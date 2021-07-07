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Евгений Кузьменко предлагает собственный рейтинг летних трансферов — пять интересных переходов, которые остались в тени Евро-2020.

Чемпионат Европы-2020 – безусловно, самое масштабное событие в футболе за последние три года. Потому не удивительно, что оно затмило некоторые иные интересные события. Например, трансферное окно. А оно, между прочим, достаточно жарким получается, и это только начало июля на календаре.

Конечно, многие переходы не ускользнули из вашего внимания, даже учитывая всю медиа-мощь Евро. О таких трансферах, как переход Джейдона Санчо из Боруссии Дортмунд в Манчестер Юнайтед, или Жоржиньо Вейналдума из Ливерпуля в ПСЖ, или бесплатные подписания Барселоной Серхио Агуэро и Мемфиса Депая, вы, наверняка слышали.

Здесь же мы хотим представить вашему вниманию топ-5 менее заметных трансферов, но от этого не менее интересных. Поехали!

Как и любой подобный рейтинг, этот наделен большой долей субъективизма, потому будем только рады, если вы составите свой подобный топ в комментариях.

Пятое место. Франсишку Тринкан (Барселона – Вулверхэмптон, аренда)

Франсишку Тринкан год назад перешел из Браги в Барселону за 31 млн евро. Но сходу проявить себя в топ-клубе и топ-чемпионате у талантливого 21-летнего вингера не получилось. Аренда в клуб более скромный – логичный вариант. Два дня назад Барселона объявила об аренде Тринкан в Вулверхэмптон на один год. При этом, у Волков есть право выкупа.

Все мы прекрасно знаем, как в Вулверхэмптоне любят португальских игроков, и как здорово они там приживаются. Тринкан стал девятым португальцем в команде. Правда тренера, который начал этот португальский вектор, в клубе уже нет – напомним, что Эшпириту Санту ранее возглавил Тоттенхэм.

И все же, адаптация Тринкана в АПЛ может пройти гораздо быстрее и успешнее, нежели она была в испанской Ла Лиге. Будет очень любопытно наблюдать за этим молодым футболистом в сильнейшей лиге Европы.

Четвертое место. Дженгиз Ундер (Рома – Марсель, аренда)

Несмотря на то, что Дженгиз Ундер в последнее время глобально пропал с радаров, он по-прежнему остается сильным и все еще перспективным футболистом – турку всего лишь 23 года. В последнем сезоне у него лишь 9 выходов в АПЛ (259 минут) за Лестер и 2 ассиста. Логично, что Лисы не стали выкупать Ундера, а вернули в Рому. Но и в Риме на него не рассчитывают. Аренда в перспективный проект Марселя – интересный вариант, который вполне может позволить игроку вновь хорошо заявить о себе.

Почему нынешний Марсель интересный проект? Как минимум потому что у провансальцев новый классный тренер – Хорхе Сампаоли. Аргентинец кроме трансфера Ундера провернул еще несколько любопытных переходов: в аренду взят Маттео Гендузи из Арсенала, аренда с обязательным выкупом (в случае отыгрыша 20 матчей) вратаря Ромы Пау Лопеса, а также дорогостоящая покупка центрального полузащитника из Фламенго Жерсона, который обошелся в 25 млн евро.

Так что начинаем пристально следить за Марселем во Франции, и в частности за вторым шансом ворваться в категорию "топы европейского футбола" для Дженгиза Ундера.

Третье место. Хуан Муссо (Удинезе – Аталанта, 20 млн евро)

Очень интересный трансфер провернул клуб нашего Руслана Малиновского – Аталанта за 20 млн евро взяла вратаря Удинезе Хуана Муссо.

Чем примечателен этот переход? Да как минимум тем, что вратарская позиция – пожалуй, самая проблемная в Аталанте за последние 2-3 сезона. И приход 27-летнего Муссо – явная претензия на решение этой проблемы. Игрок не самый популярный, не самый раскрученный, прямо скажем. Но от этого его потенциал меньше не становится.

За три сезона в составе Удинезе Муссо успел отыграть 102 матча в Серии А. Главное качество этого голкипера – игра в ленточке. В каждом из трех сезонов проведенных в чемпионате Италии он входил минимум в топ-8 голкиперов лиги по разнице Post-shot xG и пропущенных мячей. Это говорит о том, что выручал Хуан гораздо чаще относительно ожидаемой сложности встречающихся ударов, стабильно спасая команду от примерно трех голов в течении конкретного сезона. Кроме реакции, Муссо также силен и в игре на выходах при подачах с фланга.

Да и 20 млн евро за вратаря в рамках внутреннего трансфера по лиге, согласитесь, мы далеко не всегда наблюдаем. Потому, этот трансфер любопытен во многих отношениях.

Второе место. Николас Гонсалес (Штутгарт – Фиорентина, 23 млн евро)

Еще один трансфер в Серии А. Форвард Николас Гонсалес провел в Штутгарте три года, из них один во Второй бундеслиге и два – в элите немецкого футбола. За этот период он сыграл за Швабов 79 матчей во всех соревнованиях, забив 23 гола и отдав 10 ассистов.

Гонсалес очень разносторонний нападающий. Во-первых, он может сыграть как с фланга (скоростные качества позволяют), так и центрфорварда. Он хорош в открываниях – может сыграть в недодачу, хорошо работая спиной к воротам соперника и качественно взаимодействуя с партнерами, а может грамотно и своевременно открыться и в глубину, за спину защитникам.

Кроме того, футболист он креативный, технические качества – на высоком уровне. Игрок, который может решить эпизод за счет индивидуальных качеств. Обладает хорошим ударам, причем склонен пробивать в том числе из сложных позиций.

Если удастся наладить вопросы со здоровьем (предрасположен к травмам), Николас Гонсалес может стать очень успешным трансфером Фиорентины. Ему всего 23, и его потенциал располагает к хорошему прогрессу. Для флорентийского клуба же это серьезный шаг – далеко не каждое трансферное окно они могут себе позволить такую трату на одного футболиста.

Первое место. Патсон Дака (РБ Зальцбург – Лестер, 30 млн евро)

Лестер за первый месяц лета успел провернуть уже три трансфера на вход. Самый интересный – приезд 22-летнего замбийского центрфорварда Патсона Даки из РБ Зальцбург за очень солидные 30 млн евро.

Дака не знаком широкому болельщицкому кругу, но то, что его кандидатуру, как усиление своего состава рассматривали Ливерпуль и Арсенал, говорит о многом. Но главным конкурентом Лестера за игрока был РБ Лейпциг. На самом деле удивительно, как Дака не оказался именно в Германии.

В лице Дака Лестер получил проверенного бомбардира, забившего за четыре сезона 68 голов в 125 матчах за РБ Зальцбург во всех соревнованиях. Особенно продуктивным для Патсона вышел минувший сезон, в котором он забил 34 гола и оформил 12 ассистов в 42 матчах. Такие показатели позволили ему получить звание лучшего игрока австрийской Бундеслиги.

Дака подписал с Лестером контракт до 2026 года и стал пятым самым дорогим приобретением в истории клуба.

Бонус

Бонусом идет еще один громкий трансфер Пари Сен-Жермен, который был официально объявлен буквально вчера – приход Ашрафа Хакими из Интера. И это добавить к весьма вероятным переходам Джанлуиджи Доннаруммы и Серхио Рамоса, плюс уже имеющееся подписание Вейналдума. Самая мощная трансферная кампания в истории ПСЖ?

Коронавирусная история сильно подкосила весь мир, в том числе футбольный, и ажиотаж вокруг трансферных окон. Но, кажется, лето-2021, вопреки опасениям, будет по-футбольному жарким не только благодаря Евро-2020. Трансферный рынок оживает!