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Football.ua расскажет, почему хорватский вундеркинд так и не сумел стать игроком топового уровня.

В современном футболе довольно часто можно встретить формулировку "новый Месси". Совсем недавно Арсенал пригласил в академию четырехлетнего "маленького Месси". Очень хочется верить, что из мальчика вырастет сильный футболист, но сколько уже было таких случае?

В памяти должен быть еще свеж один из них, Ален Халилович, который так и не смог показать свои лучшие качества.

История Алена Халиловича не сильно отличается от других похожих: чудо-талант, склонный к величию, но не оправдавший возложенных на него ожиданий. Но если углубиться в карьеру этого футболиста, становится ясно, что все не так просто.

Халилович родился в Дубровнике, Хорватия, и в раннем возрасте присоединился к академии загребского Динамо. Тренеры сразу же определили его как будущую заезду футбола, и быстро провели сравнение с Лионелем Месси, а также с Лукой Модричем, величайшим игроком в истории клуба.

В сентябре 2012 года Халилович дебютировал в Динамо в зажигательном “Вечном дерби” против сплитского Хайдука. Тем самым он стал самым молодым дебютантом в истории клуба в возрасте 16 лет и 101 дня, а менее чем через две недели он стал самым молодым автором гола Динамо З. К концу октября полузащитник дебютировал в Лиге чемпионов, выйдя на замену в матче против Пари Сен-Жермен, что сделало его вторым самым молодым игроком в истории турнира.

В конце своей прорывной кампании Халилович дебютировал за сборную Хорватии в товарищеском матче против Португалии. Это был еще один рекорд для 16-летнего игрока — самого молодого из всех игроков сборной его страны. Однако, оглядываясь назад, все это было слишком рано для этого парня. Ведь в душе он был ребенком.

“На него оказывалось давление еще до того, как он попал в основную команду Динамо Загреб”, — говорит Карло Лерга, хорватский эксперт по юношескому футболу. “Он сразу перешел из U-17 в основную команду, пропустив U19. Он был действительно талантлив, чрезвычайно талантлив, но ради развития нельзя пропускать такие шаги”.

“Нет сомнений в том, что Халилович был потрясающим талантом, но в то же время он был преувеличен, и это неизбежно сделало его карьеру невероятно трудной, — повторяет хорватский спортивный журналист Домагой Костаньшак. "Он постоянно пропускал уровни с самого начала своей карьеры, и его дебют в Динамо, возможно, состоялся слишком рано”.

“Таким молодым игрокам нужно уделять время и заботу, но он должен был быть идеальным игроком в возрасте 16 лет, что было странно. По правде говоря, его баловали и обращались, как с будущей суперзвездой до такой степени, что клуб сделал все возможное, чтобы удовлетворить его потребности как на поле, так и за его пределами. Но за подобные вещи пришлось заплатить — он должен был стать новым Месси. Другой результат расценивался бы, как огромный провал”, — добавил Костаньшак.

Халилович провел за Загреб 62 матча за два сезона, забив восемь раз, и его связывали с переходом в одну из высших лиг Европы. Тоттенхэм, по-видимому, лидировал в гонке для подростка в сезоне-2013/14. Динамо готово было его отпустить за определенную сумму, а “шпоры”, в надежде получить нового Модрича/Месси, готовы были платить больше.

Однако, что вскоре стало тенденцией в карьере Халиловича, его отец вмешался в переговоры и заблокировал переезд в Англию. Седжад Халилович был бывшим игроком сборной Боснии и Герцеговины, и справедливо сказать, что он взял под полный контроль карьеру Алена на раннем этапе. Халиловичу-старшему не нравились намерения Тоттенхэма изначально отправить своего сына в академию, и он хотел получить гарантии в его контракте на определенное количество матчей в первой команде. Сделка сорвалась.

Когда Барселона сделала предложение Халиловичу, отказаться было невозможно.

Седжад перевез всю свою семью в Испанию и даже позаботился о том, чтобы его два других сына, Дино и Дамир, были подписаны в молодежные команды Барсы. Тем не менее, вопреки желанию отца, Ален редко попадал в заявку Барселоны и только один раз за весь сезон появился на поле. Напряжение еще больше усилилось, когда Седжад начал вмешиваться в тренировки своего сына.

“В Барсе все пошло не так, потому что его отец мешал его карьере", — говорит Ловре Николак, еще один эксперт по хорватскому футболу. “Он нанял ему личного футбольного тренера, который совершенно не подходил Барселоне. Его отец довольно громко заявлял, что у его сына есть талант играть за первую команду”.

“Это неизбежно привело к расколу, поскольку они, по сути, шли против ядра клуба”, — говорит Костаньшак. “В то же время выявились и некоторые его слабые стороны. В конце концов, парень не выдерживал уровень, который от него требовали в Испании. Все было кончено еще до того, как началось”.

Это была Барселона, которая могла похвастаться святой троицей полузащитников: Хави, Андресом Иньестой и Серхио Бускетсом. Иван Ракитич подписал контракт тем же летом, когда Халилович и другие молодые таланты Рафинья и Серхи Роберто добивались собственных успехов. Шансы хорватского подростка получить игровое время в основной команде всегда были невероятно малы.

“Он перешел слишком рано и не смог показать свой истинный потенциал”, — говорит Лерга. “Ему нужно было адаптироваться к новой стране, языку и лиге, что для его возраста очень сложно, многие молодые футболисты из Хорватии совершают ту же ошибку”.

Поскольку Барселона стремилась отправить Халиловича в аренду, чтобы набраться опыта в первой команде, его отец снова проявил свою некомпетентность. Седжад чувствовал, что его сын должен поехать куда-нибудь, где у него будет возможность почувствовать ритм европейского футбола, и попытался заблокировать переход в хихонский Спортинг. Тем не менее, полузащитник переехал в этот клуб и провел свой лучший результативный сезон за пределами Хорватии, забив пять раз и помог клубу сохранить прописку в Ла Лиге.

Несмотря на проблески возможного возрождения, Барселона решила продать Халиловича летом 2016 года, заключив сделку с Валенсией. Однако переезд сорвался из-за, как вы уже догадались, отца Халиловича. Седжад, уже разгневанный решением Барсы отпустить его сына, потребовал комиссию в размере 50% от суммы трансфера, что принесло бы ему около 2,5 млн евро. Излишне говорить, что Валенсия отказалась от трансфера.

Именно Гамбург сумел договориться о подписании Халиловича. Они верили в потенциал юноши и были готовы заплатить отцу игрока 5,5 миллиона евро и 10 миллионов Барселоне.

Он забил гол в своем дебютном матче за Гамбург в Кубке Германии и участвовал в первых четырех играх Бундеслиги в сезоне. Однако в сентябре 2016 года клуб сменил тренера, уволив Бруно Лаббадиа и назначив Маркуса Гисдола.

Это были не очень хорошие новости для Халиловича. Семья полузащитника наняла телохранителей, которые сопровождали его повсюду, в том числе в раздевалке в игровые дни. Неудивительно, что это не очень понравилось Гисдолу, который задействовал его всего дважды, прежде чем отправить его обратно в Ла Лигу в аренду в Лас-Пальмас.

С тех пор Халилович путешествовал по Европе, и каждый клуб считал, что именно они извлекут выгоду из его таланта. После 18 месяцев аренды в Лас-Пальмасе удивление было вызвано тем, что Милан подписал его в качестве свободного агента в 2018 году, но он так и не выступил в Серии А а лишь вынужден был довольствоваться арендами в льежский Стандарт и Херенвен.

После того, как контракт полузащитника на Сан-Сиро был расторгнут в октябре 2020 года, он месяц был без клуба, а затем перешел в Бирмингем из Чемпионшипа, забив один раз в 17 матчах чемпионата в прошлом сезоне.

“У него были вспышки, но его физические кондиции были просто ужасны”, - говорит фанат блюза Габ Саттон . “Я помню, как наблюдал за его дебютным голом в матче против Бристоля, когда он вышел со скамейки запасных. Он вышел на поле, когда игра была безголевой, и изменил эту игру, мы выиграли 1:0. Мы думали, что у нас есть особенный футболист. После той игры Халилович пытался использовать шансы, которые предоставлялись ему под руководством Айтора Каранки, но мало что получалось. Возможно, он пострадал от оборонительного стиля игры, который использовал его босс”.

Халилович решил не оставаться на Сэнт-Эндрюс, и присоединился к Редингу в конце августа. Игрок, которого когда-то рекламировали как мировую суперзвезду, теперь имеет совсем другую репутацию — неудачника. Ему предлагали вернуться в Хорватию или даже переехать в Дубай и Китай, но ему нравится играть в Англии.

Хорватия вышла в финал чемпионата мира в 2018 году, но Халиловича не было даже в составе из 23 человек. Четырьмя годами ранее казалось невозможным, чтобы самая лучшая в истории страны игра на крупном турнире была бы сыграна без одного из самых больших талантов.

Халилович за последние пять лет сыграл всего один матч за свою страну – 30 минут в товарищеском матче против Туниса в 2019 году, и вряд ли в ближайшее время будет вызван снова.

“Трудно сказать, будет ли он когда-нибудь снова играть за Хорватию”, — говорит Костаньшак. “Это зависит от множества факторов. Как игрок, он больше не такой популярный, и очевидно, что его талант не так безграничен, как думали люди. Есть шанс, но пока малый”.

Мысль о Месси всегда была в его голове. Он должен был быть звездой прямо здесь и сейчас.

Несмотря на все сравнения с Модричем и Месси, и несмотря на ущерб, который они нанесли ему, они также не были полностью необоснованными. Халилович — игрок такого же профайла, хотя и не на таком же уровне. Раньше у него было прекрасное видение, как и его пас — четкий и точный.

Источник: TheTilehurstEnd