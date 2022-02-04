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Football.ua составил топ сорвавшихся сделок зимнего межсезонья.

Зимнее трансферное окно по традиции было не столь ярким, коим бывает летнее. Однако несколько действительно топовых и качественных переходов мы все-таки увидели. Например, аренда Барселоной Адамы Траоре, переход Дениса Закарии в Ювентус и еще одно громкое подписание "старой синьоры" — Душан Влахович из Фиорентины.

Но сколько перспективных трансферов сорвалось? Достаточно много! О них мы и расскажем в данном материале. Вашему вниманию топовые сделки, которые не состоялись в зимнее трансферное окно.

Фабио Карвальо (Фулхэм — Ливерпуль)

Ливерпуль не остался без новичков в зимнее трансферное окно. Боссы клуба приобрели у Порту вингера Луиса Диаса за 45 миллионов евро. Атакующий полузащитник Фулхэма Фабио Карвальо также входил в планы мерсисайдцев.

Главный талант Фулхэма, который занимает первое место в Чемпионшипе, был очень близок к переходу в Ливерпуль за 10 миллионов евро. Он даже успел пройти медобследование, но клубы не успели оформить сделку до закрытия трансферного окна. Если ничего не изменится, то "красные" подпишут игрока летом на правах свободного агента, так как его контракт заканчивается в июне 2022 года.

Стивен Бергвейн (Тоттенхэм — Аякс)

Много надежд возлагалось на Стивена Бергвейна после его перехода в Тоттенхэм из ПСВ зимой 2020 года. Но молодой футболист сполна себя не проявил. Аякс решил возродить его карьеру и сделал "шпорам" предложение в размере 25 миллионов евро. Переговоры продолжались некоторое время, но Антонио Конте в итоге сообщил боссам клуба, что рассчитывает на Бергвейна в дальнейшем.

В последних матчах нидерландец заметно прибавил. Чего стоит его дубль в сумасшедшем поединке против Лестера в АПЛ, который принес ТТХ победу. И это он вышел на поле после травмы. Не сомневаемся, что свое слово в Лондоне он еще не сказал.

Артур (Ювентус — Арсенал)

В Италии бразильский полузащитник Артур Мело прослыл неудачником. Его переход из Барселоны в Ювентус (а точнее обмен на Миралема Пьянича) был признан одним из самых неудачных за последнее время.

Арсенал неоднократно в течение зимнего трансферного окна выходил на туринцев с предложением арендовать бразильца до конца сезона. Переход смотрелся перспективным, так как футболисту срочно нужно реанимировать свою карьеру, но в последний день трансферного окна стало ясно, что игрок останется в Турине. Дальнейшие его перспективы выглядят туманно.

Адама Траоре (Вулверхэмптон — Тоттенхэм)

Лидер атак "волков" Адама Траоре на протяжении последнего года входил в шорт-лист Тоттенхэма. Рвение лондонского клуба подписать игрока были абсолютно понятны. Недорогой атакующий футболист, который хорошо вписывается в схему игры "шпор", обладает впечатляющей антропометрией и невероятной скоростью — мечта.

Зимой клубы вели переговоры и договорились о трансфере, сумма которого должна была составить 20 миллионов евро. Но сам Траоре отказался переходить в Тоттенхэм, так как получил предложение от Барселоны. Испанец его принял и отправился в родной клуб на правах аренды с возможностью выкупа.

Мауро Икарди (ПСЖ — Ювентус)

На бумаге переход Мауро Икарди в туринский Ювентус из ПСЖ выглядел интересно. Туринцам нужно было усилить атакующую линию, и об этом несколько раз говорил главный тренер клуба Массимилиано Аллегри. Он остался недоволен летней трансферной кампанией и надеялся на существенное усиление зимой. И Икарди входил в его планы.

Но не судилось. Клубы не договорились об аренде до конца сезона с правом выкупа за 30 миллионов. Аргентинец, который перестал блистать на поле и проявлять свои бомбардирские способности, остался в клубе в надежде на очередные шансы. Но, кажется, его уход из ПСЖ — это дело времени. Тем более, что клуб готов продать 28-летнего Мауро примерно за 25 миллионов евро.

Дуван Сапата (Аталанта — Вест Хэм)

То, что Аталанта была готова расстаться со своим основным форвардом, который может забить в любой непростой ситуации, отдать голевую в моменте, который изначально не выглядел перспективным, — очень странно. Однако авторитетные СМИ и инсайдеры заверяют, что бергамаски были готовы продать колумбийца за достойную сумму.

Вест Хэм договорился с Аталантой и отправил соответствующий документ в офис АПЛ, однако не успел все оформить до трансферного дедлайна. Таким образом, "хаммерс" не подписали ни одного футболиста зимой, но уже летом вернутся к варианту с Сапатой. Возможно, был одноклубником Малиновского, а станет — Ярмоленко.

Джесси Лингард (Манчестер Юнайтед — Ньюкасл)

Известные порталы оценивали вероятность ухода Джесси Лингарда из Манчестер Юнайтед зимой достаточно высоко. Полузащитник после возвращения из аренды в Вест Хэме, которая была для него очень полезной, не закрепился в МЮ. Ни Солскьяер, ни Рангник, не нашли к нему подход, и клуб был готов его отпустить.

Главным претендентом на "Лингардиньо" был Ньюкасл. Клубы долгое время вели переговоры, но произошла непредвиденная ситуация. Из-за громкого скандала, который разгорелся вокруг Мейсона Гринвуда, Лингард остался в МЮ. Сейчас, видимо, у него будет больше шансов и игровой практики.

Александер Исак (Реал Сосьедад — Арсенал)

В последние дни трансферного окна Арсенал в экстренном порядке занимался поиском нападающего. Исака сватали в лондонский клуб уже давно, но у "канониров" не было такой нужды. Но в связи с уходом Пьера-Эмерика Обамеянга в Барселону и завершающимися контрактами у Александра Ляказетта и Эдди Нкетиа "свежая кровь" в линии атаки стала необходима.

Реал Сосьедад требовал от "канониров" исключительно выплатить клаусулу в размере 90 миллионов евро за 22-летнего шведа, а сам футболист прилетал в Лондон, где был замечен у офиса клуба. Арсенал до последнего пытался снизить за него цену, но финальный вердикт испанского клуба, по всей видимости, оказался им не по карману.

Альваро Мората (Атлетико — Барселона)

В начале января Фабрицио Романо и другие авторитетные журналисты сообщили о том, что Альваро Мората договорился с Барселоной о переходе. Новость стала достаточно неожиданной, ведь появилась на фоне проблем с финансами у каталонского клуба и трудностями с выплатой заработной платы футболистам. Но не сказать, что слухи не были обоснованными, ведь проблемы в атаке у "сине-гранатовых" были серьезными.

Испанские СМИ заверяли, что Барселона и Атлетико на 95 процентов согласовали возвращение Мораты из аренды в Ювентусе и дальнейший переход с контрактом на полтора года. Но загадочный трансфер так и остался лишь на страницах газет. Мората вскоре заявил, что хочет продолжать выступать за Ювентус, а Барселона в итоге приютила Обамеянга.

Усман Дембеле (Барселона — ПСЖ)

Летом 2022 года некогда одно из самых дорогих приобретений каталонской Барселоны Усман Дембеле покинет клуб на правах свободного агента. Зимнее трансферное окно было единственной возможностью для "сине-гранатовых" отбить хоть какую-то сумму от потраченных 140 миллионов на французского вингера. Но клуб этой возможностью не воспользовался.

Несколько дней велись переговоры с ПСЖ. Именно французский клуб называли главным фаворитом на приобретение игрока, но успехом эти переговоры не увенчались. Каталонский клуб хотел за него выручить не меньше 20 миллионов евро, но, ПСЖ, по всей видимости, отказался от этой идеи. Теперь Дембеле присоединится к другой команде на правах свободного агента. Не исключено, что этой командой станет именно парижский гранд.