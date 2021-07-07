Украина

Украинец может усилить генуэзский клуб в текущее трансферное окно.

Нападающий Динамо Киев Владислав Супряга продолжает быть трансферной целью итальянского клуба.

По информации в Twitter Николо Скиры, на украинца нацелилась Дженоа, которая рассматривает покупку 21-летнего форварда за 9 миллионов евро.

Также сообщается, что генуэзский клуб хочет арендовать у Манчестер Сити нападающего Филипа Стевановича.

В минувшем сезоне Супряга принял участие в 31 матче "бело-синих", в котором забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Стеванович же провел сезон в аренде в Партизане, где забил 4 гола в 27 матчах.

Ранее главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал, почему форвард клуба Владислав Супряга получал мало игрового времени в минувшем сезоне.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.