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Football.ua составил список самых больших компенсаций в мировом футболе за тренера.

Уход Ханса-Дитера Флика с поста главного тренера мюнхенской Баварии вынудил немецкий гранд заняться поисками нового наставника на будущий сезон, коим по итогу стал Юлиан Нагельсманн.

Согласно данным журналиста Bild Кристиана Фалька, "роттен" необходимо будет выплатить Лейпцигу компенсацию за талантливого коуча в размере 25 млн евро без учёта бонусов, что сделает его переход самым дорогим в истории футбола среди представителей этой профессии.

А мы тем временем предлагаем вам вспомнить предыдущие трансферы тренеров, обошедшиеся в копеечку их будущим работодателям.

10. Маурицио Сарри (из Челси в Ювентус за 5,5 млн евро в 2019 году)

После относительно успешного первого сезона работы на Туманном Альбионе, где Сарри удалось выиграть Лигу Европы, а также вывести Челси в групповой этап Лиги чемпионов, он принял решение вернуться в Италию.

Руководство Ювентуса как раз подыскивало замену ушедшему из клуба Массимилиано Аллегри, а также намеревалось построить новую клубную идентичность "старой синьоры", как яркой и атакующей команды, а не более прагматичной, что наблюдалось под руководством Аллегри.

Маурицио Сарри должен был внедрить свой знаменитый "саррибол" в Турине, однако тренеру банально не дали времени воплотить в жизнь свою философию. Еще одним немаловажным фактором стал вылет от Лиона уже на первой стадии плей-офф Лиги чемпионов, что переполнило чашу терпения руководства. И стоило тогда выплачивать лондонскому клубу такие отступные за итальянского коуча?

9. Рональд Куман (из Саутгемптона в Эвертон за 6 млн евро в 2016 году)

Ближе к середине прошлого десятилетия Эвертон намеревался, впрочем намеревается и до сих пор, построить перспективный проект на Гудисон Парк, который позволит "ирискам" регулярно выступать в еврокубках и бороться за лучшие награды во внутренних турнирах.

Первым серьезным звоночком к неминуемым переменам стало подписание Рональда Кумана, построившего симпатичный Саутгемптон, а также позволившего множеству футболистов совершить качественный индивидуальный скачок, однако сие назначение себя не оправдало.

Да, Эвертон заметно раскошелился под нового тренера, потратив более 200 млн в европейской валюте только перед сезоном-2017/18, втором для голландца в команде, но данные инвестиции не позволили ливерпульскому клубу перейти на новую ступень развития. Несмотря на седьмое место в первый же год работы, что позволило коллективу выйти в квалификацию Лиги Европы, осенью 2017 года нынешнего рулевого Барселоны попросили на выход после разгромного поражения от Арсенала (2:5).

"Ириски" ужасно стартовали в АПЛ, на момент увольнения специалиста занимая лишь 18 место в таблице, а также откровенно провалили еврокампанию, набрав скромные четыре очка в квартете с Аталантой, Лионом и Аполлоном.

8. Марк Хьюз (из Блэкберна в Манчестер Сити за 6,2 млн евро в 2008 году)

Марк Хьюз пришел в Манчестер Сити незадолго до поглощения клуба Abu Dhabi United Group. При экс-тренере Блэкберна состав команды пополнили Джо Харт, Венсан Компани, Пабло Сабалета, а в последний день того летнего трансферного окна с огромной помпой был куплен бразилец Робиньо.

Не менее активно "горожане" поработали зимой и летом 2009 года, пригласив будущих творцов эпохального успеха, то бишь победы в чемпионате в сезоне-2011/12 – Найджела де Йонга, Гарета Барри, Коло Туре, Карлоса Тевеса и других.

Несмотря на столь внушительные приобретения, долго продержаться на своем посту Хьюзу не удалось. В кампании-2008/09 Сити занял лишь 10 место в АПЛ, а также вылетел от Гамбурга в четвертьфинале Лиги Европы. Ну а незадолго до Рождества в декабре 2009-го располагался на шестой позиции в лиге, что не могло удовлетворить растущие аппетиты арабских владельцев, принявших решение расстаться с англичанином и пригласить на освободившееся место Роберто Манчини.

7. Брендан Роджерс (из Суонси в Ливерпуль за 6,2 млн евро в 2012 году)

Это не последнее упоминание североирландца в нашем списке...

Летом 2012 года Ливерпуль решил переманить в свои ряды перспективного специалиста, продемонстрировавшего неплохие результаты со скромным Суонси. В первый же год работы Роджерса "лебеди" сумели выйти в плей-офф Чемпионшипа, где поочередно одолели Ноттингем Форест и Рединг, тем самым дебютировав в АПЛ, где сходу заняли почетное как для новичка 11-е место.

Заменив уволенного Кенни Далглиша, Брендан не смог с первого же захода кардинально изменить игру коллектива, заняв лишь седьмую строчку в таблице, однако уже на будущий год едва не вернул в клубный музей долгожданный чемпионский кубок. Ливерпуль был великолепен в сезоне-2013/14, но растерял несколько драгоценных очков на самой ленточке, тем самым попросту отдав титул в руки Манчестер Сити.

Спустя неполных полтора года наставник был уволен после неудовлетворительных результатов, а его место занял Юрген Клопп.

6. Ади Хюттер (из Айнтрахта в Боруссию Менхенгладбах за 7,5 млн евро, сделка состоится грядущим летом)

Объявление о переходе Марко Розе в Дортмунд будущим летом спровоцировало лавину тренерских перестановок в Германии, которые, наверняка, продолжатся в обозримом будущем. Чего стоит хотя бы возможный уход Оливера Гласнера из Вольфсбурга, о котором активно рапортуют СМИ в последнее время.

Очередной "жертвой" этой циркуляции наставников в Бундеслиге стал коуч франфуртского Айнтрахта – Ади Хюттер, хорошо знакомый поклонникам донецкого Шахтера и киевского Динамо. Да-да, именно его Янг Бойз в свое время доставил огромные неприятности грандам нашего футбола.

Во Франкфурте-на-Майне австрийцу удалось сколотить весьма симпатичный коллектив, в сезоне-2018/19 остановившемся в шаге от выхода в финал Лиги Европы (проиграли Челси в полуфинале в серии пенальти), ну а в текущей кампании активно стремящемся к дебюту в Лиге чемпионов. Гладбах наверняка гарантировал своему будущему тренеру определенные кадровые и финансовые гарантии, послужившие лакмусовой бумажкой для переезда в стан "жеребцов". Ясно одно – Хюттер точно способен вывести Боруссию на новый уровень.

5. Рубен Аморим (из Браги в Спортинг за 7,5 млн евро в 2020 году)

Любопытно, что нашу пятерку открывает тренерский трансфер, случившийся не в топ-чемпионате.

Известный в прошлом по выступлениям за Брагу и Бенфику полузащитник Рубен Аморим стремительно двигается вверх по карьерной лестнице, но уже в качестве наставника.

Трудно в это поверить, однако лиссабонский Спортинг остается единственной командой из первой десятки клубных первенств в рейтинге УЕФА, которая не потерпела ни одного поражения в своем национальном чемпионате! Титул чемпиона Лиги НОС, не покорявшийся "львам" с сезона-2001/02, практически в кармане, остается лишь не растерять преимущество в шесть очков над Порту в последних турах.

Нет сомнений, что с такой динамикой роста у португальца есть все шансы со временем подняться гораздо выше в этом списке.

4. Брендан Роджерс (из Селтика в Лестер за 10,44 млн евро в 2019 году)

Своим нынешним успехам "лисы" обязаны как раз Брендану Роджерсу, за которого было уплачено более 10 млн евро в 2019 году.

Под руководством североирландца Лестер с каждым годом демонстрирует поступательный прогресс, а в этом сезоне практически гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2021/22, что, безусловно, станет невероятным успехом недавнего чемпиона Англии.

3. Андре Виллаш-Боаш (из Порту в Челси за 15 млн евро в 2011 году)

"Наследник Жозе Моуриньо" переходил на Стэмфорд Бридж под аккомпанемент победы в чемпионате, кубке и Лиге Европы с великолепным Порту. Правда, на переходе из стана "драконов" в Челси параллели между двумя наставниками заканчивались.

Виллаш-Боаш не сумел даже доработать до конца сезона-2011/12, с позором покинув клуб, когда он располагался на пятом месте в таблице, а также уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Наполи (1:3). Португальца спешно заменили на Роберто ди Маттео, а дальше вы и сами все знаете.

2. Жозе Моуриньо (из Интера в Реал за 16 млн евро в 2010 году)

Переезд "Особенного" из Милана на Сантьяго Барнабеу ожидался с огромным нетерпением всеми, кто связан с королевским клубом. Португалец должен был построить чемпионскую команду, которая должна была прервать гегемонию великолепной Барселоны в Ла Лиге, а также, что самое важное, выиграть заветную "десиму".

Первую часть сего плана Жозе выполнил, в впечатляющем стиле добыв золото Примеры в сезоне-2011/12, однако романа с Лигой чемпионов так и не получилось. Да, при Моуриньо Реал впервые за долгое время сумел выйти в полуфинал главного еврокубка, причем трижды кряду, однако в Мадриде ожидали более весомого результата.

К тому же, на закате карьеры у руля "сливочных" начал формироваться "поздний" Жозе Моуриньо. Чего стоит хотя бы известный конфликт с иконой "бланкос" Икером Касильясом.

1. Юлиан Нагельсманн (из Лейпцига в Баварию за 25 млн евро, сделка состоится грядущим летом)

Как мы уже упомянули в превью, текущим летом Юлиан Нагельсманн сменит Саксонию на Баварию, возглавив одноименный клуб.

Сделка весьма любопытная, и, наверняка, позволяющая мюнхенцам закрыть вопрос с главным тренером на годы вперед. Все-таки специалист довольно молод, и может помочь "роттен" построить новый долгоиграющий успешный проект.

Роман Котляр, Football.ua