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Football.ua — про найбільш пам'ятні україно-австрійські футбольні баталії.

У середу, 3 серпня, о 21:00 за київським часом, Динамо зіграє проти австрійського Штурму.

Історія матчів між українськими та австрійськими команд містить цікаві події. Іноді вона закінчувалася для нас сльозами, іноді — дарувала справжню радість. Бувало, у цих матчах дебютували та забивали перші м'ячі знакові для нашого футболу персони. Це цілий пласт нашого футбольної літопису.

Отже, давайте поринемо у наш текст і згадаємо найцікавіше!

Дебютна зустріч

Сезон-1992/93

Кубок УЄФА, 1/32 фіналу

16.09.1992. Динамо — Рапід — 1:0 (Яковенко, 46)

30.09.1992. Рапід — Динамо — 3:2 (Мандреко, 8; Фйортофт, 15, 36 — Леоненко, 45, пен; 87)

Склад Динамо у першому матчі: Мартінкенас, Лужний (Зуєнко, 83), Цвейба, Демьяненко, Шматоваленко, Шкапенко, Яковенко, Панкратьєв, Анненков, Леоненко, Минтенко (Ковалець, 46)

Склад Динамо у другому матчі: Мартінкенас, Алексаненков (Ребров, 55), Цвейба, Демьяненко, Шматоваленко, Ковалець, Яковенко (Панкратьєв, 46), Анненков, Леоненко, Шкапенко

Тренер: Анатолій Пузач

Виявляється, Віктор Леоненко вмів забивати не лише спартакам (при всій неповазі до цієї команди) і Темпу з Шепетівки (при всій повазі), але й віденському Рапіду. Перша зустріч серії "незалежна Україна проти Австрії" — тому підтвердження.

Проте у київській грі відзначився не він, а Павло Яковенко. Той самий ПалСанич із команди 86-го року, склад якої вже встиг розбігтися ледь не увесь — на чолі з Лобановським. А Яковенко з Демьяненком лишалися і продовжували демонструвати клас серед абсолютно нового покоління, яке було вимушене грати в абсолютно інший футбол.

До слова, у другому матчі відбувся єврокубковий дебют 18-річного Сергія Реброва, який тільки-но перебрався до Динамо із Шахтаря. У часи, коли ті ще не стали затятими суперниками...

Власне, долю протистояння вирішило правило виїзного голу. У другій грі все тяглося для нас за дуже поганим сценарієм, і навіть промінь надії після першого м'яча Леон-кіллера (нападник реалізував пенальті) був затьмарений вилученням Анненкова. Але той же Леоненко вміло знайшов контакт м'яча зі своєю головою — далі пройшли кияни.

Щоправда, в 1/16 на підопічних Анатолія Пузача чекав Андерлехт...

Ганьба Шахтаря, яка призвела до звільнення Скали

Сезон-2002/03

Кубок УЄФА, перший раунд кваліфікації

17.09.2002. Аустрія — Шахтар — 5:1 (Яночко, 33, 35; Джалмінья, 45, пен; Хельстад, 84, 87 — Бєлік, 16)

01.10.2002. Шахтар — Аустрія — 1:0 (Левандовскі, 79)

Шахтар у першому матчі: Ковалевскі, Старостяк, Глевецкас (Левандовскі, 46), Тимощук, Попов (Бахарєв, 57), Зубов, Воробей, Ндіайє, Гай, Бєлік, Флоря (Конюшенко, 73)

Тренер: Невіо Скала

Шахтар у другому матчі: Шутков, Старостяк, Тимощук, Бахарєв, Воробей, Ндіайє, Агахова, Гай (Брандао, 72), Бєлік, Окоронкво, Флоря (Левандовскі, 46)

Тренер: Валерій Яремченко



1:5 від Аустрії — чи не найболючіша поразка "гірників" на євроарені. Пропускати стільки від четвертої команди австрійської Бундесліги значно прикріше, аніж від лондонського Арсеналу чи Барселони...

Так, це фіаско сталося, фактично, на зорі сходження донецького клубу на вершини своєї слави. Після першого чемпіонства, яке саме по собі здавалося дивом — навіть попри стрімке падіння Динамо.

Восени 2002-го "гірники" після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів від Брюгге не змогли пробитися в основний раунд Кубка УЄФА. Завадив бар'єр у вигляді Аустрії, через який Невіо Скала був звільнений наявність другого матчу попереду.

Хоч Олексій Бєлік і відкрив рахунок у зустрічі, це не вберегло "помаранчево-чорних" від ганьби. І переможний м'яч Маріуша Левандовскі у Донецьку вже ніяк не врятував ситуацію, хоча й порадував майже 40 тисяч (!!!) уболівальників, які зібралися на стадіоні Шахтар у перший день жовтня.

Перший єврокубковий досвід команди з Міста-Героя

Сезон-2004/05

Кубок УЄФА, другий кваліфікаційний раунд

12.08.2004. Маріуполь — Аустрія — 0:0

26.08.2004. Аустрія — Маріуполь — 3:0 (Сьонко, 31; Вастич; 53, 61, пен)

Склад Маріуполя у першому матчі: Нікітін, Яксманицький, Мальцев, Краснопьоров, Бойко, Платонов, Єсін, Шищенко, Закарлюка, Цихмейструк (Зубов, 64), Кривошеєнко (Грибанов, 74)

Склад Маріуполя у другому матчі: Нікітін, Краснопьоров, Есін, Кривошеєнко Иван (Зубов, 67), Закарлюка, Платонов (Гай, 74), Мальцев, Яксманицький, Бойко, Шищенко (Гиболюк, 85), Цихмейструк

Тренер: Микола Павлов

Ви прекрасно розумієте, що оминути увагою перші єврокубки в історії футбольного клубу Маріуполь (який тоді носив радянську назву — Іллічівець) ми не могли. Це Місто у наш час стало символом боротьби вільної України проти російського агресора.

До слова, 90 хвилин в обох поєдинках провів Володимир Яксманицький, який пережив у Маріуполі справжнє пекло після початку повномасштабного російського вторгнення...

Команда з майбутнього Міста-Героя потрапила до Кубка УЄФА завдяки вже давно неіснуючому конкурсу фейр-плей, критерієм якого була кількість карток. За всіма законами "приазовці" брати участі у європейських матчах не мали, адже посіли 8-ме місце у минулому чемпіонаті України за умов чотирьох команд, що кваліфікувалися до міжнародних змагань.

Дива не сталося. Так, наша команда вистояла на рідному стадіоні, який наразі знищений російськими виродками. Проте у Відні віце-чемпіони Австрії не мали жодних проблем.

Україна проти Штурма: серія номер 1. Невдала

Сезон-2009/10

Ліга Європи, раунд плей-оф

20.08.2009. Штурм — Металіст — 1:1 (Байхлер, 30 — Олійник, 76)

27.08.2009. Металіст — Штурм — 0:1 (Байхлер, 32)

Склад Металіста у першому матчі: Горяінов, Майдана, Обрадовіч, Гуйє, Пшенічних, Едмар, О. Єрьоменко (Бордіян, 68), Девич, Олійник (Фредес, 88), Лисенко (Шелаєв, 46), Жажа

Склад Металіста у другому матчі: Горяінов, Шелаєв (О. Єрьоменко, 46), Слюсар, Буркхардт (Панцхава, 58), Девич (Зезе, 75), Олійник, Жажа, Майдана, Обрадовіч, Гуйє, Пшенічних

Тренер: Мирон Маркевич

Перша і до середи єдина зустріч українських клубів зі Штурмом. Із цікавинок: головним тренером команди з Граца тоді був німецький спеціаліст Франко Фода, який за 12 років обіграв збірну України на чолі збірної Австрії. Ох і любить він робити нам пакості!

Перша гра закінчилась із хорошим для "жовто-синіх" результатом. У рідному місті друга України Арнольда Шварценеггера харків'яни не показали хорошої гри, проте здобули таку бажану нічию з виїзним голом завдяки м'ячу Олійника з очевидного офсайду. Такого очевидного, що Денис його готовий був визнати і сам! А якби ще Девич забив переможний...

У Харкові ж слобожанці показали хорошу гру і створили масу моментів, проте один пас-навіс Джонатана Майдани (пам'ятаєте такого? Перший аргентинець в історії Металіста!) у невідомому напрямку перекреслив абсолютно все. Даніель Байхнер став злим генієм слобожанців і позбавив команду Маркевича другого поспіль групового турніру Кубка УЄФА.

Дебютний гол Марлоса в Україні

Сезон-2011/12

Ліга Європи, 1/16 фіналу

16.02.2012. Зальцбург — Металіст — 0:4 (Тайсон, 1; Крістальдо, 37, 41; Девич, 90+1)

23.02.2012. Металіст — Зальцбург — 4:1 (Хінтереггер, 28, аг; Крістальдо, 62; Бланко, 63; Марлос, 83 — Янчкер, 56)

Склад Металіста у першому матчі: Горяінов, Вільягра, Торсільєрі, Едмар, Хавьєр (Торрес 87), Соса, Финіньо, Крістальдо (Марлос 66), Бланко, Гуйє, Тайсон (Девич 75)

Склад Металіста у другому матчі: Горяінов, Вільягра (Обрадовіч, 21), Березовчук, Шавьер, Соса, Пшенічних Сергей, Торрес, Крістальдо (Девич, 63), Бланко, Папа Гуйє, Тайсон (Марлос, 57)

Тренер: Мирон Маркевич







А от у сезоні-2011/2012 Металіст досяг найвищих показників у Європі протягом всієї історії. На шляху до 1/4 харків'янам двічі траплялися австрійські команди, й обидва рази латиноамериканці і компанія влаштовували в атаці справжній карнавал.

Якщо поєдинки з Аустрією на груповому етапі пройшли аж зовсім буденно (свій квартет харків'яни виграли без жодної поразки), то налаштування на Зальцбург було набагато серйознішим.

16 лютого команда Мирона Маркевича розгромила Ред Булл на виїзді, 23 — вдома. Слід відмітити, що морозним харківським вечором м'яч у власні ворота забив Мартін Гінтеррегер, який теж рік тому протистояв збірній Україні у складі головної команди Австрії, а нещодавно завершив кар'єру через потрапляння у скандал зі зв'язками з ультраправими.

"Родзинкою" ж протистояння став перший м'яч майбутньої легенди українського футболу — Марлоса. Тоді ще бразилець відзначився не у фірмовому стилі ударом з улюбленої лівої, а незрозумілою частиною тіла у порожні ворота.

"Фантастична команда. Нам ніколи не доводилося грати проти команд такої сили. Металіст просто взяв і вбив нас" — сказав ще після першої гри головний тренер Зальцбурга Рікардо Моніс.

Інші дуелі українських та австрійських клубів

1993/94. Кубок УЄФА, 1/32 фінала

Дніпро — Адміра Ваккер — 1:0 (Максимов, 75)

Адміра Ваккер — Дніпро — 2:3 (Бахер, 45; Юнг, 90 — Беженар, 43, пен; Похлєбаєв, 50; Михайленко, 68)



1995/96. Ліга чемпіонів. Плей-оф

Рапід — Динамо — 2:0 (Штумпф, 7; Гуггі, 89)

Динамо — Рапід — 2:4 (Калітвінцев, 6; Максимов, 77 — Іванов, 23, 42; Кюбауер, 32; Головко, 62, аг)



2004/05. Кубок УЄФА. Груповий турнір

Дніпро — Аустрія — 1:0 (Назаренко, 19)

2007/08. Ліга чемпіонів. Третій кваліфікаційний раунд

Зальцбург — Шахтар — 1:0 (Циклер, 10, пен)

Шахтар — Зальцбург — 3:1 (Лукареллі, 9; Кастільо, 77, пен; Брандао, 87 — Майєр, 5)

2009/10. Кубок УЄФА. Плей-оф

Металург Донецьк — Аустрія — 2:2 (Кінгслі, 17; Дімітров, 90 — Ачімовіч, 7; Діабанг, 48)

Аустрія — Металург Донецьк — 3:2 (Окоті, 36; Ачімовіч, 70, пен; Сулеймані, 115, пен — Танасе, 20; Мхітарян, 54)

2011/12. Ліга Європи. Груповий етап

Аустрія — Металіст — 1:2 (Юн, 7 — Папа Гуйє, 56; Шав'єр, 79)

Металіст — Аустрія — 4:1 (Девич, 16; Едмар, 40; Папа Гуйє, 60; Соса, 90 — Мадер, 19)

2015/16. Ліга чемпіонів. Плей-оф

Рапід — Шахтар — 0:1 (Марлос, 19)

Шахтар — Рапід — 2:2 (Марлос, 10; Гладкий, 27 — Шауб, 13; Гофманн, 22)

2021/2022. Ліга Європи. Плей-оф

Рапід — Зоря — 3:0 (Фунтас, 29; Кара, 78; Грюлль, 85)

Зоря — Рапід — 2:3 (Гладкий, 40; Шахаб, 86, пен — Грюлль, 10; Граймль, 15; Фунтас, 86)