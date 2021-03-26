Чтиво

Football.ua подготовил для вас материал о голкиперах-бомбардирах этого века.

В одном из субботних поединков испанской Примеры произошло весьма нерядовое событие – Севилья минимально уступала на выезде Вальядолиду, но сумела вырвать одно очко в добавленное время благодаря голу своего вратаря Яссина Буну. Мы не оставили данный случай без внимания, поэтому сегодня вспомним другие голевые подвиги голкиперов в XXI веке.

Сразу оговоримся, что это наш субъективный список, а если мы кого-то забыли, то ждем ваши варианты в комментариях, которые мы с удовольствием прочтем. Кроме того, мы решили не добавлять сюда признанных вратарей-бомбардиров, вроде Ханса-Йорга Бутта, Рене Игиту, Хосе Чилаверта или Рожерио Сени, так как данные игроки довольно часто исполняли стандартные положения в своих коллективах, следствием чего было огромное количество голов за долгий период их карьеры. Поговорим о нерядовых случаях.

Рафал Гикевич, Унион Берлин – Хайденхайм – 1:1, 9 тур второй Бундеслиги сезона-2018/19

Начнём с нынешнего стража ворот Аугсбурга. В кампании-2018/19 Унион как раз шел к историческому повышению в первую Бундеслигу, а на самом старте того сезона принимал Хайденхайм на родном Альте Форстерай.

Защитники в синих футболках явно не ожидали, что польский голкипер сумеет столь результативно подключиться в атаку на последних минутах.

Марвин Хитц, Аугсбург – Байер – 2:2, 22 тур Бундеслиги-2014/15

В сезоне-2014/15 скромный Аугсбург под руководством Маркуса Вайнцирля неожиданно преобразился из борца за выживание в претендента на еврокубки. "Младшие" баварцы в итоге сумели пробиться в Лигу Европы, а на пути к самому успешному моменту в клубной летописи случился поединок против леверкузенского Байера в феврале 2015-го.

Йосип Дрмич оформил дубль за "аптекарей", причём второй мяч швейцарца был забит в самой концовке встречи, но в компенсированное к 90 минутам время на первый план вышел нынешний голкипер дортмундской Боруссии Марвин Хитц, результативно подключившийся к угловому у ворот Байера и грамотно выбравшему позицию для точного удара после прострела товарища по команде.

Йенс Леманн, Боруссия Дортмунд – Шальке 04 – 2:2, 20 тур Бундеслиги сезона-1997/98

Продолжим ещё одним вратарём "шмелей", правда, на момент обозреваемой нами игры Йенс Леманн как раз вовсю пылил за Шальке.

В напряженном поединке в Дортмунде, в котором по голу с обеих сторон, к слову, забили Владимир Бут и Денис Клюев, будущий голкипер дортмундцев и лондонского Арсенала также, как и Хитц, отправился в чужую штрафную на последних минутах, мощно послав мяч головой над Штефаном Клосом.

Мартин Хансен, Адо Ден Хааг – ПСВ – 2:2, 1 тур Эредивизи сезона-2015/16

Очередные 2:2 в нашем списке, на сей раз переносимся в голландскую Эредивизи, где датский голкипер клуба из политической столицы Нидерландов Мартин Хансен сумел вырвать ничью для Ден Хаага в поединке с ПСВ. Причём сделал это эффектным ударом пяткой в падении. Не каждый форвард способен на такое!

Асмир Бегович, Сток Сити – Саутгемптон – 1:1, 10 тур АПЛ сезона-2013/14

Благодаря этому взятию ворот боснийский вратарь "гончаров" попал в Книгу рекордов Гиннеса, как футболист, забивший гол с самого дальнего расстояния (91,9 м). Кроме того, этот результативный выстрел по воротам визави Беговича — Артура Боруца, вошел в десятку самых быстрых голов в истории АПЛ.

Тим Ховард, Эвертон – Болтон – 1:2, 20 тур АПЛ сезона-2011/12

Похожий трюк за два сезона до Беговича исполнил небезызвестный кипер Эвертона и сборной США Тим Ховард, поразивший ворота Болтона.

Петер Шмейхель, Манчестер Юнайтед – Ротор – 2:2, ответный матч 1/32 финала Кубка УЕФА, сентябрь 1995 года

Единственный гол легендарного отца нынешнего кипера Лестера – Каспера, который, к слову, также успел однажды отметиться забитым мячом в воротах Йовила, за Манчестер Юнайтед случился в ответной встрече КУЕФА с волгоградским Ротором на последних минутах встречи. Правда, то взятие ворот не помогло МЮ пробиться в следующую стадию, так как в России была зафиксирована нулевая ничья.

Раз уж мы остановились на чемпионе Европы 1992 года, то стоит вспомнить также его голы за Астон Виллу в ворота Эвертона (бирмингемцы уступили 2:3 на Гудисон Парк)…

…и сборную Дании в поединке с Бельгией (2:2) в 2000 году.

Пол Робинсон, Тоттенхэм – Уотфорд – 3:1, 30 тур АПЛ сезона-2006/07

В поединке против "шершней" в марте 2007 года кипер "шпор" Пол Робинсон сумел огорошить неправильно выбравшего позицию Бена Фостера со штрафного с 88 метров! Пикантность ситуации заключалась ещё и в том, что оба вратаря на тот момент конкурировали за пост №1 в сборной Англии, а после игры Робинсону даже пришлось извинятся за этот гол.

Кроме того, в сезоне-2003/04 Пол успел отметиться также в воротах Суиндона в матче 1/32 финала Кубка Лиги. В итоге его гол помог Лидсу сыграть дополнительное время, а затем выбить оппонента в серии пенальти.

Брэд Фридель, Блэкберн Роверс – Чарльтон – 2:3, 26 тур АПЛ сезона-2003/04

Гол нашего следующего героя получился весьма драматичным. Блэкберн горел Чарльтону 1:2, но в компенсированное ко второму тайму время киперу "роз" Брэду Фриделю удалось выровнять цифры на табло, правда, ненадолго. Спустя несколько минут "красные дрозды" все-таки вырвали победу со счётом 3:2.

Али Ахамада, Тулуза – Ренн – 2:2, 6 тур Лиги 1 сезона-2012/13

В сентябре 2012 года коморский футболист с французскими корнями помог его Тулузе сравнять счёт во встрече с Ренном.

Винсент Эньяма, Ред Булл Зальцбург – Хапоэль Тель-Авив, раунд плей-офф Лиги чемпионов-2010/11

Известный по выступлениям за Лилль Винсент Эньяма успел расписаться в воротах австрийского Ред Булла в раунде плей-офф чемпионской лиги (тогда он ещё играл за израильский Хапоэль), чем помог своему клубу добыть важнейшую выездную победу, в итоге ставшую определяющей в этом противостоянии.

Удивительно, но нигериец на этом не остановился, поразив в придачу ворота Лиона во втором туре того сезона Лиги чемпионов.

Альберто Бриньоли, Беневенто – Милан – 2:2, 15 тур Серии А сезона-2017/18

В сезоне-2017/18 новичок элитного итальянского дивизиона Беневенто проиграл 14 стартовых поединков кряду в Серии А, а встреча с усилившимися летом 2017 года Миланом также не сулила команде ничего хорошего. Тем не менее добыть сенсационный результат с "россонери" неожиданно помог кипер "ведьм" Альберто Бриньоли, на последней минуте классно откликнувшийся на подачу Данило Катальди со штрафного.

Андреас Палоп, Шахтер – Севилья – 2:3, ответный матч 1/8 финала Кубка УЕФА сезона-2006/07

Куда же подобные подборки да без легендарного гола голкипера "нервионцев" в ворота "горняков" в КУЕФА, позволившего его Севилье перевести игру в дополнительное время, где она сумела добыть путёвку в четвертьфинал.

Толо Барчело, Алькудия – Мальорка В – 1:1, Сегунда В, сезон-2013/14

Это взятие ворот, исполненное Толо Барчело роскошной бисиклетой, в свое время было признано голом недели по версии УЕФА. Еще и отличился в ворота команды, чьим воспитанником являлся – двойной подарок!

Марко Дмитрович, Эйбар – Атлетико – 1:2, 19 тур и Яссин Буну, Вальядолид – Севилья – 1:1, 28 тур Примеры текущего сезона

Два свежих примера из Примеры этого сезона. В первом случае гол с пенальти Марко Дмитровича не помог "оружейникам" взять хотя бы одно очко, а вот Яссин Буну, как мы уже упомянули в превью, помог Севилье вырвать ничью в гостях у Вальядолида.

Хуан Карлос, Луго – Спортинг Хихон – 3:1, 23 тур Сегунды сезона-2017/18

Закончим шикарным выстрелом с 65 метров Хуана Карлоса из Луго, за который на тот момент также выступал Василий Кравец, состоявшийся в день его рождения. На тот момент он стал первым голкипером за 8 лет в Примере и Сегунде, который сумел отметиться голом.

Роман Котляр, Football.ua