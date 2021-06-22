Чтиво

Телекомментатор и автор книги #Бомбардир Кирилл Круторогов рассказывает о лучших бомбардирах в истории чемпионатов Европы. На очереди самый результативный игрок в истории АПЛ и Евро-96.

Обычный парень из обычной семьи. Типичный британец, каких большинство. Родители из рабочего класса. Госфорт – тихий серый пригород индустриального Ньюкасл-апон-Тайна. Отсюда прямая дорога на завод или на железную дорогу. Если нет таланта, характера и поддержки.

Талант Алана был очевидным, норов крутым, принципиальность била через край, а еще у него был мудрый отец, который видел все это в сыне и всячески содействовал его интересу к футболу. А все потому, что Ширер-старший точно не желал сыну своей судьбы обработчика листового металла. Воспитывал его строго, но справедливо, а впервые сказал, что гордится им лишь когда тот получил Орден Британской империи. Этот факт растрогал 31-летнего Алана куда больше, чем само получение почетной награды в Букингемском дворце.

Ширер начинал в полузащите, потому что там имел больше свободы действий, а был он активным малым. Всегда феерил в соревнованиях между школами. Только в подростковом возрасте присоединился к юношескому клубу из соседнего района. А в 16 его заприметил опытный скаут Джек Хисон, который рекомендовал крепкого парнишку Саутгемптону и в последствие стал близким другом и попечителем Алана. Так что начинал он продвижение к профессиональной карьере именно на берегу Ла-Манша, а вовсе не в родном Ньюкасле, как многим кажется.

В их составе он стал самым молодым автором хет-трика в элите английского футбола. Три гола в ворота Арсенала еще никому неизвестный Алан Ширер забил в возрасте 17 лет и 240 дней. И только после этого с ним подписали первый контракт. Назвать его супербомбардиром за время выступления в футболке «святых» точно нельзя. Уничтожать соперников и делать разницу на поле он начал позже, уже в Блэкберне, куда отправился после пяти лет на «Сент-Мэрисе». Но, справедливости ради, в сборную Англии его впервые вызвали из Саутгемптона, и в качестве игрока этого клуба он поехал на Евро-1992. Из нападающих англичане тогда привезли стареющего Гари Линекера, Алана Смита из Арсенала, Найджела Клафа и 21-летнего Ширера. Там их ждал провал – один забитый гол на команду и последнее место в группе.

Молодого форварда хотел видеть у себя еще не сэр Алекс Фергюсон. А Блэкберн Роверс только-только повысился в классе. Тренировал их легендарный для Ливерпуля Кенни Далглиш, а с недавних пор владел клубом крупный промышленник Джек Уокер. Он не пожалел на молодого новичка огромные на тот момент 3,6 миллиона фунтов. Но первую половину сезона Ширер пропустил из-за разрыва крестов. Тем не менее, забил 16 голов в 21 матче и занял пятое место в списке бомбардиров сезона, а «бродяги» финишировали четвертыми. В следующем результаты – его и команды – синхронно улучшились – 31 гол, второе место в списке бомбардиров и «серебро» Блэкберна. А в третьем сезоне достигли совершенства – 34 гола, статус лучшего бомбардира и чемпионство Премьер-лиги. Между прочим, это единственный командный трофей в карьере легендарного нападающего!

Ширер был классическим британским центрфорвардом, финишером, который любит бороться, цепляться за мяч, продавливать защитников за счет наглости и стартовой скорости, бить с разных дистанций. В игре он всегда оставался злым и голодным, противным и неприятным в глазах соперников – после единоборств с Аланом у тех всегда оставались синяки – он не стеснялся толкаться и использовать локти. Фраза «цель оправдывает средства» итальянца Никколо Макиавелли отлично характеризует игровой стиль англичанина Алана Ширера. За всю свою клубную карьеру он получил 58 желтых карточек, что весьма немало как для нападающего, но лишь одну прямую красную.

В сезоне 1995-1996 Ширер отличился сотым голом за Блэкберн, снова стал лучшим бомбардиром АПЛ, но «бродяги» остались без еврокубков. Несмотря на травму в конце сезона и несколько пропущенных туров, Алан успел восстановиться до старта домашнего Евро-96, куда ехал в роли основного форварда. Также у «трех львов» на эту позицию были Тэдди Шерингем, Лес Фердинанд и молодой Робби Фаулер, а рулил сборной не самый известный коуч Терри Венейблс.

Кто в доме хозяин Ширер начал доказывать с самого начала. Первый гол на турнире в матче-открытии против сборной Швейцарии забил именно он. На 23-й минуте обыгрался с Полом Инсом на подступах к штрафной, получил пас на грани очень тонкого офсайда (есть большая вероятность, что в реальности он находился вне игры) и мощно пробил с угла вратарской – 1:0. Правда, швейцарцы сравняли в концовке встречи голом с пенальти. Так и закончили.

Дальше англичане выглядели убедительнее. В дерби с Шотландией было нелегко, но Ширер переломил ход игры – откликнулся на навес Гари Невилла с правого фланга, немного пригнулся и с набега вколотил мяч головой. Да, защитники сыграли неудачно, не накрыли и не проконтролировали забегание оппонентов, чем Алан воспользовался сполна. Но чуйки и уверенности в себе ему было не занимать! Второй гол Гаскойна довел преимущество англичан до очевидного – 2:0.

А в заключительном туре группы «три льва» разбили сборную Нидерландов, в составе которых выступали ван дер Саар, Райцигер, Блинд-старший, Зеедорф, Бергамп, Стам, Клюйверт, Коку и другие звезды 90-х. Причем, снова все началось с гола Ширера. Как и в игре со швейцарцами, он открыл счет на той же 23-й минуте, реализовав пенальти, заработанный Инсом. А во втором тайме получился голепад. Сначала удвоил счет Шерингем. Затем Ширер оформил дубль, завершив роскошную атаку с левого фланга, мощным крученым ударом в ближнюю девятку из пределов штрафной. В итоге хозяева победили 4:1.

В четвертьфинале Англия с трудом вырвала победу в серии пенальти с испанцами после нулевки за 120 минут. Первый удар с отметки у британцев удачно нанес Алан Ширер. Он вообще никогда ничего не боялся, всегда смело шел вперед и вел за собой партнеров. В полуфинале с немцами Ширер открыл счет уже на третей минуте. Подача с углового, скидка с ближней штанги и вновь набегающий из глубины Алан мощно забивает головой с линии вратарской. Этот гол стал для него пятым на Евро-96, восьмым в футболке сборной, и все эти голы были забиты на «Уэмбли».

Правда, тот матч счастья не принес. Штефан Кунц сравнял счет на 16-й минуте, игра перешла в овертаймы, затем в серию пенальти, Ширер снова бил первым у англичан, вся первая пятерка справилась, а вот нынешний тренер сборной Гарет Саутгейт сплоховал, что ему вспоминают до сих пор, и хозяева остановились в шаге от финала домашнего турнира. Из слабого утешения – Ширер с пятью голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы. Ближайшие преследователи в этой гонке, не менее легендарные Шукер, Стоичков, Лаудруп и Клинсманн, забили по три гола.

То Евро возвело Алана Ширера в разряд суперзвезд. За ним началась охота топ-клубов. Новый тренер Барселоны Бобби Робсон общался с наставником Блэкберна Реем Харфордом, но тот сказал, что Ширер не продается, а с самим Аланом, через голову коллеги, порядочный и достойнейший английский тренер разговаривать не решился. Но это сделали двое других британцев. Причем в один день. Сначала домой к Алану приехали представители Ньюкасла во главе с коучем Кевином Киганом. Чуть позже – МЮ с Алексом Фергюсоном. Когда тренер «манкунианцев» узнал, что перед ним у Алана гостил Киган, сразу признал: «Тогда у меня нет шансов».

В действительности предложения Кигана больше впечатлили футболиста – игровые, не финансовые. Тот, в отличие от Фергюсона, пообещал ему роль штатного пенальтиста, в Манчестере она была занята Эриком Кантона, да и вообще тренер «сорок» явно куда больше был заинтересован в нем как в полноценной боевой машине по забиванию голов, готов был строить игру именно через него. Мистер Алекс никого выделять не собирался, как и обещать что-либо тому, кто не шел за ним сразу.

Так Алан Ширер перешел в Ньюкасл, команду родного города. И вряд ли хоть раз пожалел об этом. Не скрывал – от мысли, что на трибунах присутствуют его родители, был счастлив и по-особенному мотивирован. С точки зрения трофеев и титулов он наверняка проиграл, но с точки зрения признания – однозначно выиграл.

Его переход обошелся «сорокам» в 18,9 миллионов фунтов. Это был самый дорогой трансфер в истории футбола по состоянию на 1996 год. Интересно, что в прошлом году в Британии было проведено исследование, в котором выявили, что на 2020-й с учетом инфляции трансфер Ширера равнялся бы приблизительно 157,7 миллионов фунтов. Так что Алан до сих пор самый дорогой английский футболист в истории и самый дорогой в истории АПЛ.

В общем-то, и не удивительно. Ведь за 10 лет в футболке «сорок» он забил 206 голов в 405 матчах. Его суммарная статистика результативных ударов в Премьер-лиге достигла 260 голов, что стало лучшим показателем в истории высшего дивизиона Англии. Последний из них был забит в апреле 2006 года и за последующие 15 лет никому не удалось побить рекорд Алана Ширера.

Он завершил карьеру почти в 36 после далеко не первой травмы крестообразной связки колена. На территории домашнего стадиона Ньюкасла «Сент-Джеймс Парк» в честь него был установлен памятник при жизни, а в Блэкберне одна из улиц носит имя Алана Ширера. Со своей женой Лейняй они вместе уже более 30 лет, у них трое дочерей, Алан востребован в самых популярных футбольных проектах на британском ТВ, активно занимается благотворительностью. Это ли не счастье?! Ну и пусть не удалось построить тренерскую карьеру в родном Ньюкасле. Зато после этого Ширер куда более ярко раскрылся в роли телеэксперта. А знаете почему? Потому что до этого понимал, что однажды может вернуться в футбол и не хотел никого обидеть с экрана. Теперь он может себе позволить быть предельно искренним и не подбирать слова.