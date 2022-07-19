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Football.ua — про минулі зустрічі київського та стамбульського грандів напередодні їх протистояння в кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23

20 липня київське Динамо стартує у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів з другого раунду кваліфікації до групового етапу. У суперниках — стамбульський Фенербахче. На жаль, через повномасштабне вторгнення російської федерації гра пройде не у столиці України, а у польському Лодзі.

Історія зустрічей "біло-синіх" із "канарками" є недовгою, проте дуже цікавою. Для вболівальників київського клубу — море ностальгії. І у 2006 році перед очима теж знаходилася група Ліги чемпіонів. Поїхали!

Cезон-2006/2007

Ліга чемпіонів, раунд плей-оф

9 серпня 2006-го



Динамо — Фенербахче — 3:1

Голи: Рінкон (1, 67), Юссуф (83) — Ауреліо (48)



Динамо: Шовковський — Марковіч, Сабліч, Родріго, Ель-Каддурі — Юссуф, Корреа, Гусєв (Белькевіч, 78), Рінкон — Ребров (Мілевський, 62), Шацьких



Фенербахче: Речбер, Юміт, Джан (Четін, 80), Тюрачі, Аппіа, Метін (Борал, 72), Ауреліо, Алекс, Балджі, Шанли, Анелька (Шентюрк, 72)



Влітку 2006-го доля звела Динамо з Фенером вперше. Пізно, але є як є. А як для нас — так ще й дуже давно. У часи, коли президентом України був Віктор Ющенко, а чемпіонат нашої країни навіть не носив горде ім'я УПЛ,

Пройшовши у другому раунді кваліфікації латвійський Металург, кияни отримали у суперники турків. Перший матч, як і цьогоріч, наша команда проводила вдома. Щоправда, тоді над нашою Батьківщиною ще не літали ворожі ракети, а домашній статус не був номінальним...

На стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського все розпочалося дуже жваво. Вже на першій хвилині Діого Рінкон віддав на Сергія Реброва, той наніс дальній удар по воротах Рюшту Речбера, після чого м'яч до сітки ефектно перенаправив вже згаданий бразилець, який втік у забігання. Йшла 25-та секунда гри...

До слова, ви ж пам'ятаєте, що тоді нинішній наставник Аль-Айна протистояв своєму колишньому клубу? Так-так, з 2002-го по 2004-й роки Сергій грав там на правах оренди з Тоттенгему.

Підопічні Анатолія Дем'яненка повністю захопили ініціативу. Турки, чиїм тренером був легендарний бразилець Зіко, навіть не знали, що робити. Лише диво, а саме Речбер, врятував гостей від пропущеного голу, коли зі своєї гармати (вона у нього є) до м'яча приклався Гусєв. Далі Олег вже видав розрізний пас на Шацьких, проте узбек пробив відверто невдало.

Мега активний Гусєв не збавляв оберти і ледь не замкнув своїм дотиком не дуже точний удар Корреа, а пізніше знову вивів на ударну позицію Шацьких, який на цей раз не зміг поцілити вже у протилежний кут. До удару у нашої 20-ки справа теж дійшла — але з неробочої лівої і прямо по центру

Свої плоди могла принести і бразильська зв'язка Корреа-Рінкон — перший подав з кута поля, а другий пробивав головою з гострого кута. Втім, Речбер був на місці.

А потім була перерва. Після неї — величне футбольне правило. Фенербахче моменти не створював, він свій один-єдиний просто реалізував. Марко Ауреліо, який прийняв турецьке громадянство і встиг стати Мехметом, замкнув подачу зі штрафного від свого колишнього співвітчизника Алекса. Отакий-от грім серед літнього київського неба. Такого ясного...

На щастя, наші футболісти не опустили руки й ноги та продовжили атакувати. Наприклад, Речбер знову мусив вступати у гру після дальнього пострілу Юссуфа. Ну а Шацьких — ніяк не припиняв усе безбожно марнувати. Зірковий час Макса настане у матчі-відповіді, але ж хто про це тоді знав?

Потім турки довели, що не вчаться на своїх помилках. Пам'ятаєте подачу Корреа і удар Рінкона з гострого кута? Так-от, цього разу така комбінація двох чи не найкращих бразильців в історії Динамо увінчалася голом!

Кінець матчу вийшов дуже напруженим. То турки знову забили, але м'яч Алекса був відмінений через офсайд, то Корреа з Рінконом робили з суперниками все, що забажають, але Речбер продовжував "сейвити".

Втім, мацну крапку у грі поставив Юссуф. Такі не беруться, як би цьому намагалася завадити поперечка! Смачно, з лету та з усієї сили!

Так, наприкінці поєдинку Шовковський дав приводів для нервів, проте все закінчилося успішно. 3:1 — за два тижні можна було вирушати до Стамбулу у прекрасному настрої.

23 серпня 2006-го



Фенербахче — Динамо — 2:2

Голи: Аппіа (34), Зенгін (76) — Шацьких (5, 41)



Фенербахче: Речбер, Аппіа, Юзат, Шанлі, Метін (Борал, 73), Ауреліо, Зенгін, Арат, Тураджі (Йозгатлі, 80), Алекс, Шентюрк (Хаджіоглу, 63)



Динамо: Шовковський — Марковіч, Сабліч, Родріго, Ель-Каддурі — Юссуф, Ротань (Верпаковскіс, 80), Гусєв, Корреа — Ребров, Шацьких (Белькевич, 90)

У Стамбулі команда Дем'яненка вийшла лише з однією зміною у складі — Ротань замість Рінкона. Та й гра розпочалася схожим чином — зі швидкого голу. Це Шацьких із захисником на спині втік від усіх і майстерно реалізував вихід віч-на-віч, проте відзначимо й дії Родріго, який успішно перехопив м'яч і видав феноменальну передачу на узбекського форварда.

Далі ефектно пристрілився Ротань — справжній майстер дальних ударів. Проте, Речбера після першої гри таким вже не здивуєш.

Далі Корреа вирішив чи-то вдарити, чи-то прострілити, проте м'яч по-зрадницьки торкнувся стійки і відлетів назад у поле.

На відміну від матчу двотижневої давнини, гра йшла на зустрічних курсах. Створювали і ті, і ті. Багато, красиво, смачно. Підопічні Зіко аж ніяк не опускали руки, хоч їм навіть для овертаймів потрібно було відзначатися тричі.

І тут знайшовся ексгравець ряду італійських клубів — Стівен Аппіа. Його дальній удар і справді був дуже сильним, проте пропущений м'яч у ближній кут — це однозначно й провина Шовковського. Ну а як інакше?

На щастя, відпочивати команди пішли все ж за нашої переваги, адже Шацьких взяв за мету по-справжньому виправитися за київську особисту невдачу. Все як два тижні тому — прийняв пас від Гусєва і пробив... Да тільки тепер точно! По-більярдному, не рахуйте за пафосні слова! З лавки запасних одразу вибіг вітати ще такий молодий Артем Мілевський — новоспечений віце-чемпіон Європи серед молоді.

Тепер Фенеру потрібно було забивати 4 (всього 5). Динамо заспокоїлося і дало суперникам простір. Ті створювали, але найчастіше справа не заходила далі за удари здалеку. До слова, саме так вони забили і вдруге — тільки тепер це зробив не Аппіа, а Егемен Зенгін.

Динамо витримало. Камбеку не сталося. Далі була ганебна група Ліги чемпіонів із двома очками у групі Стяуа, Реалу та Ліону. Зараз до групи ще буде ой як далеко...

Група 2008-го та товариська гра 2021-го

За 2 з гаком роки "біло-сині" зустрілися з "канарками" знову. На цей раз — вже на груповому етапі Ліги чемпіонів.

І таке враження, що усі голи команди забили саме в описаних нами зверху поєдинках. Тепер у Стамбулі все закінчилося нулями, а у Києві — мінімальною перемогою динамівців завдяки голу Романа Єрьоменка. До слова, саме та звитяга дала нашій команді право виходу в 1/16 Кубка УЄФА, а згодом дозволила дійти і до півфіналу. Пройшовши скрізь Металіст, але не продершись скрізь Шахтар...

Далі доля знову не балувала Динамо та Фенербахче на очні зустрічі. От хіба влітку минулого року вони провели товариський матч, який зі сторони київського клубу розцінювався як підготовка до лігочемпіонівського графіку. Як підсумок — 1:1 з єдиним м'ячем Лєднєва і одними жінками й дітьми на турецькій арені.

Інші зустрічі з турками

"Улюбленим" турецьким клубом Динамо є Бешикташ. Команди зіграли 10 разів, у 6-ти матчах переможцями виявилися кияни, а звитяг "чорних орлів" та нічиїх накопичилося по дві. Останній матч ми всі добре пам'ятаємо, адже це були легендарні 6:0 у поєдинку, який для нашої команди не ніс жодної турнірної мотивації. Ех, той морозний вечір грудня 2016-го...



Щодо третього стамбульського "кита", то проти Галатасараю вперше і поки востаннє наші футболісти зіграли у благодійному матчі 14 квітня 2022-го, здобувши перемогу з рахунком 3:1 завдяки м'ячам Буяльського, Бєсєдіна та Циганкова.

Нагадаємо, що матч Динамо Київ — Фенербахче відбудеться 20 липня. Почнеться гра о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри. У прямому ефірі матч покаже Setanta Sports.