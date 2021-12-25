Чтиво

Football.ua сделал подборку из самых известных футболистов, которые "повесили бутсы на гвоздь".

Футбол – отличный способ заработка. Но, все же, это лишь один из этапов в жизни спортсмена. Не каждый футболист сможет выступать на хорошем уровне, когда ему перевалило за 40, как делают это Джанлуиджи Буффон, Хоакин Санчес и другие… Вспомнить Кадзуеси Миуру из японского чемпионата. Да, он не играет в высшем дивизионе своей страны, но в 54 года ему это и не надо. Японец выходит на поле из-за кайфа, страсти к игре, и каши не портит.

В 2021 году много известных футболистов повесели бутсы на гвоздь. Бразилец Хилтон, который в свои 44 года отыграл полный сезон в Лиге 1 за Монпелье, страшный сон Стивена Джеррарда — Демба Ба… Лукас Пищек также ушел из профессионального футбола, но бегает за ЛКС Гочалковице из третьего дивизиона Польши. Мы собрали для вас пять самых известных футболистов, завершивших карьеру в 2021. К слову, все они успели поиграть в чемпионате Германии. Не станем делать рейтинг, чтобы каждый мог расставить игроков по местам самостоятельно.

Нури Шахин

Лучший игрок чемпионата Германии сезона-2010/11 за свою продолжительную карьеру успел поиграть за топовые клубы Европы. Он переходил за баснословные деньги в мадридский Реал, выступал за Ливерпуль на правах аренды, но запомнился, пожалуй, в форме дортмундской Боруссии, за которую суммарно провел 220 матчей.

Среди его личных достижений можно отметить победы в Бундеслиге и испанской Ла Лиге. Со сборной Турции он так ничего и не выиграл, но в один из периодов был лидером и вдохновлял молодых футболистов.

Карьеру он завершил в родном турецком чемпионате, в Антальяспоре. С начала сезона он является главным тренером команды.

Клас-Ян Хунтелар

Нападающий из Нидерландов является настоящей легендой своей национальной сборной, проведя в футболке “оранжевых” 76 матчей, в которых забил 42 мяча. Клубная карьера Хунтелара также была насыщенной. Уехав в 2008 году из Нидерландов, он попробовал свои силы в мадридском Реале, Милане, но по-настоящему раскрылся в Шальке, где стал лидером на поле и в раздевалке.

С клубом из Гельзенкирхена нидерландец стал обладателем Кубка Германии и Суперкубка страны и в 175 играх наколотил 82 гола.

В 2017 году футболист вернулся в Аякс, где провел три успешных сезона. Многие скептически относились к возвращению Класа в амстердамский клуб, ведь ему уже было далеко за 30, но и в таком возрасте он сильно помог клубу , в том числе и в развитии молодых футболистов.

Карьеру он завершил в Шальке, но уже не на мажорной ноте. Он вернулся в клуб вместе с другими именитыми футболистами с целью помочь остаться в Бундеслиге, но в прошлом сезоне Шальке никто не мог помочь. После вылета во Второю Бундеслигу Клас-Ян Хунтелар объявил о завершении карьеры.

Сами Хедира

Еще один футболист из нашего списка, который известен по своим выступлениям в немецкой Бундеслиге. Сами Хедира – настоящий профессионал своего дела, который в середине 10-х цементировал центр поля мадридского Реала. При Жозе Моуриньо и Карло Анчелотти этот высокий полузащитник был неотъемлемой частью основного состава.

С приходом Рафаэля Бенитеса Сами стал меньше играть и решился на переход в туринский Ювентус. В Италии чемпион мира-2014 в составе сборной Германии быстро стал ключевой фигурой, коим являлся до 2019 года.

После того, как врачи Ювентуса обнаружили у Хедиры проблемы с сердцем, он больше не демонстрировал высокого уровня мастерства и редко выходил на поле в матчах за “старую синьору”. Переехав в берлинскую Герту в феврале 2021 года, Хедира провел несколько качественных матчей, но того уровня мастерства уже не показывал. По окончании минувшего сезона повесил бутсы на гвоздь.

Арьен Роббен

Стоит ли рассказывать про карьеру Арьена Роббена? Все и так все знают. Восемь чемпионств в Германии, два трофея АПЛ с Челси, чемпион Испании в составе Реала и самый желанный трофей для любого футболиста в клубной карьере – Лига чемпионов. Этот список можно продолжать и продолжать. Он говорит об одном: Арьен Роббен – фантастический футболист.

В 2019 году вингер принял решение завершить свою карьеру после окончания контракта с мюнхенской Баварией. Но без футбола он долго не протянул. В 2020 Арьен откликнулся на предложение боссов Гронингена, где начинал свою игровую карьеру, и оформил договор с клубом на один сезон.

Не сказать, что сезон-2020/21 выдался для Роббена каким-то особенным. Он провел за клуб из Нидерландов восемь матчей, в которых отдал два голевых паса. Но главное, что он доказал – в 36-37 лет еще можно выступать на уровне, если позволяет физическое состояние.

Марио Манджукич

35-летний Марио Манджукич принял решение завершить свою карьеру в мае 2021 года. Возможно, пойти на такой шаг нужно было еще за год до этого, когда его контракт с катарским Аль-Духаилем подошел к концу. В страну на Ближнем Востоке хорват ехал заработать, подписывая соглашение всего на один год.

И за этот год он ничем особым в чемпионате Катара не запомнился. Он сыграл в восьми матчах во всех турнирах и забил два гола. После он перешел в Милан, где взял футболку с девяткой на спине. Мало кто заиграл в составе "россонери" под этим номером, вот и Манджукича не получилось. Он старался, но возраст напоминал о себе все чаще и чаще. Итогом стали 11 матчей и одна желтая карточка.

Оглядываясь назад, можно сказать, что у форварда выдалась хорошая карьера. Где бы он не играл, будь то Вольфсбург, Бавария, Атлетико или Ювентус, он всегда выдавал отличные сезоны, и помогал командам выигрывать трофеи. Их у Марио наберется немало… Да и в своей родной стране Манджукич был значимой персоной и навсегда останется легендой национальной сборной.

Серхио Агуэро

Аргентинский форвард совсем неожиданно завершил свою карьеру. Казалось, что после трансфера в Барселону он снова начнет показывать топовый футбол в Испании, как это было во времена его игры за мадридский Атлетико. Но судьба распорядилась иначе. Сначала Серхио пропустил внушительный отрезок времени и-за травмы, а уже в своей четвертой игре за "сине-гранатовых" произошел очень неприятный эпизод, который вынудил его повесить бутсы на гвоздь.

В игре против Алавеса Серхио упал на газон из-за боли в сердце. Врачи сразу почувствовали неладное и, проведя углубленное медобследование, их опасения подтвердились. Кун со слезами на глазах собрал пресс-конференцию и объявил о том, что его время пришло. Всему виной проблемы с сердцем, а, как известно, с этим шутки плохи.

Агуэро сделал себе отличную футбольную карьеру, запомнился везде, где выступал и, возможно, через время он получит должность в каком-то клубе. Манчестер Сити уже успел предложить своей легенде стать послом.

Бонус! Артем Милевский

Артема Милевского сложно поставить в один ряд с вышеупомянутыми футболистами. Все же он не поиграл на таком уровне и за такие великие клубы. Однако свой след в истории украинского футбола Артем, без сомнений, оставил.

Форвард всегда был на слуху, но вспоминали его не всегда с хорошей стороны. Однако в основном это были люди, не интересующиеся футболом по-настоящему. Ведь на пике своей карьеры, в молодом возрасте, Милевский показывал фантастическую игру, о которой будут вспоминать еще много лет.

Богдан Бондаренко, Football.ua