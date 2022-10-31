Шостий тур групового етапу Ліги чемпіонів стане визначальним для всіх команд: хто вийде у плей-офф турніру, хто продовжить участь у Лізі Європи, а хто залишиться без єврокубкової весни.
Команди, які вже гарантували собі попадання у весняну частину Ліги чемпіонів:
Баварія*, Бенфіка, Боруссія Дортмунд, Брюгге, Інтер, Ліверпуль, Манчестер Сіті*, Наполі, ПСЖ, Порту, Реал, Челсі*
*переможці груп
Хто може вийти до 1/8 фіналу?
Айнтрахт, Зальцбург, Лейпциг, Мілан, Марсель, Спортінг, Тоттенгем, Шахтар.
Зіграють у стикових матчах Ліги Європи:
Барселона, Севілья.
Займуть максимум третє місце:
Атлетіко, Аякс, Баєр, Динамо Загреб, Маккабі Хайфа, Рейнджерс, Ювентус.
Залишаться четвертими:
Вікторія, Копенгаген, Селтік.
Група А
Наполі вийшов у плей-офф. Неаполітанці фінішують першими, якщо не програють Ліверпулю з різницею в чотири або більше м'ячі.
Ліверпуль вийшов у плей-офф. Він фінішує першим, якщо переможе Наполі з різницею в чотири або більше м'ячі.
Аякс не вийде до 1/8 фіналу. Він фінішує третім і перейде до Ліги Європи, якщо не програє Рейнджерс із різницею у п'ять м'ячів або більше.
Рейнджерс втратив шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів. Він фінішує третім, якщо обіграє Аякс із різницею у п'ять м'ячів або більше.
Група В
Брюгге вийшов до 1/8 фіналу. Команда фінішує першою, якщо переможе, якщо обидва матчі у групі завершаться внічию або просто у разі поразки Порту.
Порту вийшов до 1/8 фіналу. Дракони стануть першими, якщо переможуть, а Брюгге втратить очки. Або якщо зіграють унічию, а Брюгге поступиться.
Атлетіко втратив шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів. Мадридці фінішують третіми і перейдуть до Ліги Європи, якщо переможуть, якщо обидва матчі завершаться внічию або просто у разі поразки Баєра.
Баєр втратив шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів. Він стане третім, якщо переможе, а Атлетіко очки втратить. Або у разі нічиєї за умови поразки Атлетіко.
Група С
Баварія достроково гарантувала перше місце у групі.
Інтер за будь-якого розкладу залишиться другим.
Барселона залишиться третьою та перейде до Ліги Європи.
Вікторія завершить турнір на останньому місці у групі.
Група D
Тоттенгем вийде до 1/8 фіналу, якщо уникне поразки. "Шпори" за будь-якого розкладу не будуть останніми.
Спортінг вийде до 1/8 фіналу, якщо не програє.
Айнтрахт вийде до 1/8 фіналу у разі перемоги. Німецький клуб стане першим, якщо переможе, а Тоттенгем – ні.
Марсель потрапить до плей-офф Ліги чемпіонів, якщо здобуде перемогу.
Група Е
Челсі вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів з першого місця у групі.
Мілан вийде до 1/8 фіналу, якщо уникне поразки.
Зальцбург вийде до 1/8 фіналу у разі перемоги. Австрійці стануть четвертими, якщо поступляться, а Динамо виграє.
Динамо втратило шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів. Загребці фінішують третіми та перейдуть до Ліги Європи, якщо здобудуть перемогу, а Зальцбург програє.
Група F
Реал вже у 1/8 фіналу.
Лейпциг вийде до 1/8 фіналу, якщо уникне поразки. Німецький клуб фінішує першим, якщо переможе, а Реал – ні.
Шахтар вийде у плей-офф Ліги чемпіонів, якщо переможе.
Селтик не підніметься вище за четверте місце.
Група G
Манчестер Сіті достроково став першим у групі.
Борусія за будь-якого розкладу фінішує другою.
Севілья залишиться на третьому рядку.
Копенгаген не підніметься вище за четверте місце.
Група Н
ПСЖ та Бенфіка вийшли до 1/8 фіналу. Парижани зараз стоять у таблиці вище завдяки найкращій різниці голів (+8 проти +4).
Ювентус та Маккабі втратили шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Юве зараз стоїть вище в турнірній таблиці через найкращу різницю голів (-3 проти -9).