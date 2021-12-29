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Football.ua составил сборную из лучших футболистов топ-5 чемпионатов Европы 2021 года.

2021 год подходит к концу. В нем болельщики смогли наблюдать за многими топовыми событиями в футболе. Прошло Евро-2020, которое принесло много эмоций, Копа Америка, ставшая для Аргентины успешной впервые за долгое время.

Лига чемпионов в 2021 году покорилась лондонскому Челси, а многие чемпионаты существенно выросли в уровне. Помимо этого, 2021 год открыл для нас многих футболистов.

Football.ua составил свою символическую сборную уходящего года.

Вратарь – Тибо Куртуа

Многие могут не согласиться с тем, что лучшим вратарем уходящего года был Тибо Куртуа и задать вопрос: “Почему не Джанлуиджи Доннарумма?”. По большей части вы будете правы, ведь Доннарумма провел хороший сезон, став победителем чемпионата Европы и помог Милану выйти в Лигу чемпионов. Но дело не в трофеях, а в надежности стража ворот, в личностном росте.

Для Реала Куртуа стал незаменимым, настоящей стеной, который может уберечь команду от гола в различных ситуациях. Для сборной Бельгии Тибо — настоящий лидер. До последнего тура Реал боролся за чемпионство в минувшем сезоне благодаря отличной игре бельгийца, а в текущем розыгрыше чемпионата “сливочные” занимают первое место и по игре заслуживают на победу по итогам сезона. На счету Куртуа 11 “сухих” матчей в 25 во всех турнирах в текущем сезоне. Выиграть конкуренцию у такого монстра практически нереально.

Запасные варианты: Джанлуиджи Доннарумма и Ян Облак

Левый защитник – Альфонсо Дэвис

2021 год стал прекрасным для Альфонсо Дэвиса – молодого левого защитника мюнхенской Баварии. Именно в этом году Альфонсо завоевал третий подряд чемпионский титул Бундеслиги и стал первым канадцем, выигравшим клубный чемпионат мира. Безусловно, именно он в свой 21 год является лучшим канадским игроков как на данный момент, так и, возможно, за всю историю.

Его потрясающая скорость, видение поля, умение отдать своевременный пас делают его лучшим левым защитником мира на данный момент. И это лишь начало его карьеры. А что же ждет его впереди! Быть может, совсем скоро мы увидим Альфонсо с Золотым мячом в руках?

Запасные варианты: Энди Робертсон и Тео Эрнандес.

Центральный защитник – Рубен Диаш

Трансфер из Бенфики в Манчестер Сити для Рубена Диаша стал большим толчком для прогресса. И футболист этим воспользовался сполна. В своем первом сезоне Диаш был признан лучшим игроком АПЛ.

Но не всеобщее признание делает его топовым защитником. Он внес огромный вклад в очередное чемпионство Манчестер Сити по итогам сезона-2020/21 и в новом розыгрыше АПЛ является очень важным звеном команды Пепа Гвардиолы. Вот что сам Пеп говорит о португальце: “Рубен — не только игрок, который хорошо играет сам, но и игрок, который заставляет хорошо играть других. Все 90 минут он говорит, взаимодействует, указывает, что нужно делать в каждом эпизоде.”

Центральный защитник – Симон Кьер

На удивление многих, именно Симон Кьер попадает в нашу подборку. Был выбор между Леонардо Бонуччи, Антонио Рюдигером, но, по нашему мнению, именно Кьер заслужил быть тут. По своим игровым качествам он не проигрывает потенциальным соперникам, а в некоторых отдельных компонентах — выглядит сильнее их.

Отличный сезон с Миланом, в котором возрастной футболист стал одним из лидеров обороны, топовая игра со сборной Дании на Евро-2020 (Кьер признан лучшим игроком стадии 1/8 финала турнира), попадание в топ-20 номинантов на Золотой мяч-2020. Конечно, и человечность Кьера сыграла роль во включении его в подборку. То, как он отреагировал на падение Кристиана Эриксена и спас ему жизнь – заслуживает огромного уважения. Но это не стало ключевым фактором при выборе Кьера. В первую очередь, он оказался здесь по своим футбольным скиллам.

Запасные варианты: Леонардо Бонуччи и Антонио Рюдигер

Правый защитник – Рис Джеймс

Вчера ты выступаешь за Уиган в Чемпионшипе и вылетаешь с "латикс" в Лигу 1, а сегодня играешь за Челси, побеждаешь в Лиге чемпионов и защищаешь цвета сборной Англии на международных турнирах. О Рисе Джеймсе можно снять фильм, который попадет в топы чартов английского кино. Задатки хорошего футболиста у правого защитника были всегда, но в 2021 году он стал неотъемлемой частью лондонского Челси.Человеком, без которого трудно представить оборону "пенсионеров".

Джеймс подкупает своим трудолюбием. Он — машина. Его способность биться на поле за родной клуб и делает его топовым защитником. И своими умениями он это подтверждает — у Риса есть скорость, удар, умение исполнять штрафные удары, хороший пас и отличная черта, которая дается не всем — умение слушать и прислушиваться к подсказкам главного тренера.

Запасные варианты: Трент Александер-Арнольд и Жоау Канселу.

Центральный полузащитник – Николо Барелла

Очень сильный год от футболиста, про которого несколько лет назад никто не знал. С переходом в миланский Интер Барелла длинными шагами прогрессировал и стал одним из ключевых футболистов для Антонио Конте в победном сезоне. Среди его лучших качеств необходимо отметить: быстрое принятие решений, мобильность, универсализм, лидерские качества и лучшие пасы в Серии А. С приходом на пост главного тренера Интера Симоне Индзаги, Николо продолжает развиваться, являясь одним из лучших футболистов Италии прямо сейчас.

Центральный полузащитник — Жоржиньо

Буквально за несколько лет Жоржиньо перерос из добротного футболиста центра поля до надежды Челси и сборной Италии на больших турнирах. Итальянец бразильского происхождения долго шел к тому, чтобы стать игроком мирового уровня. Для этого ему требовалось прокачать много скиллов: поработать над точностью передач, умением справляться с прессингом со стороны соперника и стягиванием их на себя в нужных ситуациях. Теперь по этим показателям он один из лучших футболистов во всем мире. Конкурировать с Жоржиньо мог бы, вероятно, лишь один человек — Андреа Пирло, однако его футбольная карьера уже позади. Итальянец заслуженно попал в топ-3 претендента на Золотой мяч-2021, и мы уверены, что в 2022 году он проявит себя не хуже.

Запасные варианты: Нголо Канте, Леон Горецка

Правый вингер – Мохамед Салах

Египтянин уже не первый сезон играет на высочайшем уровне. Стабильность его выступлений – залог успеха для Ливерпуля. С годами Салах не потерял в скорости. Он все также страшит защитников Премьер-лиги своими ловкими действиями на фланге атаке. Ну и нельзя не отметить его результативность. Несмотря на то, что Салах не является центрфорвардом, на его счету в прошлом сезоне 31 гол и шесть голевых передач в 50 матчах. А в текущей кампании футболист успел отличиться 22 голами и 9 ассистами в 24 играх. Отличный результат!

Запасные варианты: Криштиану Роналду, Сон Хын Мин, Винисиус Жуниор.

Левый вингер – Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе — один из самых техничных футболистов в мировом футболе, за что ему часто прилетает от соперников. Француза не раз признавали лучшим молодым игроком мира. И он подтверждает это практически всегда. По статистике Килиан ничем не уступает лучшим игрокам мира последних лет. Он забивает на уровне с Месси и Роналду, по ассистам — лучший среди топовых игроков (0,39 в среднем), а по ожидаемым голами его превосходит лишь Роберт Левандовски (0,8 — 0,99). О его игре много рассказывать не стоит, ведь все и так знают его лучшие качества. Благодаря скорости, нацеленности на ворота и точности удара Мбаппе в 177 матчах забил 126.

Запасные варианты: Рахим Стерлинг, Серж Гнабри.

Нападающий – Роберт Левандовски

Роберт Левандовски, пожалуй, единственный футболист, без которого не обошлась ни одна подборка лучших в 2021 году. Лучший форвард – он, лучший игрок, по справедливости, также он. Ну и в нашу подборку он не мог не попасть. Мастерство Роберта Левандовси делает мюнхенскую Баварию одной из самых сильных команд в мире, если не самой сильной. Поляку уже исполнилось 33, но не похоже на то, что он собирается сдавать. Его физическая форма просто прекрасная и вряд ли хоть один игрок мира может похвастаться таким голевым чутьем. Ну и побитый рекорд Герда Мюллера по итогам прошлого сезона мы также не можем обойти стороной. 41 гол в 29 матчах немецкой Бундеслиги – огромное достижение.

Нападающий – Карим Бензема

Удивительно, как французский форвард в свои 34 года может играть так, будто ему всего 25. Бензема разрывал Ла Лигу, разрывает ее сейчас, и, по ощущениям, будет продолжать заниматься тем же в ближайшие несколько лет. Сложно представить мадридский Реал без Карима. С уходом Криштиану Роналду именно он примерил на себя роль лидера на поле, вожака в раздевалке и любимца “сливочной” части Мадрида. В прошлом году он забил 30 голов в 44 играх, а в этом сезоне уже забил 18 мячей в 22 матчах. Да и вернувшись в сборную Франции, Карим решал во многих поединках, включая финал Лиги наций против Испании.

Запасные варианты: Лионель Месси, Харри Кейн, Чиро Иммобиле, Эрлинг Холанд

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Богдан Бондаренко, Football.ua