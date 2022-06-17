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Football.ua представляє до вашої уваги переклад матеріалу The Coathes Voice про те, наскільки в сучасному футболі є важливою позиція воротаря.

Не так давно був час, коли єдиною роботою воротаря у футболі було не пропускати м'ячі у свої ворота. Вони були та є єдиними гравцями на полі, які мали можливість користуватися своїми руками, при цьому були одягнені в іншій колір футболок та вважалися майже повністю відокремленими від решти команди. Проте останніми роками роль воротаря змінилася докорінно і незворотно.

Сучасний воротар відіграє фундаментальну тактичну роль в основі гри своєї команди. Зараз голкіпер настільки важливий у володінні м'ячем, що його дії можуть цілком змінити весь стиль гри команди.

Атаки тепер починаються з воротаря. Сучасний голкіпер повинен вміти робити як точні короткі, так і довгі передачі. Навіть довгі паси, як правило, спрямовані конкретно на певного гравця, а не в рандомную зону поля наскільки це можливо. Як і у випадку з захисниками, кожна дія сучасного воротаря має за собою тактичний задум тренера.

Як змінилася роль сучасного голкіпера?

На початку 20-го століття воротарю дозволялося керувати м'ячем будь-де на своїй половині. Це правило було змінено в 1912 році, щоб обмежити голкіпера у використанні своїх рук тільки у штрафному майданчику.

Потім, у 1992 році, було введено правило зворотного пасу. Це не дозволяло голкіперу використовувати свої руки, щоб контролювати або ловити м’яч, коли він повертався йому з ноги партнера по команді. Однак воротар міг використовувати свої руки, якщо він отримував м’яч після дотику головою, грудьми або плечем свого одноклубника.

В результаті воротарі були змушені покращувати свою гру ногами. Коли м’яч повертався до них, вони діяли майже як будь-який інший польовий гравець, якому потрібно було контролювати м’яч, робити винос углиб поля та робити точні передачі, щоб зберегти володіння для своєї команди. Зміна футбольних правил революціонізувала сучасну гру.

Останніми роками роль воротаря стає все більш важливою, і тепер тренери базують свою гру на нарощуванні умінь голкіперів працювати з м'ячем не лише руками, а й ногами. Для багатьох видатних тренерів більшість атак їхніх команд починаються саме з воротарів.

Хто є найкращими з сучасних голкіперів?

Марк-Андре тер Штеґен, Барселона

На етапі білд-апу (виходу команди в атаку від своїх воріт) воротар Барселони стає додатковим польовим гравцем. Він настільки вправно володіє м’ячем у своїх ногах, що із задоволенням виконує перші паси, і не буде соромитися і боятися зіграти більш ризиковано під час пресингу суперника, щоб просунути м'яч уперед і розпочати атаку вже своєї команди.

Едерсон, Манчестер Сіті

Едерсон майже повністю унікальний голкіпер у сучасній грі. Пепу Гвардіолі потрібен дуже особливий воротар, і Едерсон підходить під ці характеристики. Він надзвичайно вправно володіє м’ячем ногами, а також має виняткове бачення поля. Голкіпер Сіті завжди буде прагнути знайти вільного гравця, щоб почати атакувальний наступ своєї команди. Бразилець має на своєму озброєнні неймовірні дальні паси, за допомогою яких він навіть, як відомо, створює моменти для нападника одним прямим переведенням м'яча за спину суперників. Він дуже спокійний під час пресингу, часто виконує розвороти або фінти з м’ячем прямо перед своїми воротами. Едерсон також не боїться робити ризиковані передачі до центральної зони поля.

Аліссон, Ліверпуль

Воротар Ліверпуля відіграє важливу роль у білд-апі своєї команди, дозволяючи зберігати володіння м'ячем та надавати плинності своїй грі. Аліссон не буде так багато ризикувати, як Едерсон, але він спокійний і компетентний у контролі м’яча. Головне вміння бразильця — це спокійне переведення м'яча коротким пасом на будь-який з флангів, звідки найчастіше Ліверпуль і реалізує свій атакуючий потенціал.

Тібо Куртуа, Реал Мадрид

Хоча Куртуа далеко не так добре володіє м’ячем, як інші згадані тут воротарі, але останнім часом він помітно прогресував у грі ногами. Під час білд-апу він робить більший внесок в оборонних ситуаціях, ніж в атакувальній фазі, беручи на себе роль "чистильника", коли його команда просувається вперед, потребуючи голу. Це допомагає Реалу підтримувати атакуючий тиск, коли м’яч швидко перерозподіляється на півзахисника після втручання Куртуа.

Які ще гравці вважаються сучасними воротарями?

Едуар Менді, Челсі.

Мануель Ноєр, Баварія Мюнхен.

Джанлуїджі Доннарумма, ПСЖ.

Клаудіо Браво, Реал Бетіс.

Що робить сучасний воротар, коли його команда володіє м'ячем?

Сучасний голкіпер, по суті, є додатковим польовим гравцем, який активно бере участь у фазі білд-апу своєї команди, а деякі воротарі навіть створюють моменти або віддають результативні передачі.

Їх передача практично завжди свідчить про початок атак, і абсолютно неважливо, кому ця передача була адресована: центральному захиснику, вінгбеку, центральному хавбеку або взагалі центрфорварду.

Відігравши першу передачу, воротар повинен переналаштуватися і запропонувати гравцеві з м’ячем варіант для наступного пасу – так само, як польовий гравець. Голкіпер повинен мати можливість виконувати короткі, середні та довгі паси з будь-якої точки своєї третини поля; вони повинні вміти висунутися вперед, щоб підтримати команду, коли м'яч віддаляється від їхніх воріт.

З тактичної точки зору, сучасний воротар є вирішальним аспектом у створенні кількісної переваги своєї команди на власній половині поля. Враховуючи, що голкіпер не вступатиме в будь-які єдиноборства з атакуючим гравцем команди-суперника, команда, яка володіє м'ячем, зможе гарантувати чисельну перевагу на своїй половині – 11 на 10 – якщо використовуватиме свого воротаря під час білд-апу.

Це означає, що пас назад для збереження м'яча завжди можливий. І якщо суперник залучає багато гравців попереду для пресингу, у випадку, якщо цей пресинг буде ефективний, вам на полі завжди потрібен вільний гравець. Цим гравцем стає голкіпер. Очевидно, що сучасний воротар тепер є невід’ємною частиною стратегії збереження володіння м'ячем.

Що робить сучасний воротар, коли його команда не володіє м'ячем?

Незважаючи на те, що гра змінилася за ці роки, головна відповідальність воротаря – захистити свої ворота від пропущеного гола. Навіть незважаючи на те, що сучасний голкіпер стає все більш важливим, коли команда контролює м'яч, їм завжди доведеться пам’ятати про те, що їхні ворота залишаться порожніми, якщо вони висунуться надто високо.

Проте сучасний воротар ризикує більше, ніж це робили його колеги колись. Оскільки лінії захисту стали значно вище, вихідна позиція воротаря стала більш просунутою. Вони, по суті, стали "чистильниками" за захистом для будь-яких м’ячів, які перебувають у фінальної третини поля. Термін "чистильник" є поширеним терміном у сучасній грі.

Сучасний воротар діє далеко за межами власного штрафного майданчика. Йому потрібно бути завжди готовим до того, що суперник скористається високою лінією оборони і зробить закид із глибини поля на свого швидкісного атакуючого гравця, що забігає за спини захисту. У таких ситуаціях голкіпер зобов'язаний успішно грати на виході і бути готовим нейтралізувати загрозу виносом будь то ногою і навіть головою.

Сучасні воротарі повинні мати впевненість, бути наполегливими та рішучими у своїх діях. Будь-який момент вагання може бути катастрофічним, оскільки частка секунди може бути різницею між тим, щоб дістатися до м’яча раніше нападника команди-суперника. Вони багато ризикують, тому відкриті до ситуацій, у яких можуть зробити катастрофічну помилку, яка завершиться пропущеним м'ячем.

Які переваги гри з сучасним воротарем?

Головною перевагою є наявність додаткового польового гравця на полі під час білд-апу, а чисельна перевага легше встановлюється, коли атака починається з оборони. Згодом, у разі високого пресингу з боку суперника, задіяння голкіпера як польового гравця створює вільні зони для маневру і як наслідок чисельну перевагу команди в атакуючій фазі.

Які мінуси гри з сучасним воротарем?

Гра з сучасним воротарем пов’язана з ризиком. Найважливіше з усіх те, що початок гри від оборони через голкіпера збільшує шанси втратити м’яч поблизу воріт, що, у свою чергу, збільшує шанси пропустити гол після невдалого пасу.

За матеріалами The Coaches Voice та WyScout, переклад: Микита Євтушенко, Football.ua