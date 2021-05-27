Чтиво

Football.ua вспоминает финалы главного еврокубкового турнира, в котором встречались представители одной страны.

Английский финал между Челси и Манчестер Сити станет восьмым решающим поединком в истории главного еврокубка, в котором схлестнутся представители одной страны. Предлагаем вам вспомнить предыдущие семь в нашем сегодняшнем материале.

Реал Мадрид – Валенсия – 3:0, финал 2000 года

Первым мононациональным финалом в истории Лиги чемпионов стало сражение мадридского Реала Висенте дель Боске с невезучей Валенсией Эктора Купера.

"Сливочным" удалось распечатать ворота Сантьяго Каньисареса перед самым перерывом, Фернандо Морьентес замкнул подачу от Мичела Сольгадо, а во второй половине встречи, даже несмотря на попытки "летучих мышей" отыграться, Реал забил еще дважды. Особенно красивым получился удар с лету в исполнении лучшего игрока того финала Стива Макманамана.

Реал: Касильяс – Сальгадо (Йерро, 85), Каранка, Эльгера, Кампо, Р. Карлос – Макманаман, Редондо, Рауль – Морьентес (Савио, 72), Анелька (Санчис, 80)

Валенсия: Каньисарес – Англома, Джукич, Пеллегрино, Херардо (Илие, 69) – Фаринос, Мендьета, Гонсалес, Х. Лопес – Ангуло, К. Лопес

Голы: Фернандо Морьентес (39), Стив Макманаман (67), Рауль (75)

Ювентус – Милан – 0:0 (2:3 по пенальти), финал 2003 года

Вслед за финалом испанским последовал финал итальянский.

Решающую встречу между "зебрами" и "россонери" на Олд Траффорд довольно сложно было назвать зрелищной и запоминающейся, однако эмоции от серии послематчевых пенальти, которая стали бенефисом Джанлуиджи Буффона и Диды, с лихвой это компенсировали.

Вратари парировали сразу пять ударов с "точки", а все решил финальный одиннадцатиметровый в исполнении Андрея Николаевича Шевченко.

Ювентус: Буффон – Тюрам, Феррара, Тудор (Биринделли, 42), Монтеро – Каморанези (Конте, 46), Таккинарди, Давидс (Салайета, 65), Дзамбротта – Трезеге, Дель Пьеро

Милан: Дида – Костакурта (Роке Жуниор, 66), Неста, Мальдини, Каладзе – Гаттузо, Пирло (Сержиньо, 71), Зеедорф – Руй Кошта (Амброзини, 87), Шевченко, Индзаги

Манчестер Юнайтед – Челси – 1:1 (6:5 по пенальти)

Московский финал не только стал первым "английским", но и дебютным для Челси в финале главного еврокубка.

Лондонцы, ведомые Аврамом Грантом, и банда сэра Алекса Фергюсона выдали очень равный матч, в котором, как и в случае Ювентуса с Миланом, все решилось в серии пенальти, вошедшей в историю чемпионской лиги.

"Синие" были невероятно близки к завоеванию своего первого "ушастого", но в ключевой момент случился тот самый роковой и драматичный промах Джона Терри, ну а затем Эдвин ван дер Сар потащил удар Николя Анелька с "точки", словом, МЮ взял свой третий, и второй при Фергюсоне кубок европейских чемпионов.

МЮ: ван дер Сар – Браун (Андерсон, 120+5), Фердинанд, Видич, Эвра – Харгривз, Скоулз (Гиггз, 87), Каррик, Роналду – Руни (Нани, 101), Тевес

Челси: Чех – Эссьен, Карвалью, Терри, Э. Коул – Макелеле (Беллетти, 120+4), Баллак, Лэмпард – Д. Коул (Анелька, 99), Дрогба, Малуда (Калу, 92)

На 116 минуте удален Дидье Дрогба (Челси)

Голы: Криштиану Роналду (26) – Френк Лэмпард (45)

Бавария – Боруссия Дортмунд – 2:1, финал 2013 года

Первый решающий матч с представителями Германии получился событийным. В первом тайме Боруссия лишь чудом не сумела открыть счет, однако во второй половине встречи игра максимально выровнялась. Оба гола "роттен" сделал Арьен Роббен. Сперва голландец выполнил ассист с острого угла на Марио Манджукича, а на последних минутах отличился сам, реализовав выход один на один с Романом Вайденфеллером.

Бавария: Нойер – Лам, Боатенг, Данте, Алаба – Мартинес, Швайнштайгер – Роббен, Мюллер, Рибери (Густаво, 90+1) – Манджукич (Гомес, 90+4)

Боруссия Дортмунд: Вайденфеллер – Пищек, Суботич, Хуммельс, Шмельцер – Бендер (Шахин, 90+2), Гюндоган – Блащиковски (Шибер, 90+2), Ройс, Гросскройц – Левандовски

Голы: Марио Манджукич (60), Арьен Роббен (89) – Илкай Гюндоган (68, пен)

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид – 4:1, финал 2014 года

Вновь испанский решающий матч, и вновь триумфатором стал мадридский Реал. "Сливочные" долгое время бились головой о "полосатую" стену, но на 93 минуте Серхио Рамос выпрыгнул выше всех после подачи с углового от Луки Модрича, ну а затем "бланкос" дожали деморализованного соперника в овертаймах.

Реал: Касильяс – Карвахаль, Рамос, Варан, Коэнтрау (Марсело, 59) – Модрич, Хедира (Иско, 59), Ди Мария – Бэйл, Бензема (Мората, 79), Роналду

Атлетико: Куртуа – Хуанфран, Годин, Миранда, Ф. Луис (Альдервейрельд, 83) – Тьягу Мендеш, Рауль Гарсия (Хосе Соса, 66), Габи, Коке – Вилья, Д. Коста (Адриан Лопес, 9)

Голы: Серхио Рамос (90+3), Гарет Бэйл (110), Марсело (118), Криштиану Роналду (120+1) – Диего Годин (36)

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид – 1:1 (5:3 по пенальти)

Спустя два года случился второй акт сего противостояния, победителем которого снова стал Реал.

Команда уже не Карло Анчелотти, а Зинедина Зидана обыграла "матрасников" в серии пенальти, в которой единственный удар с "точки" не реализовал Хуанфран.

Реал: Навас – Карвахаль (Данило, 52), Рамос, Пепе, Марсело – Модрич, Каземиро, Кроос (Иско, 72) – Бэйл, Бензема (Лукас Васкес, 77), Роналду

Атлетико: Облак – Хуанфран, Савич, Годин, Ф. Луис (Л. Эрнандес, 109) – Сауль, Габи, Аугусто (Карраско, 46), Коке (Парти, 116) – Ф. Торрес, Гризманн

Голы: Серхио Рамос (15) – Янник Феррейра Карраско (79)

Незабитый пенальти: Антуан Гризманн (48)

Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:0, финал 2019 год

Завершим недавним английским финалом главного еврокубка.

Гол Мохаммеда Салаха уже на второй минуте встречи позволил Ливерпулю уверенно держать нити игры с Тоттенхэмом в своих ногах. Ну а под занавес битвы на Ванда Метрополитано Дивок Ориги окончательно снял все вопросы о победителе того противостояния.

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 62) – Салах, Фирмино (Ориги, 58), Мане (Джо Гомес, 90)

Тоттенхэм: Льорис – Триппьер, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз – Сиссоко (Дайер, 74), Уинкс (Моура, 66) – Алли (Льоренте, 81), Эриксен, Сон – Кейн

Голы: Мохаммед Салах (2), Дивок Ориги (87)