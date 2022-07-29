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Football.ua розповідає про гравців, які досі належать клубам Прем'єр-ліги, але не грають за них.

Трансферне вікно Прем'єр-ліги офіційно выдкрите, тому команди вже роблять великі кроки перед сезоном-2022/23.

Манчестер Сіті оголосив про підписання Ерлінга Холанда, атаку Ліверпуля підсилив Дарвін Нуньєс, а Тоттенхем підписав екс-гравця Інтера Івана Перішича та вінгера Евертона Рішарлісона — і багато інших футболістів прибули до АПЛ.

Були також від'їзди, в тому числі Антоніо Рюдігер закінчив свою кар'єру в Челсі, перейшовши в Реал, Хуан Мата залишив Манчестер Юнайтед, а Фернандіньо прощався з Ман Сіті.

Але щороку з’являються гравці, яких деякі клуби просто не можуть позбутися з різних причин. Можливо, інші команди не зацікавлені в них, або сам гравець не хоче йти з клубу. Якою б не була причина, щороку клуби, здається, стикаються з парою гравців, які збираються "протирати штани", про яких забувають більшість уболівальників та деякі особисті прихильники.

Сьогодні ми зосереджуємось на цих футболістах, імена яких ви, ймовірно, забули, але вони все ще технічно є гравцями Прем’єр-ліги.

Пабло Марі (Арсенал)

Пабло Марі був дивним підписанням Арсеналу, перейшовши в клуб в січні 2020 року на правах оренди з Фламенго. Він зіграв лише кілька матчів, перш ніж того літа клуб викупив його контракт. Хоча проблеми з травмами відігравали свою роль у тому, що він відіграв мало ігор.

У його першій повній кампанії на Емірейтс справи пішли не набагато краще, і Марі, врешті-решт, був відданий в оренду клубу Серії А Удінезе в січні 2022 року. В Італії зіграв 15 матчів, пропустивши лише два матчі чемпіонату після свого дебюту.

Наприкінці сезону спортивний директор Удінезе П'єрпаоло Маріно висловив бажання підписати з Марі постійну угоду, але нічого не здійснилося, і він залишається гравцем Арсеналу.

Лукас Торрейра (Арсенал)

Інший гравець Арсенала, Лукас Торрейра, не грав за "канонірів" з липня 2020 року. Це теж дивний випадок, оскільки Торрейра відмінно виступав за Арсенал після переходу з Сампдорії і міг стати одним із найкращих півзахисників Прем’єр-ліги.

Але багатообіцяюча серія Торрейри в команді з Лондона була зупинена через травму, і він не зміг повернутися в склад під керівництвом Мікеля Артети, будучи відправленим в оренду в Атлетіко Мадрид на сезон-2020/21. Потім уругвайця знову відправили в оренду у Фіорентину з можливістю викупу цього літа, але постійний перехід зірвався.

Однак Торрейра все ще може залишити Арсенал цього літа, оскільки його агент нещодавно сказав: "На даний момент немає нічого конкретного, і я не можу вам дати жодних новин. Побачимо найближчими днями".

Фредерік Гільберт (Астон Вілла)

Фредерік Гільберт був одним із ключових гравців Страсбура минулого сезону, оскільки вони фінішували на шостій сходинці в Лізі 1. Так, вони не вийшли у єврокубки, але це чудовий шаг вперед, враховуючи, що роком раніше вони боролися за виживання. Але чи знали ви, що Гільберт все ще гравець Астон Вілли?

27-річний футболіст провів 18 місяців у складі першої команди Вілли з 2019 по 2021 рік, але зіграв лише 32 матчі, перш ніж був відданий в оренду Страсбуру до кінця сезону-2020/21. Гільберт повернувся до Страсбура на сезон-2021/22, але вже зараз приєднався до розташування команди Джеррарда.

Фанатів Вілли, безсумнівно, цікавить майбутнє Гільберта, у якого залишився один рік контракту, і чи буде він частиною планів Стівена Джеррарда на наступний сезон. Також цікавить його доля і прихильників Страсбура, які сподіваються на його повернення.

Флорін Андоне (Брайтон)

Флорін Андоне приєднався до Брайтона в 2018 році і, як і багато нападників до і після нього, просто не зміг заграти в АПЛ. В результаті румун був відправлений в оренду в Галатасарай на сезон-2019/20. Там отримав дві травми коліна, друга — розривом зв'язок, що не давало йому грати цілий рік.

На щастя, Андоне зміг повернутися до гри в сезоні-2021/22 і був відправлений в оренду в команду Ла Ліги Кадіс, але він зіграв лише дев'ять матчів у всіх змаганнях і забив один гол.

Угода була з можливістю для Кадіса підписати Андоне на повноцінний контракт. Але, зрозуміло, що боси Кадіса не захотіли використовувати цю функцію, адже мало бачили румуна у грі.

Абдул-Рахман Баба (Челсі)

Не враховуючи випускників академії, лише Сезар Аспілікуета був у Челсі довше, ніж Баба Рахман, серед їхньої нинішньої команди. Рахман приєднався до Челсі у серпні 2015 року і з того часу зіграв за клуб 23 гри, залишавши лондонців у шести різних періодах оренди за свою семирічну кар’єру.

Шальке (двічі), Реймс, Мальорка, ПАОК і Редінг були тимчасовими домівками для Рахмана протягом багатьох років, а минулого сезону він зіграв 29 разів за Редінг в Чемпіоншипі.

Примітно, що у Рахмана залишилося ще два роки контракту з Челсі, адже він підписав трирічний контракт минулого літа.

Мойзе Кін (Евертон)

Кін приєднався до Евертона з Ювентуса в серпні 2019 року у якості топ-трансферу, продемонструвавши багатообіцяючі результати в "старій сеньйорі". Італійцю було конче необхідно виправдати високі очікування, покладені на нього. Але... Він не зміг це зробити.

Провівши кампанію-2020/21 на правах оренди в Парі Сен-Жермен, Кін повернувся в Ювентус за дворічним контрактом минулого літа з зобов'язанням викупу за 24 мільйони фунтів стерлінгів.

Юве, здається, не дуже сильно хотів викупати футболіста протягом усього сезону, тому — ще на один рік — Кін технічно залишається гравцем Евертона та Прем’єр-ліги. Можливо, туринці спробують його викупити тільки для того, щоб миттєво продати. Такий варіант присутній, адже деякі клуби ведуть форварда. Спостерігайте за цим процесом.

До наступного року він продовжить виступати за Ювентус. На зборах команди він, поки що, вражає результативністю, забивши два голи Барселоні.

Кіко Касілья (Лідс)

Іспанський воротар був ключовим гравцем Лідса зразка Марсело Б'єлси, який два роки тому, нарешті, повернувся до Прем'єр-ліги. Іспанець пропустив фінальну частину чемпіонату сезону-2019/20 через дискваліфікацію. Його замінив у воротах Іллан Мельє, а після повернення Касілья втратив роль першого воротаря команди.

Минулий сезон досвідчений кіпер провів на правах оренди в Ельче, і про нього швидко забули вболівальники Лідса. Можливо, сам Лідс також не розраховує на 35-річного гравця, адже зараз він виставлений на трансфер. Що це, закінчення кар'єри у 35 років, чи десь у Ла Лізі ми ще побачимо екс-воротаря Реала?

Том Хітон (Манчестер Юнайтед)

Бути третім воротарем такої команди, як Манчестер Юнайтед — не просто у психологічному плані. Коли перший воротар грає чудово, про твоє ім'я вболівальники просто забудуть. Звичайно, якщо ти не станеш культовим героєм, такими як Роб Грін в Челсі в 2018 році, або Скотт Карсон в нинішній команді Ман Сіті. На жаль для Тома Хітона, йому не давали можливостей проявити себе.

Ветеран-воротар один раз виступив за першу команду МЮ минулого сезону після переходу з Бернлі та підписав дворічний контракт, що означає, що він не є одним із гравців, які покидають клуб цього літа.

Наступного року Хітону виповниться 38, але ніхто не гарантує йому місця навіть на лавці. Зараз Юнайтед шукає другого воротаря після переїзду Діна Хендерсона у Ноттінгем Форрест. Деніель Бахманн може стати другим номером Тен Хага.

Джек Кларк (Тоттенгем)

Коли Тоттенхем підписав Джека Кларка, було багато хвилювання, оскільки англієць був однією з яскравих зірок Лідса на той час. На папері трансфер виглядав дуже круто, але про нього забули через молодих зірок, яких привезли з-за кордону – на його позиції, наприклад, грає Деян Кулусевскі.

21-річний футболіст був на правах оренди в Лідсі, КПР, Стоку та Сандерленді з моменту переходу в Тоттенхем і, насправді, відіграв лише 45 хвилин у кваліфікації до Ліги конференцій минулого сезону. Гадаємо, що то буде знову оренда десь у Чемпіоншипі, адже Антоніо Конте, схоже, не розраховує на молодого гравця.

Літом його відправили у ще одну оренду до Сандерленду, який повернувся у Чемпіоншип.

Тангі Ндомбеле (Тоттенгем)

Трансфер Ндомбеле з Ліона у Тоттенгем — це був дуже крутий хід з боку менеджменту англійського клубу. Він став найдорожчим підписанням клубу в історії — 60 мільйонів євро. Тангі, на той момент, був, без сумніву, головною зіркою Ліону та одним з найкращих хавбеків у Лізі 1. Все починалось успішно, гравець прогресував, але складний характер, сварки із Жозе Моуріньо все більше перекреслювали його кар'єру у "шпорах".

З приходом Антоніо Конте особливо нічого не змінилось, тому француз обрав крок назад, перш ніж зробити два вперед. Він перейшов у оренду до Ліона з правом викупу, але як же невдало клуб виступив у сезоні-2021/22... Це просто жах. Тому керівництво повернуло гравця в Англію.

Ндомбеле прямо зараз не знає, що його чекає в майбутньому. Це дуже прикро, тому що він був таким блискучим гравцем, коли Тоттенхем вперше підписав його з Ліона.

Патрік Кутроне (Вулвергемптон)

Ще один багатообіцяючий гравець, чий час у Прем'єр-лізі просто не склався, — це Патрік Кутроне. Італійський форвард приєднався до "вовків" у 2019 році в якості 21-річного перспективного гравця, який непогано грав у Мілані при Гаттузо, але в Англії забив три м’ячі в 28 іграх у всіх турнірах.

Після Кутроне провів три різні періоди на правах оренди, спочатку у Фіорентині, потім у Валенсії і останнім часом у Емполі. Моментами він грав непогано, але ніде не був першим номером у атаці. Погана результативність — у цьому причина. Були моменти, коли Кутроне міг не влучити у порожні ворота, тому вибір тренерів ми розуміємо.

Оскільки до закінчення його контракту залишився рік, Вулвергемптон, безсумнівно, намагатиметься його продати хоча б за якісь кошти, адже у панах Бруно Лаже цього гравця немає.