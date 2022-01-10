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Football.ua рассказывает о том, какие команды понесли больше всего потерь из-за Кубка африканских наций.

Кубок африканских наций традиционно проводится зимой и существенно повлияет на многие команды, в числе лидеров которых есть представители этого континента. Турнир проходит с 9 января по 6 февраля. Конечно, некоторые смогут отправиться домой раньше, если выступят неудачно.

Учитывая, что команды были обязаны отпустить игроков не позднее 3 января, то многие футболисты будут не доступны для своих клубов практически месяц. К тому же, не стоит забывать, что игроки будут возвращаться в, например, Великобританию из Африки, а потому могут попасть под изоляцию из-за коронавируса, что еще сильнее увеличит их срок отсутствия.

Football.ua в данном материале собрал самые пострадавшие клубы Европы из-за Кубка африканских наций.

Наполи

Андре-Франк Замбо-Ангисса (Камерун), Калиду Кулибали (Сенегал), Адам Унас (Алжир), Виктор Осимхен (Нигерия)

Неаполитанцы в текущем сезоне борются за чемпионское звание, но их планы в последние месяцы подпортило обилие травм. А теперь на очереди турнир африканских стран, из-за которого Наполи лишится нескольких ведущих игроков.

Так, Лучано Спаллетти не сможет рассчитывать на лидера обороны Калиду Кулибали. Также Наполи не поможет один из важных элементов в центре поля — Замбо-Ангисса.

Виктор Осимхен только восстановился после травмы и снова должен был быть недоступен из-за участия в турнире, но ввиду коронавируса не поехал в расположение команды, хоть и был в заявке. О текущем состоянии нападающего не сообщается, но, вероятно, в сборную он не поедет, а потому Наполи получит игрока раньше, чем планировалось. На фоне этих трех футболистов потеря Унаса будет незаметной.

Ливерпуль

Садио Мане (Сенегал), Наби Кейта (Гвинея), Мохамед Салах (Египет)

И если Наполи может сосредоточится исключительно на чемпионате Италии и играть в более или менее адекватном графике, то Ливерпулю в скором времени придется помучаться куда серьезнее. Юрген Клопп лишится двух лидеров — Салаха и Мане. Дополнительно объяснять насколько важны эти игроки для "красных" не стоит.

Также в расположение национальной команды отправился Наби Кейта, который пусть и не важный игрок основы, но игровое время получал регулярно. В какой-то степени Ливерпулю стоит радоваться, что Жоэль Матип не поедет в сборную Камеруна, за которую он перестал выступать еще в 2016.

ПСЖ

Абду Диалло (Сенегал), Идрисса Гуйе (Сенегал), Ашраф Хакими (Марокко)

Конечно, можно считать, что у Пари Сен-Жермен есть два состава, чтобы быть весьма конкурентоспособной командой в чемпионате Франции, но звездную атакующую линию нужно подкреплять надежностью в тылу. Так, с этим в ближайшее время возникнут проблемы.

Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать на Гану Гуйе, которого можно смело считать основным опорным полузащитником парижан. Также не будет Абду Диалло. С этой потерей можно справиться практически без потери качества, а вот аналогичного Хакими футболисту на правом фланге обороны нет. Марокканца тренерскому штабу парижан будет очень не хватать. Из-за таких потерь у ПСЖ могут возникнуть проблемы там, где их быть не должно.

Милан

Балло-Туре (Сенегал), Исмаил Беннасер (Алжир), Франк Кессье (Кот-д'Ивуар)

В последнее время Балло-Туре, который не является игроком основы, довольно часто подменял Тео Эрнандеса, то болевшего, то получавшего травму, но благодаря универсальности других игроков, Стефано Пьоли найдет выход из этой ситуации, чего не скажешь о центре полузащиты.

Франк Янник Кессье и Исмаэль Беннасер — одни из самых дорогих игроков Милана, а их отсутствие в центре поля может стать огромной проблемой. К тому же, оба выступают за ведущие африканские сборные, а потому, вероятно, надолго задержатся на турнире.

В распоряжении тренерского штаба Милана остаются лишь Раде Крунич, Сандро Тонали и Тьемуэ Бакайоко из игроков центра поля. Грядут тяжелые времена...

Вильярреал

Аисса Манди (Алжир), Булайе Диа (Сенегал), Серж Орье (Кот-д'Ивуар), Самуэль Чуквезе (Нигерия)

У Вильярреала довольно много кадровых потерь ввиду Кубка африканских наций. Так, на иной континент отправятся сразу четыре футболиста. Сложно сказать, что хотя бы один из них безусловный игрок стартового состава, но все четверо будут потерей для Унаи Эмери.

Булайе Диа получает довольно много игрового времени, совершая два результативных действия за три игры в среднем. Чуквезе после возвращения после травмы стал регулярно появляться на поле. Пускай он и далек от оптимальной формы, но вполне может быть лидером этой команды.

Аисса Манди — первый на подхвате у Унаи Эмери в центре обороны, когда сыграть не получается у Альбиоля или Пау Торреса, а Серж Орье очень здорово начал сезон, но выбыл из-за повреждения. Ивуариец дает отличное движение на фланге и очень бы пригодился команде.

Арсенал

Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон), Томас Партей (Гана), Николя Пепе (Кот-д'Ивуар), Мохамед Эль-Нени (Египет)

В какой-то степени здесь потери больше по именам, чем по факту, но все же. Томас Партей безусловный игрок основного состава "канониров". Ганец — системообразующий футболист для Микеля Артеты, а потому ему придется проблематично без него. Также проблема в том, что Эль-Нени, схожий с Партеем по функционалу, также отправится на турнир, где бут защищать цвета сборной Египта.

Потери Обамеянга и Пепе звучат довольно статусно, но Николя не получает много игроков времени и точно — не игрок основного состава, а вот габонец понес дисциплинарные санкции из-за своего поведение и пока что не выходит на поле в стане "канониров".

Уотфорд

Исмаила Сарр (Сенегал), Адам Масина (Марокко), Имран Лоуза (Марокко), Вильям Эконг (Нигерия), Эммануэль Деннис (Нигерия)

Лестер

Даниэль Амарти (Гана), Уилфрид Ндиди (Нигерия), Келечи Ихеаначо (Нигерия)

Кристал Пэлас

Шейх Куяте (Сенегал), Уилфрид Заа (Кот-д'Ивуар), Джордан Айю (Гана)

Не менее серьезные потери и у несколько более скромных команд чемпионата Англии. Уотфорд из-за Кубка африканских наций останется без двух определяющих игроков атаки — Сарра и Денниса. В обороне же команда лишится Эконга, который практически все матчи сезона провел с первых минут. Клаудио Раньери придется перестраивать игру своей команды, учитывая ее новые возможности. Потери Масины и Лоузы не так существенны, но в довольно напряженном графике каждый игрок на счет золота.

Не менее скверная ситуация и у Лестера. Ихеаначо и Ндиди — важнейшие исполнители для Роджерса, который будет крайне тяжело заменить. Учитывая, что у "лисов" также есть существенные проблемы в обороне, не доставать будет и Амартея. К тому же, Ндиди часто закрывал позицию в защите, а потому данные потери вызовут много проблем у Лестера.

Из-за отъезда игроков в национальные команды существенно пострадает атакующий потенциал Кристал Пэлас. Уилфрид Заа, ведущий игрок "орлов", попытается помочь ивуарийцам выиграть турнир. Также в сборную поедет Андре Айю. Патрику Виейра придется рассчитывать на Бентеке и Эдуара, практически не имея возможности поменять на игру по ходу. Также важной боевой единицией уже много лет остается Куяте — он отправится в сборную Сенегала.

Лион

Ислам Слимани (Алжир), Карл Токо Экамби (Камерун)

Ланс

Массадио Айдара (Мали), Шейк Дюкуре (Мали), Игнатиус Ганаго (Камерун)

Челси

Эдуар Менди (Сенегал)

Аякс

Андре Онана (Камерун), Мохаммед Кудус (Гана), Себастьян Алле (Кот-д'Ивуар)

В чемпионате Франции практически каждая команда понесет кадровые проблемы из-за Кубка африканских наций. У Меца, например, будут недоступны сразу семь игроков, но поговорим о командах, которые решают более серьезные турнирные задачи. Лион лишится двух игроков атаки, Слимани и Токо Экамби, но не зря "ткачи" собираются оформить переход Сердара Азмуна, чтобы хоть как-то компенсировать эти отъезды.

Также Ланс, который набрал отличный ход, останется без трех игроков основного состава. Для команды с такими возможностями это может быть невероятной проблемой.

Не стоит забывать и о Челси. Пускай в сборную на африканский континент уедет только Эдуар Менди, но вратарь крайне важен для лондонцев. Непонятно, в какой форме находится Кепа. Да и с обилием травм и заболевших хотелось бы иметь надежного человека на последнем рубеже.

Аякс, в свою очередь, лишится Онана и Кудуса, с потерей которых, в прочем, можно справиться, а вот Себастьян Алле крайне важен для аяксидов, а потому игра команды в атаке несколько просядет.