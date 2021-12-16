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Football.ua вспоминает самые главные моменты карьеры аргентинского форварда.

Наступил момент, которого боялись многие любители футбола, болельщики Барселоны, Сити и сборной Аргентины. Серхио Агуэро выступил на пресс-конференции, на которой объявил о завершении карьеры футболиста из-за проблем со здоровьем.

В матче 12 тура испанской Ла Лиги против Алавеса, Кун рухнул на газон держась за сердце, и лишь с помощь медиков смог покинуть поле. Обследования показали очень неутешительные результаты —серьезные проблемы с сердцем. Вероятно, что, если бы Серхио был слабее духом и не завершил карьеру сейчас, он бы выпал на длительный срок. Восстановление аргентинца могло бы занять больше года, а такие сроки в 33 года —это приговор для профессионального футболиста. Агуэро сделал все правильно, и сам это прекрасно понимает.

Мы же решили вспомнить и рассказать вам про все самые памятные моменты в карьере Куна.

Появление во взрослой команде Индепендьенте

Серхио Агуэро рос одаренным юнцом. Он все время проводил во дворе, где гонял мяч со своими друзьями, параллельно занимаясь в различных футбольных секциях своего родного города Кильмес. В возрасте девяти лет, когда футбол перерос нечто большее, чем хобби, он начал заниматься в футбольной школе одного из самых известных клубов его Родины —Индепендьенте.

В 2003 году, как только ему исполнилось 15 лет, он впервые появился на поле в составе основной команды родного клуба. Спустя два года, которые не прошли даром, Серхио начал активно забивать —23 гола в 56 матчах. И это в 17 лет! Тогда скауты топовых клубов из Европы день за днем звонили маме футболиста и умоляли уговорить его переехать к ним в клуб. Это были скауты из МЮ, Реала, Баварии и других клубов.

Переезд в Европу

В 2006 году боссы Индепендьенте все же решились на продажу своего главного таланта. Сумма, которую мадридский Атлетико согласился выложить за 18-летнего юношу была слишком заманчивая для аргентинских функционеров — 23 миллиона евро. Таких денег в чемпионате Аргентины не видел ни один клуб в то время. Да и сам Агуэро не был избалованным ребенком. Он понимал, зачем едет в Европу — проявлять себя и забивать голы.

Сначала Серхио привыкал к совершенно другому футболу. Скорости, темп игры, класс футболистов — то, чем Испания отличалась от Аргентины. Атлетико выпускал его на замену, но не прошло и полугода, как Кун стал основным футболистом “матрасников”. Свой первый мяч он забил в третьем туре Ла Лиги в ворота Атлетика из Бильбао. Тогда же он отдал и первый ассист за новый клуб.

Первый европейский трофей

С мадридским Атлетико у Агуэро связано множество приятных воспоминаний. Но также его воспоминания материализованы в нечто большее — трофеи и медали. В 2010 году Серхио выиграл свой первый трофей в европейском футболе. В 2010 он вместе с клубов выиграл Лигу Европы, обыграв в финале Фулхэм.

Спустя совсем немного времени Кун поднял над головой и другой трофей — Суперкубок УЕФА. В поединке против Интера — победителя Лиги чемпионов, Серхио даже сумел отличиться забитым голом, вписав свою фамилию в данный турнир из одного матча.

В целом за мадридский клуб форвард провел 175 матчей, в которых забил 74 гола.

Переход в Манчестер Сити

Переезд в Англию для аргентинца не стал громом среди ясного неба. Его игра в Испании и на международной арене за Атлетико была внушающей и 40 миллионов евро, которые отдали шейхи. Это был трансферный рекорд “горожан”, но он был оправдан. Его голевое чутье, техника и убийственная результативность — то, что нужно было стремящемуся за трофеями клубу.

Дебют Куна в Англии припал на август 2011 года. Это был дебют мечты, ведь в матче против Суонси он сумел отличиться двумя голами и со временем его результативность на Туманном Альбионе только росла. В первом же сезоне он стал третьим бомбардиром в чемпионате Англии с 23 голами, пропустив вперед лишь Робина ван Перси и Уэйна Руни.

Гол в ворота КПР

Сезон-2011/12 складывался очень удачно для Манчестер Сити. Они навязывали борьбу своим соседям из Манчестера – МЮ и до последнего тура не было ясно, кто же возьмет трофей АПЛ. 13 мая Сити играл против Куинс Парк Рейнджерс. Именно этот поединок был определяющим в борьбе за главный титул. На 39 минуте матча счет открыл Сабалета. Но во втором тайме гости перевернули игру в свою пользу.

Будто Сэр Алекс Фергюсон позвонил футболистам КПР в перерыве и лично попросил обыграть соперника. Сиссе на 48 минуте и Макки на 66, казалось, похоронили надежду на победу “горожан”. Но футбол тем и прекрасен, что никто не может предсказать развития событий. На 90+2 минуте Эдин Джеко один мяч отыграл, а на 90+4 Агуэро принес Сити победу. Этот трофей АПЛ стал для клуба первым с 1968 года. Возможно, тот гол не стал самым красивым в карьере форварда, но самым значимым и важным — это несомненно.

Переход в Барселону и воссоединение с Месси

Последний сезон в Манчестер Сити для Серхио был не самым лучшим. Было все: и травмы, и ссоры с главным тренером Пепом Гвардиолой, недопонимания с одноклубниками. Как итог — в сезоне-2020/21 на счету Серхио всего 14 матчей, 4 забитых гола и один результативный пас.

Слухи о его возможном переходе в каталонскую Барселону появлялись уже давно. Да и сам футболист не скрывал своего желания воссоединиться со своим лучшим другом — Лионелем Месси. После того, как стороны уладили детали, Барселона представила своим фанатам одного из лучших форвардов современности.

Но сыграть бок о бок с Месси в одном клубе Серхио было не суждено. После шокового перехода Лео из Барселоны в ПСЖ, Кун был опустошен, опечален и разочарован. Нет, он не говорил в СМИ о том, что переходил в Барсу лишь из-за возможности поиграть со своим товарищем. Но это был основополагающий момент в его выборе.

"Я перешел в Барсу из Ман Сити с надеждой сыграть с Лео Месси. Думал, что будет собрана хорошая команда, что и пытался сделать клуб. Когда мне позвонили, я подумал: "Мне все равно, сколько мне будут платить там". Я все еще в порядке, и я буду помогать команде, чем смогу. Жалею ли я, что выбрал Барселону? Нет. Если серьезно, то каждый футболист мечтает поиграть в каталонском клубе. И это не зависит от того, на каком уровне стоит клуб. Уход Месси стал шоком для меня. Это очень неприятный момент. Когда узнал, то не мог в это поверить. У него состояние тоже было не лучшим. Я пришел к нему и поддерживал", — так прокомментировал Кун трансфер Лео.

Победа на Копа Америка

Еще до переезда Месси во Францию, они вместе с Серхио сумели выиграть самый долгожданный трофей в истории аргентинской сборной — Копа Америка. Агуэро, к сожалению, подошел к турниру не в самых лучших кондициях. Николас Гонсалес и Лаутаро Мартинес сумели вытеснить Куна из основного состава, так как банально превосходили его в физике.

В финальном матче против сборной Бразилии на поле так и не вышел. Но то, что он заслужил на этот трофей — факт. Вместе с Месси они тащили свою национальную сборную на протяжении многих лет, и фамилия Агуэро золотыми будет вписана в историю этой страны.

Богдан Бондаренко, Football.ua