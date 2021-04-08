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Football.ua предлагает вспомнить команды, которые реабилитировались благодаря победе во втором по значимости еврокубке.

Европейские топ-гранды несколько свысока смотрят на Лигу Европы из-за не самых высоких финансовых возможностей турнира, но порой им приходится бороться за титул, чтобы хоть как-то реабилитироваться за неудачный сезон в других соревнованиях.

Кроме того, нельзя забывать, что в последнее время победа в Лиге Европы дарует путевку в Лигу чемпионов, что стало лакомым кусочком для неудачников национальных первенств.

Football.ua же предлагает вспомнить 12 команд, которые спасли неудачный сезон благодаря победе в Лиге Европы.

Наполи, сезон-1988/89

Спустя два года после первого скудетто Диего Марадона привел Наполи к их первому европейскому трофею, победив Штутгарт со счетом 5:4 по сумме двух матчей в захватывающем двухматчевом финале.

В Серии А Наполи не мог соперничать с миланским Интером, который был вдохновлен безжалостной эффективностью Андреаса Бреме и Лотара Маттеуса, получивших новые контракты. Неаполитанцы также не смогли победить в Кубке Италии, уступив Сампдории в финале.

А вот победа в Лиге Европы позволила итальянской команде компенсировать внутренние неудачи.

Интер, сезон-1990/91

А теперь поговорим о другом представителе Серии А. Интер начал кампанию-1990/91 с тремя победителями чемпионата мира в своих рядах — Юрген Клинсманн добавился к немецкому контингенту в лице Бреме и Маттеуса. Но, несмотря на все усилия, "нерадзурри" вылетели из Кубка Италии, а их борьба за титул в конце сезона прекратилась после двух поражений в оставшихся пяти матчах.

Исправиться игроки Интера смогли против Ромы в финале Кубка УЕФА: Маттеус открыл счет, а Никола Берти удвоил преимущество своей команды. Рома доминировала в ответной игре и поздно отквитала один мяч, но на большее у нее не хватило сил.

Аякс, сезон-1991/92

Молодая команда Аякса, в состав которой входили Деннис Бергкамп, Вим Йонк и Франк де Бур, позволила Луи ван Гаалу избежать дебютного сезона без трофеев в качестве менеджера. После своего назначения Ван Гаал поздравил совет директоров с наймом "лучшего тренера в мире", но эти утверждения выглядели сомнительными после того, как Аякс неудачно выступил в чемпионате и кубке страны.

Чтобы переломить ситуацию, потребовалась победа на выезде над Торином в финале Кубка УЕФА. После ничьей 2:2 в Турине, Аякс справился с натиском итальянцев и сыграл вничью 0:0 в Амстердаме, когда "быки" трижды попали в каркас ворот, но так и не смогли забить.

Ювентус, сезон-1992/93

Летом 1992 года Ювентус много потратил на Джанлуку Виалли, но в следующем сезоне в центре внимания оказался Роберто Баджо. В то время как Виалли изо всех сил пытался адаптироваться, Баджо забил 30 голов за сезон и выиграл Золотой мяч за свои усилия.

Хотя Баджо мало что мог сделать, чтобы помешать Юве опуститься на четвертое место в Серии А, он стал движущей силой победы "бьянконери" в Кубке УЕФА, забив три гола в двух матчах против Пари Сен-Жермен в полуфинале и роскошно сыграл в финале, забив дважды в Боруссии, которая уступила с общим счетом 1:6.

Парма, сезон-1994/95

Парма была одной из выдающихся команд Италии в 1995 году, но была опасно близка к тому, чтобы так ничего и не выиграть, несмотря на усилия выдающихся звезд, таких как Джанфранко Дзола и Фаустино Асприлья.

Финал Кубка УЕФА в том сезоне все изменил и позволил легендарному тренеру Невио Скале отомстить Ювентусу — команда, которая которая опередила их в борьбе за Скудетто и кубок Италии. Встречаясь с "бьянконери" в финале турнира, Парма в итоге выиграла со счетом 2:1 по сумме двух матчей, а оба гола забил Дин Баджо, который перешел в стан "крестоносцев" сезоном ранее из Ювентуса.

Бавария, сезон-1995/96

Середина 1990-х была неспокойным временем для Баварии, получившей в прессе прозвище "ФК Голливуд" на фоне рассказов об эгоизме и драках в клубе. Кампания-1995/96 года не стала исключением. После финиша вторыми после Боруссии Дортмунд в Бундеслиге и раннего вылета из кубка Германии игроки обратились к новому тренеру Отто Рехагелю.

Юрген Клинсманн был одним из самых заядлых критиков устаревшей тактики и менеджмента Рехагеля, несмотря на то, что Бавария вышла в финал Кубка УЕФА. Рехагель был уволен за три недели до финала, и дома смотрел, как временный босс Франц Беккенбауэр привел Баварию к победе над Бордо с общим счетом 5:1.

Интер, сезон-1997/98

Изначально Роналдо был человеком с большими задачами перед финалом Кубка УЕФА 1998 года против Лацио. За год до этого он установил мировой рекорд по цене трансфера в размере 27 миллионов долларов, и, несмотря на то, что бразилец забил 25 голов в Серии А, Интер финишировал вторым после Ювентуса и проиграл Милану 5:1 в Кубке Италии.

Стремясь оправдать свой внушительный ценник, Феномен играл на Парк де Пренс как одержимый, оставив не удел Алессандро Несту и вдохновив Интер на победу со счетом 3 0.

Атлетико Мадрид, сезон-2009/10

Атлетико Мадрид провалил большую часть сезона-2009/10. Всего одна победа в первых 11 матчах Ла Лиги задала тон всей кампании. "Матрасники" провалили кампанию в Лиге чемпионов, но не смогли выиграть ни одной игры, пробравшись в Лигу Европы благодаря лучшему результату по личным встречам с Апоэлем.

Атлетико выиграл только две из восьми игр, проведенных на пути к финалу Лиги Европы, дважды забив голы на выезде. Даже с Диего Форланом и Серхио Агуэро в атаке Атлетико понадобилось дополнительное время, чтобы обыграть Фулхэм в финале.

Атлетико Мадрид, сезон-2011/12

Финал Лиги Европы 2012 года должен был стать кульминацией работы Марсело Бьелсы в Атлетике Бильбао. Баскский клуб показал роскошное выступление, отправив Манчестер Юнайтед за борт турнира в 1/8 финала с игрой, которую сэр Алекс Фергюсон оценил как "выдающуюся".

Однако Бьелса не смог обыграть Атлетико, который преуспевал в Лиге Европы благодаря голам Радамеля Фалькао. В самом деле, колумбиец был решающим фактором в финале, забив дважды в первом тайме, когда команда Симеоне выдержала давление, а позже мадридцы забили и третий гол.

Челси, сезон-2012/13

Рафа Бенитес вряд ли выиграет какие-либо соревнования по популярности на Стэмфорд Бридж, но он вошел в историю с Челси, выиграв Лигу Европы 2013 года, и помог "синим" стать только четвертым клубом и первым в Англии, выигравшим все три главных титула УЕФА.

Челси проиграл в полуфиналах Кубка Лиги и Кубка Англии, был далеко на третьем месте в Премьер-лиге и понес позор, став первым действующим обладателем Лиги чемпионов, вылетевшим в Лигу Европы. Тем не менее, все причастные к лондонцам были рады, когда Бранислав Иванович в добавленное время нанес точный удар головой, который принес Челси победу со счетом 2:1 над Бенфикой на Амстердам Арене.

Севилья, сезон-2015/16

Противостояние Севильи в Лиге Европы-2016 с Ливерпулем было решающим: обе команды сильно отставали в своих лигах и надеялись обеспечить себя путевкой в Лигу чемпионов победой в финале Лиги Европы.

Ливерпуль сделал хорошую заявку на титул, когда Старридж отличным ударом поразил ворота соперника в первой половине игры, но уже в дебюте второго тайма Гамейро восстановил паритет. Несколько позже Коке забил два гола за шесть минут и оставил мерсисайдскую команду не у дел, позволив Севилье завоевать очередной титул Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед, сезон-2016/17

Жозе Моуринью назвал титул Лиги Европы, который он выиграл с Манчестер Юнайтед, "самым важным" трофеем в своей карьере — и он не ошибся. Без него трофей Кубка Лиги Юнайтед выглядел бы весьма невзрачно. Что еще более важно, "красные дьяволы" финишировали шестыми, отсутствие победы в Лиге Европы означало был, что в следующем году клуб не будет участвовать в Лиге чемпионов.

По правде говоря, Юнайтед довольно проблематично добирался до финала, имея трудности с Ростовом, Андерлехтом и Сельтой, но в в финале достаточно просто справился с неопытным Аяксом. Моуриньо в полной мере воспользовался преимуществом, а результатом стала победа со счетом 2:0.