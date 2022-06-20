Чтиво

Football.ua згадує про деяких гравців, які мали проблеми з законом.

Напередодні англійській Евертон, кольори якого захищає захисник збірної України Віталій Миколенко, оголосив про відхід цілого ряду футболістів. Серед них опинився і ісландський хавбек Гільфі Сігурдссон, колишній лідер команди з Ліверпуля.

Футболіст влітку 2021 року перестав з’являтись у заявці Евертона на матчі. З’ясувалось, що в нього великі проблеми з законом. Сігурдссон, який на той момент був одружений на колишній міс-Ісландія, був звинувачений у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини. Евертон відстороним ісландця від тренувань і більше на полі він не з’являвся. Але ми не знаємо, чи насправді він у в'язниці, чи просто "іриски" не захотіли руйнувати собі імідж. Тим більше, що інформаційному просторі також про футболіста чуток особливо не ходило, тому якщо він випливе десь на батьківщині, це буде цікаво.

Ми вирішили згадати відомих гравців, які також мали проблеми з законом. Тут не буде особливо заїжджених історій, типу хуліганства від Бартона, Фергюсона чи Адамса. Пригадаємо лише про ті випадки, які ви могли не знати.

Фабріціо Мікколі

Вирішував питання за допомогою мафії.

Легендарна особистість у італійському футболі. Салентійській Ромаріо, Малюк з Нардо… Як тільки не називали маленького на зріст, але дуже яскравого бомбардира Фабріціо Мікколі. Де б він не грав, він завжди забивав багато: Ювентус, Бенфіка, Лечче… А особисто він запам’ятався по грі за Палермо. Мабуть, його можна назвати легендою клубу Мауріціо Дзампаріні, який змінював наставників та гравців, але Мікколі був незмінний.

І ось зовсім свіжа історія, яка відбулась з цим гравцем, кар’єра якого підійшла до завершення у 2015 році. Він звернувся до місцевої італійської мафії, щоб витрусити борги від свого знайомого. Боржника жорстоко змусили повернути борг, який складав 12 тисяч євро. Настільки жорстоко, що декількома синцями не обійшлося, залишився ледве живий.

Поліція виконала свою роботу бездоганно, і Мікколі відсидів у в’язниці майже рік, вийшовши чотири тижні тому. Зараз йому заборонено покидати домівку з 00:00 до ранку. Також він має безкоштовно тренувати дітей у футбольній школі Саленто.

Брено

Хотів отримати гроші обманом, а загубив карє'ру у Європі.

Історія колишнього захисника мюнхенської Баварії та збірної Бразилії Брено досить незвичайна. Ви про неї чули, але ті наслідки, до яких вона могла призвести, змушують вивчити її детальніше.

Кар’єра бразильця досить стрімко набирала обертів. Перейшовши до Баварії з Сан-Паулу, захисник зарекомендував себе як досить надійного гравця і все частіше грав у основному складі мюнхенців. Зірковість, нічні клуби та інше призвело до пристрасті Брено до алкогольних напоїв. Таке часто трапляється з футболістами і все було б банально, але…

У вересні 2011 року футболіста доставили у лікарню з опіками. Загорівся його будинок, де на момент пожежі окрім самого Брено, за однією версією, була його сім’я – за іншою він перебував на самоті. Кажуть, що коли швидка приїхала до палаючого будинку, Брено сидів біля нього та плакав, склипуючи, що всередині дружина та діти.

Страхова компанія склала збитки на 1,5 мільйони євро, які мав отримати гравець. Але слідство ніхто не відміняв. Спочатку потрібно було з’ясувати, чого ж будинок спалахнув.

І ось як було насправді. Футболіст у нетверезому стані сам підпалив будинок, а таке суворо карається за законом. Він не зміг обдурити страхову та опинився за гратами. Відсидів Брено 2 роки та 9 місяців, після чого, у 2014 році, повернувся до Бразилії. Так його кар’єра у Європі закінчилась.

Чед Еванс

Міг грати в топ-клубі АПЛ, але сів у в'язницю.

Цього хлопчину, мабуть, згадає не кожен. Але любителі англійського футболу пам’ятають цього форварда, який зміг пограти за Манчестер Сіті, інші клуби та збірну Вельсу. Але ми згадаємо його через не найкращу графу у біографії.

З 2009 по 2012 рік Еванс дуже яскраво грав за Шеффілд Юнайтед. Його вважали лідером атаки, адже забивав він майже у кожній другій грі. І, як це завжди буває з яскравими футболістами навіть не з АПЛ, у послугах Еванса зацікавились гранди. За стилем гри він нагадує Олів’є Жиру. Незвичне порівняння, але він, як і француз, міг вразити публіку своїми діями у штрафному майданчику, забивши через себе або п’ятою.

Рік, коли в Україні та Польщі пройшов чемпіонат Європи, став судним для Чеда. Тоді футболіст зґвалтував дівчину-підлітка, проводячи відпустку у Вельсі. Хоча він і стверджував, що все було за спільною згодою сторін, усі докази були проти нього. Суд позбавив його волі на п’ять років. Але вже за два роки, у 2014, він достроково вийшов на волю.

Еванс намагався відновити футбольну кар’єру, але так як раніше вже не вийшло. Він грав якісно, але лише на рівні третього англійського дивізіону. Повернувшись у Шеффілд Юнайтед, де пройшли його найкращі роки, Еванс був зайвий. Наразі він виступає за Престон у Чемпіоншипі, але рівень його виступів далекий від того, який деякі демонструють у цьому змаганні.

Маркос Алонсо

Став зіркою, але клеймо "вбивця" нікуди не зникло.

Особисто я не очікував, що Маркос Алонсо буде у цьому списку. Подивишся на нього і ніколи не скажеш, що ця людина могла вчинити щось протиправне. Але у кар'єрі іспанського крайнього захисника є і не зовсім радісні події, будь то трансфер у Челсі та голи за національну збірну Іспанії.

У далекому 2011 році, коли молодий Алонсо тільки но переїхав до Болтон Уондерерс, він став винуватцем жорсткого ДТП. Тоді, влітку, Маркос відпочивав у Мадриді, де активно витрачав гроші у компанії своїх друзів, пишучи про це у мережі Twitter. Він взяв у свого дідуся машину, аби похизуватися. Вертаючись з тусовки, автомобіль, який був забитий друзями гравця, який на той момент був за кермом, перевернувся.

Приїхавши, швидка констатувала, що у результаті аварії загинула 19-річна студентка, яка сиділа на задньому сидінні машини. Експертиза показала, що допустимий вміст алкоголю в крові Алонсо було перевищено вдвічі. Через напад панічної атаки він навіть не зміг пройти другий тест на алкотестері, попросивши замінити його аналізом крові. Маркосу загрожували звинувачення в ненавмисному вбивстві, перевищенні швидкості і їзді в стані алкогольного сп'яніння, але реального терміну футболіст щасливо уникнув.

Суд відбувся лише майже через 5 років, у лютому 2016 року. Замість тюремного терміну Алонсо отримав штраф у 61 тисячу євро. Крім того, гравцю заборонили керувати машиною протягом трьох років і чотирьох місяців. Але майже кожен матч на сьогоднішній день на трибунах знайдеться хтось, хто буде кричати йому: "Ти — мільярдер, а дівчина у труні".

Рене Ігіта

Легенда футболу допомагав наркоборонам, за що опинився за ґратами.

Усі ми пам'ятаємо Рене Ігіту. І навіть якщо ви народилися вже у XXІ столітті, все одно бачили його удар "скорпіона". Більше того, це був дійсно якісний футболіст, топ-рівня, який, чомусь, так і не пограв у Європі. Також Ігіта входить до когорти воротарів, які забивали голи (на його рахунку 44 взяття воріт).Він ідеально виконував штрафні удари та пенальті — його злісний погляд не давав нападникам вибору, які самі хотіли забити з 11-метрів.

Але, як і багато футболістів з Латинської Америки, Ігіта пов'язаний з криміналом. У той час, коли у Колумбії панували наркобарони, типу найвідомішого Пабло Ескобара, та величезні гроші, оминути зв'язки з криміналом було просто неможливо. Футболіста не один раз ловили з кокаїном та іншими видами наркотиків, але одна з історій просто виходить за рамки.

У 1993-му колумбійський голкіпер виступив у ролі кур'єра між двома місцевими наркобаронами Пабло Ескобаром та Карлосом Моліною. Це була досить звичайна сутичка того часу — люди Ескобара викрали доньку Моліни.

Рене став підсобником Ескобара та Моліни (з яким товаришував). Він передав Ескобару викуп, за що отримав 64 тисячі доларів гонорару...та сім місяців в'язниці. За колумбійськими законами карається будь-яка участь у кіднепінгу. Цей судовий процес майже повністю зруйнував його спортивну кар'єру і виявив зв'язок колумбійського футболу з наркокартелями.

Також пропонуємо подивитись у YouTube нашу підбірку футболістів, кар'єра яких не склалася через алкоголь, наркотики або кримінал.