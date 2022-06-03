Чтиво

Автор Football.ua Богдан Бондаренко розповідає про подорож до однієї з найісторичніших країн світу.

Що нефутбольна спільнота знає про Грецію? Ця країна належить до тієї когорти, до якої маст хев прилетіти, якщо ти цікавишся культурою давніх часів. Акрополь, храм Зевса, Візантійський музей, археологічний та краєзнавчий, різноманітні парки і так далі. Усе це рекомендую побачити, якщо ти саме з таких.

Егейське море, чисті та не дуже пляжі, багато розваг — це для молоді. Відірватись на повну, повірте, буде можливість. Але хочу вас застерегти. Будьте уважні зі своїми документами та грошима, намагайтесь знайти готель, де у номері буде сейф. Тоді ви будете спокійні за ваші коштовності.

Людина, яка пише для вас цей матеріал, мала подорож до Афін. Столиця Греції — шикарне місто, але, між тим, дуже брудне. Як ми пам'ятаємо, з нещодавніх часів Європу заполонили мігранти з країн Азії та Африки. У тих районах де вони мешкають, на жаль, саме скупчення бруду. Можливо, ті хто був у Греції неодноразово, не здивуються, що у Афінах дуже мало супермаркетів. Вони є, але, переважно, місцеві їздять до великих мереж, типу LIDL, де купують усе необхідне на тиждень, а то і два. Тому, прогулюючись по Афінах, ви можете годинами шукати крамницю, а знайшовши, переплатите у декілька разів.

Гастрономічна сфера Афін дуже різноманітна. Якщо ви маєте при собі досить товстий гаманець, то раджу їсти у ресторанах біля Акрополя. Середній чек на смачний обід становить ±50 євро. Порції дуже великі, тому розраховуйте на те, що заказувати треба одну чи дві страви. Цього буде цілком достатньо до вечора. Що заказати? Цезарь — маст хев. Стейки також раджу спробувати.

Вулична їжа також різноманітна. Грецький гірос (типу нашої шаурми), пироги, панкейки, азіатська кухня, африканська... Все це не дуже дорого. В середньому ви заплатите за такий обід від 5 до 10 євро. По-перше це смачно, по-друге — економно. В цілому, у Грецію варто летіти, хоча б раз, щоб насолодитись культурою, смачною грецькою кухнею та запашною кавою.

Плавно до футболу

Давайте вже перейдемо до більш звичної очам нашого ресурсу теми — до футболу.

Я приїхав у Афіни вже по закінченню сезону. Але моя любов до гри просто змусила поїздити стадіонами, аби побачити славетні арени, які так розхвалюють туристи та місцеві. По-справжньому великих клубів у Афінах два — АЕК ТА ПАНАЙТІНАІКОС. Пишу з великої літери, щоб передати місцевий стиль — у Греції все пишеться таким чином.

Ось, я прилітаю, заселююсь у готель, та першим чином дивлюсь на карті, де ж Олімпійський стадіон? Мені показує — 7,5 кілометрів. Не мало, але вирішую пройтись пішки. За 1,5 години подорожі мене оточують невеликі хатинки, іноді п'ятиповерхівки. Одному не дуже безпечно, адже за тобою уважно слідкують. Ми, українці, дуже відрізняємось від місцевих: зовнішністю, кольором шкіри та, навіть, ходою.

На вулиці +33, але на сонці відчувається більше. Нарешті на горизонті з'являється Олімпійський. Громадна територія, на якій знаходяться ще деякі арени — баскетбольна, волейбольна, тенісний корт, доріжки для олімпійських видів спорту та інше. Щасливий, що вдалося проникнути на стадіон, адже не впевнений, що можна було. Пояснював жінці со стадіону, що я український спортивний журналіст та хочу побачити арену ззовні власними очима. Вона не зрозуміла англійську та просто кивнула — я пройшов. Так як сезон вже закінчився, на полі не було воріт. Але робітники у той момент займались газоном. Звичайно, що під час матчу відчуття зовсім інші, але мені і так сподобалось.

Територія настільки велика, що не досить швидким кроком я обійшов її приблизно за годину. Побачив фан-шоп АЕКа, але він, чомусь, був зачиненим. Не хвилюйтесь, ви зможете знайти подібний фан шоп на площі Монастіракі — головної площі міста. Ціни цілком нормальні. Роза коштує 15 євро, інша атрибутика від 3 до 10 євро. Футбольна форма вже дорожче — від 30 за футболку до 100 євро за комплект.

Можливо я погано шукав, але так і не побачив фан-шопу Панайтінайкоса. Але й тут можна не засмучуватись. Футболку Федеріко Македи є у простих магазинчиках на Монастіракі. Я бачив навіть по 5 євро. Дуже вигідно та незвично.

Пірей та Олімпіакос

Друге стадіо, куди я завітав — арена Олімпіакоса. Один з найпопулярніших, найсильніших та найвпізнаваніших клубів базується у Піреї. Місто невелике та знаходиться поруч з Афінами. Не раджу робити як я — йти туди пішки. Я не мав наміру заощадити 1,5 євро (саме стільки коштує квиток на метро та на місткий транспорт). Мені хотілось побачити цікаві місця, але їх на шляху не було. Я побачив тільки СТО, заправки, фабрики та невеличкі кафешки. Але якщо ви все ж не послухаєте мене та підете пішки, беріть рюкзак та багато води. Влітку, навіть на початку, спека жахлива. На шляху вам можуть не попастись магазини, як я вже зазначав вище.

Стадіон Олімпіакоса має назву Георгіос Караіскакіс, названий на честь героя війни за незалежність країни, який загинув біля арени. Розташований він на краю міста у районі Неон-Фаліроне.

Підходячи до стадіону я зустрів цікавого чоловіка на ім'я Георгіс, фаната клубу, який на ломаній англійський розповів мені трошки про "легенд".

"Олімпіакосу скоро буде 100 років з дня заснування. Повір мені, друже, ти ніколи не бачив настільки круту атмосферу на стадіоні. В нас найкращі фанати. АЕК, ІОНІКОС, ПАНАЙТІНАІКОС — не те, не те. Олімпіакос — це, перш за все, успіх. Ми — чемпіони. І не штучні, а кожний титул здобуваємо цілком заслужено.В нас зараз круті футболісти. Вальбуена, Бухалакіс, Гарі ( прім. Гарі Родрігес), Фортуніс та Ель-Арабі — ось кого я можу виділити. Вони грають, як одна сім'я.О, ти з України? Бажаю вам скоріше закінчити війну та здобути перемогу", — розповів Георгіс.

Стадіон ззовні дуже сучасний. Є все необхідне для пересічного вболівальника, а особливо цінне те, що він знаходиться біля метро.

Побачити поле я не зміг. Працівники відмовили зі словами: "яке поле, в нас коронавірус, гудбай". До речі, у Греції, на відміну від багатьох країн Європи, майже усі ходять у масках. Засмутившись я пішов у фаншоп і він мене, чесно кажучи, вразив. Це великий магазин із широким вибором товару. Вирішив придбати собі розу і це мені коштувало 12 євро. Там є все, що забажається душі, головне мати гроші на це все.

Сподіваюсь, моя розповідь допоможе вам зробити вибір — чи їхати у Грецію після війни, обрати іншу країну чи подорожувати Україною. Там щирі та відкриті люди, які цінують місцеву атмосферу, люблять туристів та залюбки їм допомагають при потребі. Якщо буде можливість, на футбол з'їздити сюди однозначно варто.