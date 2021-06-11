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Football.ua рассказывает о первом сопернике национальной сборной Украины на Евро-2020.

В воскресенье, 13 июня, команда Андрея Шевченко стартует на Евро матчем против сборной Нидерландов. В этой статье мы попытаемся дать вам об этой команде пусть и минимальное, но представление. А уже завтра, за день до поединка, разберём нашего соперника подробно с тактической точки зрения.

История

На футбольный Олимп "оранжевые" взошли сравнительно поздно. Их первый успех датируется 1974-м годом, когда команда великого специалиста Ринуса Михелса и не менее великого футболиста Йохана Кройфа дошла до финала чемпионата мира, где уступила немцам. Правда, не сам факт достижения стоит там во главе – первым делом все отмечают, что команда Михелса совершила революцию в футболе.

Современный футбол, где левый защитник в теории может оказаться на позиции правого нападающего – это заслуга именно той команды и того тренера. И этот футбол прозвали тотальным. Через 4 года команда уже под руководством австрийца Эрнста Хаппеля и без Кройфа повторила успех, вновь дойдя до финала, но проиграв теперь уже другим хозяевам турнира – аргентинцам. В 2010-м уступила в финале и команда Берта ван Марвейка, на этот раз испанцам в ЮАР.

Единственный титул сборной приходится на 1988-й год, когда в финале подопечные вернувшегося Михелса обыграли сборную СССР. Кстати говоря, и первая игра турнира у Нидерландов была против советов, а схожесть ситуаций в том, что как тогда, так и сейчас, "оранье" начинали турнир против команды с большим количеством представителей киевского Динамо. В 1998-м в первом туре советы переиграли голландцев 1:0 благодаря точному удару легендарного полузащитника киевлян Василия Раца.

Стадион

Да, это Евро, но начинаем мы его на стадионе соперника. Именуется он Йохан Кройф Арена, а ранее носил название Амстердам Арена. Это сооружение можно назвать сравнительно новым, ибо оно было построено лишь в 90-е. Свои домашние матчи на нем проводит амстердамский Аякс и в большинстве случаев сборная Нидерландов, которая разве что иногда может наведаться в условный Роттердам. Стадион способен вместить на футбольные матчи около 55 тысяч зрителей.

Главный/е тренер(ы)

После отбора на Евро-2020 все ждали от "оранжевых" большого успеха на самом турнире. И тренерский фактор здесь был очень велик – Рональд Куман построил очень интересную команду, и напрямую вывести команду на главное соревнование континента (после пропуска Евро-2016 и Чемпионата мира 2018), упустив вперёд лишь команду Германии.

Более того, в предшестовавшей отбору Лиги Наций голландцы смогли опередить и немцев. Однако Евро перенесли, а Куман пожаловал в Барселону, заявив, что это его мечта, и что подобного шанса у него больше не будет. Как пока у Кумана там получается – мы прекрасно видим.

Назначение Франка де Бура мало кто понял, ибо назвать его именитым и успешным тренером очень сложно. Трудно сказать, где на протяжении карьеры он не проваливался. Аналогично он стартовал и в главной команде своей страны, однако со временем команда вновь стала на рельсы. Хотя провалы вроде 2:4 от туров в отборе на Чемпионат мира – случаются. При Кумане их вероятность была намного меньше.

Также очень поражает самоуверенность де Бура, наперёд провозгласившего все счета – дескать, Украину мы обыграем 3:1, Австрию 2:1, а Северную Македонию и вовсе 3:0. Параллельно ещё и заметил, что возможно его подопечным победа в третьем туре и не очень будет нужна, ибо выходить на третье место группы немцев, французов и португальцев – не сильно хочется, ведь венгры там третье займут вряд ли… Как мы понимаем, за такую самоуверенность можно поплатиться. Чаще всего так и бывает. Поэтому свой шанс надо искать даже здесь.

Кстати, посмешищем де Бур себя выставил не только в роли прогнозиста. Два других случая – это, во-первых, рассказ о 4 тысячах минут в сезоне полузащитника Манчестер Юнайтеж Донни ван де Бека (когда тот сыграл полторы тысячи) и, во-вторых некий "Квинси Менинг" вместо Квинси Промеса.

Что это, переизбыток волнения? Возможно, но вот россказни про точные счета под этот критерий явно не подпадают.

Команда

На Чемпионат Европы "оранжевые" отправятся не в полном составе. К примеру, де Бур решил исключить из заявки заразившегося коронавирусом кипера Валенсии Ясера Силлессена, который пропустил основную часть подготовки к турниру, а защитник Ливерпуля и один из лучших игроков мира на своей позиции Вирджин ван Дейк травмирован ещё с октября.

Также по причине травмы не сыграет на турнире и одноклубник Руслана Малиновского Ханс Хатебур, который мог бы отлично закрыть правый фланг. В последний момент вылетел и вышеупомянутый хавбек МЮ Донни ван де Бек, взамен которому де Бур не вызвал нового исполнителя.

Нидерланды не прочь сыграть как 4-3-3, так и 3-5-2. К слову, последние матчи де Бур экспериментировал именно со схемой в три защитника. Место первого номера на Евро, вероятнее всего, займёт игрок английского Норвич Сити Тим Крул, который защищал оранжевые ворота и в товарняках с шотландцами (против грузинов вышел ветеран Мартен Стекеленбург), и в матчах отбора на Чемпионат мира.

В центре обороны де Бур отдаёт предпочтение паре де Лигт-Блинд (хотя возможен и выбор в пользу интериста де Врея, к тому же именно он является третьим при игре в три защитника), тогда как на флангах скорее всего сыграют Дамфрис (в отсутсвии вышеупомянутого Хатебура) и Вейндал.

Ключевой игрок центра поля – Жоржиньо Вейналдум буквально вчера перебрался из Ливерпуля в ПСЖ. Более того, в отсутствии именитого экс-одноклубника, его можно назвать и ключевым игроком сборной вообще. Этакого разрушителя могут сыграть Дэви Клаассен из Аякса и Мартен Де Рон из Аталанты, а за креатив и мысль отвечает Френки де Йонг из Барсы.

Конечно, ротация здесь возможна (хотя Донни ван де Бек, как мы уже говорили, пропустит турнир из-за травмы), но рискнем предположить, что тройка на матч с нами будет выглядеть именно Клаасен-Вейналдум-Френки де Йонг.

В нападении есть свой де Йонг – Люк из Севильи. Хотя учитывая наличие 28-летнего форвард Вольфсбурга Ваута Вергхорста, наколотившего 20 мячей за сезон в Бундеслиге (после 17 и 16 соответственно в двух предыдущих розыграшах), появление в старте Люка – под вопросом. В товарняках с Шотландией и Грузией играли имел Ваут. А так можно сказать только то, что с первых минут появится лишь один из них, и никак не оба.

Левый фланг застолбирован за классическим инвертированным вингером Мемфисом Депаем, который провел отличный сезон в Лионе. Просто представьте, какая потрясающая ситуация – в центре нападения человек, забивший 20 за сезон в Бундеслиге, а слева – забивший 20 в Лиге 1. Зависть, хорошая зависть! И отсутствие любых шансов выиграть конкуренцию со стороны Квинси Промеса, зимой вернувшегося в Спартак.

В случае 3-5-2 именно Вегхорст-Депай и будут парой форвардов, в случае 4-3-3 справа можно ожидать появление Бергейса из Фейенорда. Стивен также провёл отличный сезон, забив 19 голов в 33 матчах Эредивизии. Не перестаем удивляться столько прекрасной статистике игроков передней линии наших соперников, вот правда!

Очные встречи

Официальных матчей у нас с Нидерландами не было, а в двух товарняках баланс встреч явно в пользу "оранжевых".

24 мая 2008-го года в рамках подготовки к Евро они в Роттердаме одолели нас 3:0, а 11 августа 2010-го на Донбасс Арене на мяч тогда еще не динамовца Джермейна Ленса ответил тогда временно не динамовец Александр Алиев – 1:1. Учитывая, что это был матч с действующими финалистами Мундиаля – звучало почетно.

Помимо этого, нельзя не вспомнить в качестве бонуса финал молодежного Евро-2006, в котором сборная Украины U-21 потерпела разгромное поражение от одногодок из Нидерландов со счетом 0:3. Интересно, что в том матче ворота "сине-желтых" защищал еще молодой Андрей Пятов, который в возрасте 36 лет поедет в составе нашей команды на предстоящее Евро-2020. Как минимум за тот поединок нашей команде уж точно хотелось бы вернуть "оранжевым" многолетний должок.