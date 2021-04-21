Чтиво

История о славных итальянских клубах, которые прекращали свое существование, но вернулись в наш мир.

Последние месяцы одной из главных тем в украинском информационном пространстве является грядущее возрождение харьковского Металлиста, которое анонсировал Александр Ярославский. Об этом пишут СМИ, в комментариях судачат болельщики, а уж на улицах Харькова и вовсе сложно найти более приятную тему для обсуждений.

Металлист второй половины нулевых и первой половины десятых был для Первой столицы чем-то вроде религии. И его возвращение здесь ждут больше, чем любой праздник. Что уж говорить, и сам Ярославский для Харькова за те годы стал едва ли не кумиром номер 1. Ведь именно он подарил городу гордость, превратив в топ-клуб Украины откровенного середнячка, болтавшего между лигами.

В этой статье мы пройдемся по пяти итальянским клубам, которые уже в этом столетии пропадали с футбольной карты мира, но затем успешно (а кто-то пока не очень) возвращались. Уверены, что в Украине хватает поклонников этих команд.

И, конечно, просим вас заметить очень схожую деталь – всюду сценарий очень напоминает харьковский. Только место Металла там занимали другие клубы, которые потом сменяли название, а также выкупали право на использование бренда и эмблемы. И появлялся старый-новый клуб почти сразу, однако это уже нюансы. Как и то, что итальянскими возрождениями не занимались люди, которые раньше уже подимали эти клубы до высот.

Фиорентина

Во второй половине девяностых "фиалки" переживали период этакого расцвета, имя которому – Батистута. Что уж говорить, если в сезоне-1998/1999 команда даже могла зацепиться за Скудетто, одно время лидируя в таблице, но в итоге отпустила вперёд Лацио и победивший в той Серии А Милан. Хотя уже тогда руководство клуба продавало банки с воздухом из собственного стадиона, ибо надо было за что-то жить…

Дело в том, что в один момент у владельца клуба Витторио Чекки Гори попросту опустошились карманы. И уже в 2002-м году команда, которая еще год назад в предсмертной агонии выиграла Кубок Италии, была исключена из элиты итальянского футбола и не допущена в Серию В. Если говорить прямо – прекратила свое существование. С общей суммой долга в 50 миллионов долларов.

Однако почти сразу, в августе 2002-го, неким Андреа Делла Валле был создан новый клуб – Флоренция Виола. Он был допущен к выступлениям в четвертом итальянском дивизионе – Серии С. Из игроков той Фиорентины играть в славном городе Флоренция остался лишь Анджело Ди Ливио, которого изначально тиффози "фиалок" не сильно-то и принимали – человек шестерку лет играл во вражеском Ювентусе! Но тогда, конечно, приняли окончательно, ведь играть ему во имя клуба приходилось за откровенные копейки.

Вообще, среди болельщиков тогда было много дискуссий о том, ходить ли на новый клуб как на свой. Некоторые видели в нем уже нечто совершенно новое, не имеющее ничего общего с двукратным чемпионом Италии. Однако когда через год Делла Валле выкупил бренд клуба, эти разговоры сошли на нет сами по себе. И тем не менее с годами сам сеньор Андреа, как и его брат Диего, стали для фанатов клуба прямо таки главными врагами…

Хотя одна ремарка таки оставалась: если флорентийцы до 2002-го года носили имя Associazone Calcio Fiorentina, то после воскрешения — Associazone Calcio Firenze Fiorentina. Но вряд ли тогда это кого-то сильно зацепило. Клуб же сумел сразу пробиться в Серию В, воспользовавшись ее расширением с 20 команд до 24. Повод включить под него именно Фиорентину многим не понравился, так как никто не скрывал, что делается это за былые заслуги.

А уже с сезона-2004/2005 воскрешенная Фиорентина будет выступать в Серии А. Да, поначалу не очень успешно, но сам путь от пропасти к возрождению был проделан всего за пару лет.

Наполи

Ситуация и ее развязка чем-то похожи на страсти флорентийские. Правда, там падению не предшествовали удачные годы – "партенопеи" уже несколько лет метались непонятно где. Все мы знаем, что их светлые дни тогда закончились с уходом Марадоны…

В Серии В сезона-2003/2004 неаполитанцы заняли 14 место среди 24 команд. Однако по окончанию сезона общий долг клуба был уже свыше 70 миллионов евро. Тогда же он был объявлен банкротом и канул в лету.

Однако вовремя оказался на месте Аурелио Де Лаурентис – тот самый человек, которого многие болельщики клуба теперь так не любят. И который руководит им до сих пор.

Влюбленный в футбол кинопродюсер тут же основал новый клуб – Napoli Soccer. Только со второй попытки это творение поднялось в Серию B, и сразу было переименовано в Società Sportiva Calcio Napoli. Естественно, с обязательными атрибутами вроде возвращения бренда, самого названия, истории, эмблемы.

В розыгрыше второго по силе итальянского дивизиона сезона-2006/2007 южане противостояли своему самому ненавистному клубу – туринскому Ювентусу. Бьянконери тогда отбывали наказание сами помните за что…

В общем, второе место клуб одиозного владельца тогда занять всё равно сумел, и сезон-2007/2008 начал уже в Серии А. И там уже пошла, как говорил классик, совсем другая история.

Торино

Пожалуй, наименее известная ситуация. Но тоже все по одной и той же "методичке".

По окончанию сезона-2002/2003 "быки" вылетели из Серии А. Вылетели, заняв последнее место. Следующие два года команда играла в Серии В, и во втором из них даже заняла второе место. Но тогда же клуб уже вовсю погряз в долгах и вынужден был прекратить существование. Ни о каком подъеме в Серию А, что изначально выходило из таблицы, не было и речи.

Благо, совсем ненадолго. Поправка Лодо Петруччи позволила новообразованному клубу сразу выкупить бренд Торино и заявиться в Серию В. И новый-старый клуб, принятый бизнесменом Урбано Кайро, преодолел это барьер с ходу. Можно пошутить, что уступив место в Серии В своим извечным врагам и соседям.

К слову, Кайро, как и Де Лаурентис, руководит своим детищем до сих пор.

Парма

На протяжении сезона-2014/2015 у Пармы поменялось несколько владельцев. Пару месяцев ею поруководил даже Сулейман Керимов, ранее заведовавший Анжи Роберто Карлоса и Самюэля Это`о…

В общем, финансовые проблемы "крестоносцев" начались явно не тогда. Они длились годами. И 22 июня 2015-го года Парма, в "пассиве" которой было 96 миллионов евро долгов, официально была признана банкротом. Не помогло ничего – даже многочисленные акции поддержки всех итальянских клубов. Тут, конечно, вопрос, как именно могли помочь старты матчей на 15 минут позже, но да ладно…

Выступления в Серии D начал уже новый клуб (или же старый, но с совершенно новыми логотипом и названием, тут кому как удобно) – Парма Кальчо 1913. С владельцем Джампьетро Маненти у финансового руля, который купил его у Керимова за символическую плату в 1 евро. И всего за три года "пармезанцы" вышли в элиту итальянского футбола из самых его низов, тем самым сотворив нечто невероятное и уникальное.

А капитан клуба Александро Лукарелли, брат экс-игрока Шахтера, остался в "желто-синих" сердцах навсегда. Он, пришедший в клуб еще в 2008-м, единственный прошел с ним весь этот тяжкий путь от начала и до конца, сразу после выхода в Серию А закончив карьеру. Почти в 41 год, на минуточку. "Шестерка" в Парме осталась за ним навеки.

Палермо

Самый свежий пример. И падение здесь получилось необычайно быстрым.

Скажем так, многолетнее правление одиозного Маурицио Дзампарини, уволившего 28 тренеров и называвшего это своим хобби, не прошло бесследно.

В сезоне-2018/2019 сицилийцы набрали в Серии В 63 очка и должны были занимать третье место, гарантировавшее выход в Серию А. Но из-за финансовых нарушений эту команду в симпатичных розовых цветах лишили 20 очков. Более того – понизили в Серию D. Спасти клуб пытался сын вышеупомянутого Дзампарини по имени Андреа, но предложенных им 10 миллионов евро оказалось совсем мало для решения ситуации.

18 октября 2019-го года клуб из "мафиозного" острова прекратил свое существование. Естественно, предварительно став банкротом. Летом 2019-го года в Серию D заявился новый любительский Палермо, который сейчас уже выступает в Серии C.