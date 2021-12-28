Чтиво

Подводим итоги выступлений "орлов" в уходящем году и предусмотрительно смотрим вперед.

2021-й год для римского Лацио сложно охарактеризовать каким-то полярным словом. Скорее он прошел в "черно-белых" тонах, где откровенные провалы чередовались с яркими победами.

Начало с 3:0 в римском дерби — казалось бы, что может быть лучше? Разве что проход Баварии в 1/8 Лиги чемпионов, но об этом никто даже не заикался. Команда вылетела в ¼ Кубка от Аталанты, закономерно доиграла прошлый сезон на 6-м месте, дала извечному врагу взять реванш во втором матче, а Индзаги все никак не находил альтернатив своей однообразной контратакующей игре со схемой 3-5-2.

Невооруженным глазом было видно, что перемены нужны. Симоне Индзаги принес клубу очень многое, и в финансовом плане в том числе – взять хотя бы выступления в Лиге чемпионов. Но это был потолок. Индзаги выжал из команды все соки, необходимость делать глобальные перемены была очевидной. Лацио мог достичь большего в сезоне-2019/2020, если бы не помешала большая пауза по причине ковида, но за этим в любом случае бы последовало падение.

Понимал ли необходимость изменений президент клуба Клаудио Лотито? С одной стороны, при всей своей скупости он является успешным бизнесменом. Его нежелание тратиться на команду при имеющихся возможностях тиффози осуждают, но его взгляды на футбол – вполне современны. Клуб давно стал самоокупаемым, а очень часто и вовсе выходит в плюс.

Было ли с точки зрения бизнеса выгодно продления контракта с Индзаги? Симоне был в принципе выгоден Клаудио. Любящий клуб всем сердцем, он никогда не подавал больших трансферных запросов, а когда и пытался это делать, то получал жесткий ответ: "Симоне, здесь решаю я, а не ты" (с)

При этом всем Индзаги давал результат, но, как мы уже выразились выше, своего потолка его команда достигла. Дальше эту команду со множеством ветеранов нужно было менять вне зависимости от фамилии тренера. А затяжные переговоры с Симоне о продлении контракта могли не завершиться успехом именно по причине возросших амбиций алленаторе. Да, он до мозга костей свой, "клубное сердце", но некий очаг рационализма в голове тренера победил идеализм – любые обещания Лотито не стоят и десяти процентов того, чего можно достичь с Интером. Как выяснилось позже, даже с Интером без Хакими и Лукаку.

Михайлович? Неста? Ливерани? Кажется, мы знаем клуб, где фамилии бывших игроков при смене тренера звучат столь же часто… Тут, правда, ситуация разбавлялась Алессио Дионизи и Винценцо Итальяно. Но выбор шокировал всех – Маурицио Сарри.

В Лацио пришел тренер, который всегда имеет запросы. Да, они в основном касаются характеристик, а не фамилий игроков, но и это для Лотито немало. Сарри имеет свое видение футбола, несопоставимое с футболом Индзаги. А это сразу означало, что на построение игры нужно будет время. Тратить и ждать – вот что означало это назначение для президента.

Многие сразу вспомнили Марсело Бьелсу и его уход из римского клуба спустя двое суток. Кстати, именно тогда, летом 2016-го, и случилось назначение Симоне Индзаги на постоянную основу, безо всяких приставок. Но отличие есть – Бьелса требовал имеено конкретные фамилии.

Хотя подписание контракта с сеньором Маурицио затянулось на несколько дней, а последний штрих в виде переноса действия стороной Сарри в Милан (с непубличными догадками, мол, в случае досрочного расторжения Лотито найдет в Риме связи, чтобы сделать это на своих условиях) еще больше заставляло задать себе вопрос "надолго ли? "

Сначала – на 2 года. Но несмотря на не самые радужные результаты – на предрождественском пати Лотито заявил, что "Маурицио Сарри – человек, который способен изменить футбол", а также анонсировал продление контракта с ним до 2025-го года. Это определенно означает доверие и нахождение общего языка.

Летняя трансферная компания, по нашему скромному мнению, получилась удачной. 34-летний испанец Педро, который стал первым за 36 лет футболистом, перешедшим из одного римского клуба в другой, обрел вторую молодость. Фелипе Андерсон, потерявший три года в Вест Хэме и вернувшийся в место, где был счастлив – пока набирает обороты, но делает это на ходу. В том, что у Сарри заиграет Эльсеид Хюсай, известный тренеру по Эмполи и Наполи – никто и не сомневался.

Под конец года нашел себя Маттео Дзакканьи, перешедший из Вероны, а хорват Тома Башич из Бордо смотрится отличной подменой Сергею Милинковичу-Савичу, о "конфликте" (при котором серб в отсутствие Иммобиле продолжает выходить с капитанской повязкой) которого с Сарри не устают сочинять сказки итальянские СМИ. А порой – дополнением. В случае продолжения нестабильных выступлений Луиса Альберто, который под футбол 62-летнего любителя кофе и сигарет казался идеальным вариантом, этаким "Жоржиньо" – скорее второе. Дзакканьи же в стане "орлов" могло и вовсе не оказаться – если бы все свершилось с подписанием Филиппа Костича из франкфуртского Айнтрахта.

Недобор можно заметить на позиции левого защитника – туда попросту нет левоногих футболистов, если не считать ветерана Штефана Раду. Сначала сезона там использовали Хюсая, теперь смотрят Адама Марушича, но необходимость подписания игрока, для которого позиция будет родной – стопроцентна. К тому же, на правый фланг имеются целых три футболиста, и один из них – Мануэль Ладзари, вскоре команду должен покинуть. Его стихия – 3-5-2 и быстрые контратаки, в которых он солирует на фланге один. Сарри пытался имплементировать итальянца в свою игру, но успеха это не принесло.

Наконец добыл место в старте Данило Катальди. Воспитаннику клуба уже 27, но все время он был в команде, такое ощущение, только для выполнения неких протокольных моментов по наличию в заявке на сезон выходцев из своей Примаверы. Сейчас же итальянец вытеснил со старта Лукаса Лейву (тем самым слегка изменив позицию, опустившись ниже) и даже получил вызов в Скуадру Адзурру. Это стоило того, чтобы упорно ждать!

Выступление команды в чемпионате нельзя назвать удачным. Яркие победы над Ромой в дерби (3:2) и над Интером (3:1) чередуются с позорными поражения вроде 0:3 от Болоньи и 1:4 от Вероны. Сейчас Лацио находится на 8-й строчке в таблице, у команды настоящая катастрофа в обороне – 34 пропущенных мяча в 19-ти турах (при 39-ти забитых – больше только у миланских лидеров). И тут ой как не кстати конфликт между ультрас клуба и Франческо Ачерби, который празднуя гол в ворота Дженоа попытался визуально закрыть фанатам-критикам рот, а после матча не подошел с извинениями… да, возможен обмен с Миланом на давнего поклонника Лацио Алессио Романьоли, но пока это вилами писано. Ачерби – лучший в исхудалой обороне команды.

В Лиге Европы лациали проиграли первое место в группе Галатасараю, сумев одержать победы лишь над московским Локомотивом, пускай и очень уверенно. Теперь занявшие второе место во втором клубном турнире Европы стартуют весной раньше – с 1/16, и в соперниках "орлов" Порту. Консейсау против клуба, в составе которого становился чемпионом Италии…! Ах, там ведь еще и Фелипе Андерсон против клуба, куда отправлялся в аренду из Вест Хэма.

Краткое резюме просто: для движения вперед нужны не только новые идеи Сарри, но и усиления. Вратарь (ветерана Рейну недавно снова вытеснил уже казалось бы списанный Стракоша), центральный защитник, левый защитник и нападающий на подмену Иммобиле. Последнее особенно сказалось в концовке года – из-за коронавируса Чиро вылетел из строя, а функции форварда выполнял вингер Андерсон, не имеющий навыков игры наконечника и постоянно спускавшийся в глубину и бродивший по сторонам. Вот и сказался уход Кайседо в Дженоа, ведь Ведат Мурики плох настолько, что не заслуживает на поле больше пары минут. 18 миллионов евро, Карл! На какую премию заслужило руководство Фенербахче?!

Оценка по 5-бальной системе – тройка. Скудные результаты, но долгожданный выбор стратегического (надеемся) курса. Изменения футбола с быстрых контратак на контроль мяча уже видны, но они никогда не проходят бесследно. Более того, любая радикальная смена футбола понесет жертвы – невозможно сейчас поставить Хосепа Гвардиолу в Атлетико Мадрид или Ливерпуль и сразу потребовать результата. На первых порах главное увидеть, насколько просматривается изменение рисунка. А оно – просматривается.

Дальше – больше. В том числе и требований.

PS: отдельная вставка касается того, что именно в 2021-м Штефан Раду опередил Джузеппе Фавалли в списке рекордсменов клуба по количеству матчей, а Чиро Иммобиле – Сильвио Пиолу по количеству голов. Думаем, оба на пьедестале продержаться долго, к тому же сейчас они с различными успехами продолжают улучшать показатели. Так что год в любом случае вписан в историю римского клуба золотыми скрижалями.

Глеб Скрипченко, Football.ua