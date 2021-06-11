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Football.ua анализирует, в каком состоянии к чемпионату Европы походит каждая из команд.

Все мы знаем, что чемпионат Европы должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса этот турнир перенесли на лето 2021-го года. Какие-то команды от этого переноса выиграли, а какие-то проиграли в той или иной мере. Давайте вместе проанализируем, для кого этот перенос стал спасительным, а чьи шансы на успех значительно снизились.

Нидерланды

Начнем, пожалуй, с соперника сборной Украины — сборной Нидерландов. Эта команда, естественно, предпочла бы сыграть Евро-2020 прошедшим летом. Могущественный Вирджил ван Дейк в компании с Жоржиньо Вейналдумом зажигали со своим Ливерпулем в прошлом сезоне недурно. Сейчас же мы имеем ситуацию, когда Вейналдум сменил Ливерпуль на ПСЖ и его голова может быть забита другими мыслями, а Вирджил ван Дейк и вовсе травмировался посреди сезона и на Евро не едет.

Также не едет и голкипер Яспер Силлессен. Вспоминаем также и о том, какой плохой сезон получился у Донни ван де Беека в МЮ и о том, что он также по причине травмы не поможет национальной команде. Сюда же добавляем микроповреждение Де Лигта, который рискует пропустить стартовый матч против сборной Украины.

Но если в оборонительных порядках сплошные травмы и уныние, то в атаке у нидерландцев полный порядок. Депай провел хороший сезон за Лион, а Вегхорст за Вольфсбург. Каждый из этих игроков за клуб в прошлом сезоне забил по 20 голов, а по системе гол+пас у них на двоих и вовсе 60!

Бельгия

Больших изменений в составе бельгийской сборной нет. Это безумно талантливое поколение "созрело" еще больше. Прошлогодний Эден Азар и нынешний ничем особо не отличаются, чего не скажешь о Ромелу Лукаку. В сравнении с прошлым сезоном, мощный центрфорвард гораздо улучшил свои навыки игры в подыгрыше. Если показатель забитых голов в этом сезоне Лукаку улучшил всего на один, то вот голевых передач Ромелу отдал на 9 больше.

Остаются до сих пор проблемы у Кевина Де Брюйне, который получил травму лица в финале Лиги чемпионов. Игрок Манчестер Сити до сих пор не приступил к тренировкам со сборной, но по информации прессы он рискует пропустить лишь стартовую игру.

Пожалуй, один из последних шансов у этого бельгийского поколения добиться серьезного результата.

Франция

Франция на данный момент имеет один из лучших кадровых потенциалов среди сборных всего мира. Когда за бортом заявки остаются: Упамекано, Эрнандес, Менди, Фекир, Камавинга и прочие. Это говорит о том, что тренерскому штабу действительно есть из кого выбирать. Но есть одно "приобретение", которое точно сделало эту Францию лучше — возвращение Карима Бензема в национальную команду. Не факт, что Дешам и Бензема помирились бы к прошлому лету. А так, Карим едет на Евро-2020 и точно будет отыгрывать важную роль в составе французской сборной.

Англия

Прошедший год явно пошел на пользу английской сборной. Если в Бельгии уже созрело целое поколение высококачественных футболистов, то в Англии оно как раз созревает. Англичане имеют в своем составе огромное количество молодой, талантливой, но уже достаточно опытной молодежи. Среди всей заявки английской сборной только троим футболистам за 30 — правые защитники Кайл Уокер и Киран Трипьер, а также полузащитник Джордан Хендерсон.

Также не забываем, что в финале Лиги чемпионов играли два английских клуба. Обладатели самого престижного европейского трофея Маунт, Чилвелл и Джеймс точно будут среди основных на предстоящем Евро. Сюда же добавляем еще финалистов ЛЧ из Манчестер Сити Фодена, Стоунза, Стерлинга, Уокера. Также эту и без того звездную компанию дополняют великолепно проведшие сезон Рашфорда с Кейном, а еще есть Санчо из Боруссии. В общем эта английская команда с годами будет становится только лучше и на свой пик выйдет уже на следующем чемпионате Европы.

Из потерь, конечно же, нельзя не отметить потерю Ника Поупа. Позиция голкипера, пожалуй, по-прежнему остается одной из самых слабых у Англии, и там придется рассчитывать на неосновного Пикфорда.

Португалия

Португальская сборная точно выиграла от переноса Евро. Казалось бы, Роналду с каждым годом моложе не становится, так с чего бы это? Ответ прост. Качество Роналду в сравнении с прошлым сезоном сильно не изменилось, а вот его партнеры по сборной сделали огромный рывок в своей карьере. В первую очередь речь идет о Рубене Диаше. Перед стартом прошлого сезона он перешел из Бенфики в Манчестер Сити и всего за один сезон он стал не просто основным, а одним из лучших игроков команды. Не просто так он получил звание лучшего игрока сезона в АПЛ.

Также нельзя не отметить невероятный рост его коллеги из красного Манчестера — Бруно Фернандеша. Этот футболист также перешел на туманный альбион из португальского чемпионата и за короткое время сумел стать лидером команды. И не забываем о талантливом Жоау Фелише, который постепенно начинает оправдывать те авансы, которые ему выдавали на старте карьеры.

Германия

У Бундестима также привычно огромный выбор кадров. Кто из тех футболистов, кто не едет на это Евро, скорее всего поехал бы прошлым лето? Марко Ройс и Марк-Андре тер Штеген. Велики ли эти потери? Отнюдь. Особенно, учитывая наличие Нойера, который и так не факт, что поделился бы игровым временем с голкипером Барселоны.

Состав и главные действующие лица у немцев за этот год сильно не изменились. Но есть один фактор, который наводит на мысли, что Германия год назад была сильнее. Прошлую Лигу чемпионов выиграла Бавария, костяк которой и составляет немецкую сборную. Та команда была на ходу и как говорится "в огне". В этом сезоне все немного иначе.

Италия

У итальянской сборной все как обычно. В центре обороны "вечно молодые" Бонуччи и Кьеллини, а на острие все тот же Иммобиле. Итальянцы в принципе не приверженцы радикальных перемен и смена людей внутри сборной у них также происходит не так уж и быстро. А потому эта сборная не сильно кардинально отличается от той, которую мы могли бы увидеть прошлым летом. Единственное, что нужно отметить, так это отсутствие Николо Дзаньоло в заявке сборной по причине травмы. Также, несмотря на плохой сезон Юве, необходимо акцентировать внимание на прогрессе Федерико Кьезы за этот год. На этом, пожалуй, и все.

Испания

"Бедная" Фурия Роха подходит в далеко не лучшем своем состоянии к предстоящему чемпионату Европы. Остались за бортом два ветерана: Хесус Навас и Серхио Рамос. Сюда же добавляем Карвахаля.

Капитан Реала долгие годы был олицетворением испанской сборной. Длительное время восстанавливался от травмы и вроде как успел восстановиться, но Луис Энрике решил не рисковать и не включил Рамоса в окончательную заявку. Удивителен и тот факт, что заявку Испания подала из 24 человек, хотя правила позволяют заявить 26 человек.

После этого в испанской сборной также был обнаружен коронавирус у Серхио Бускетса и Диего Льоренте. Пока больше в сборной никому не поставили такой диагноз, но как быть с этими двумя? И как быстро они смогут вернуться в строй?

Не забываем и о травме одного из самых талантливых молодых игроков мира Ансумане Фати. Игрок Барселоны травмировался еще осенью и до сих пор находится в лазарете.

Из приятных новостей только одна — Эмерик Ляпорт получил испанское гражданство и был вызван в состав сборной. Прошлым летом Луису Энрике точно пришлось бы обходиться без него.

Украина

На сладенькое оставили нашу сборную. Однозначно ответить, была ли наша сборная сильнее прошлым летом, достаточно сложно. Сильно сдали ветераны команды. Ярмоленко выпал даже из обоймы Вест Хэма, Коноплянка образца прошлого лета точно бы поехал на Евро, потерял свои позиции и Андрей Пятов, все меньше пользы от Марлоса, как в клубе, так и в сборной.

Зато за этот год стали сильнее два наших лучших игрока — Малиновский и Зинченко. Оба достаточно игр провели в своих клубах и выглядели в этом сезоне хорошо. Александр Зубков даже в самых смелых мечтах точно не мог себя представить в основном составе сборной прошлым летом, а сейчас, скорее всего, именно он будет закрывать левый фланг. Отмечаем появление интересных молодых новых игроков за этот год: Трубин, Судаков, Попов. Ну и, конечно же, Илья Забарный, который весьма вероятно, что будет основным защитником на турнире.

Ну и кто точно должен быть рад этому переносу, и кто от него выиграл, так это форвард киевского Динамо Артем Беседин. Ведь прошлым летом он еще отбывал дисквалификацию. А выиграют ли от этого украинские болельщики и украинская сборная? Узнаем совсем скоро.

Сергей Горбаченко, Football.ua