е место в сезоне-2019/20, который не был доигран из-за коронавируса.

Франк Рибери

Возраст: 37 лет

Клуб: Фиорентина

Давно прошли те славные дни, когда Франк Рибери и Арьен Роббен разрывали защитников Бундеслиги в составе мюнхенской Баварии. Но нет, ни Франк, ни Арьен не закончили с футболом. Роббен вернулся в Эредивизи, где сейчас выступает за Гронинген, в то время как Рибери все еще демонстрирует свое творческое мастерство в Серии A.

Француз по-прежнему является основным игроком Фиорентины в этом сезоне, в то время как в прошлом году в составе "фиалок" он забил три гола и сделал три передачи всего за 19 игр.

Самир Ханданович

Возраст: 36 лет

Клуб: Интер

Возраст для вратарей часто может быть не чем иным, как числом, и это, безусловно, относится к Самиру Хандановичу, который продолжает удерживать первый номер в Интере, несмотря на то, что ему 36 лет.

Ханданович сохранил второе место по количеству матчей на ноль (13) среди вратарей Серии А в прошлом сезоне, поскольку "нерадзурри" занял второе место, пропустив вперед Ювентус. А в текущем сезоне миланцы могут и вовсе стать чемпионами.

Тиаго Силва

Возраст: 36 лет

Клуб: Челси

Многие думали, что дебют Тиаго Силвы в Премьер-лиге за Челси обернется катастрофой, но с тех пор он показал всем, почему еще не "повесил бутсы на гвоздь", зачастую будучи лучшим защитником "синих". 36-летний футболист провел девять матчей за ПСЖ в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, когда парижане вышли в свой первый финал.

Если учесть, что он продолжает претендовать на место в основе сборной Бразилии (только в 2019 году он сыграл 12 матчей), вы начинаете понимать, почему Фрэнк Лампард пригласил его летом. Не сомневайтесь в том, что будет стремиться произвести впечатление на бывшего тренера ПСЖ Томаса Тухеля.

Златан Ибрагимович

Возраст: 39 лет

Клуб: Милан

На этом этапе, вероятно, имеет смысл начать задать себе вопрос: "Действительно ли Златан Ибрагимович человек?". Самопровозглашенный "Бенджамин Баттон", казалось, находился на закате карьеры, когда он покинул Манчестер Юнайтед в марте 2018 года из-за травм. К слову, они мешали шведу показывать былой уровень. Тем не менее, он присоединился к Лос-Анджелес Гэлакси и показал всем, что он все еще может запугивать защитников и забивать голы с пугающей регулярностью, забив 53 гола в 58 матчах за клуб, включая несколько поистине замечательных мячей.

Затем бывший игрок сборной Швеции вернулся в Европу, подписав соглашение с Миланом. Что ж, Ибрагимович забил 11 раз в 20 матчах во всех соревнованиях в прошлом сезоне и продолжил в том же духе в сезоне-2020/21. В свои 39 лет Ибрагимович, возможно, играет на более высоком уровне, чем мы видели его со времен ПСЖ.

Криштиану Роналду

Возраст: 36 лет

Клуб: Ювентус

Даже если Ибрагимович повернул время вспять. Даже с учетом того, что Ханданович держит ворота Интера на замке. Но кто еще может еще возглавить этот список, кроме как Криштиану Роналду?

36-летний португалец еще даже не думает о том, чтобы завершить карьеру, но уже является абсолютной легендой. Покинув Реал в 2018 году, Роналду продолжал доказывать, что он один из, если не величайший футболист всех времен. Он набрал 0,75 голов за игру во всех соревнованиях за Ювентус, что помогло "старой сеньоре" выиграть еще два титула Серии А.

Кроме того, на международном уровне Роналду недавно превысил отметку в 100 голов за сборную Португалии и с начала 2019 года забил 16 голов в 11 матчах за команду. За это время он добавил к своей победе на чемпионате Европы 2016 года трофей Лиги наций УЕФА.

Когда остановится Роналду? И насколько сильно расширется трофейная полка пятикратного победителя Золотого мяча? Делайте ставки прямо сейчас!

Источник: Squawka

Богдан Бондаренко, Football.ua