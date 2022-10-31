Шостий тур групового етапу Ліги чемпіонів стане визначальним для всіх команд: хто вийде у плей-офф турніру, хто продовжить участь у Лізі Європи, а хто залишиться без єврокубкової весни.

Команди, які вже гарантували собі попадання у весняну частину Ліги чемпіонів:

Баварія*, Бенфіка, Боруссія Дортмунд, Брюгге, Інтер, Ліверпуль, Манчестер Сіті*, Наполі, ПСЖ, Порту, Реал, Челсі*

*переможці груп

Хто може вийти до 1/8 фіналу?

Айнтрахт, Зальцбург, Лейпциг, Мілан, Марсель, Спортінг, Тоттенгем, Шахтар.

Зіграють у стикових матчах Ліги Європи:

Барселона, Севілья.

Займуть максимум третє місце:

Атлетіко, Аякс, Баєр, Динамо Загреб, Маккабі Хайфа, Рейнджерс, Ювентус.

Залишаться четвертими:

Вікторія, Копенгаген, Селтік.

Група А

№ Команда И В Н П З П О 1 Наполі 5 5 0 0 20 4 15 2 Ліверпуль 5 4 0 1 15 6 12 3 Аякс 5 1 0 4 8 15 3 4 Рейнджерс 5 0 0 5 1 19 0

Наполі вийшов у плей-офф. Неаполітанці фінішують першими, якщо не програють Ліверпулю з різницею в чотири або більше м'ячі.

Ліверпуль вийшов у плей-офф. Він фінішує першим, якщо переможе Наполі з різницею в чотири або більше м'ячі.

Аякс не вийде до 1/8 фіналу. Він фінішує третім і перейде до Ліги Європи, якщо не програє Рейнджерс із різницею у п'ять м'ячів або більше.

Рейнджерс втратив шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів. Він фінішує третім, якщо обіграє Аякс із різницею у п'ять м'ячів або більше.

Група В

№ Команда И В Н П З П О 1 Брюгге 5 3 1 1 7 4 10 2 Порту 5 3 0 2 10 6 9 3 Атлетіко 5 1 2 2 4 7 5 4 Баєр Леверкузен 5 1 1 3 4 8 4

Брюгге вийшов до 1/8 фіналу. Команда фінішує першою, якщо переможе, якщо обидва матчі у групі завершаться внічию або просто у разі поразки Порту.

Порту вийшов до 1/8 фіналу. Дракони стануть першими, якщо переможуть, а Брюгге втратить очки. Або якщо зіграють унічию, а Брюгге поступиться.

Атлетіко втратив шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів. Мадридці фінішують третіми і перейдуть до Ліги Європи, якщо переможуть, якщо обидва матчі завершаться внічию або просто у разі поразки Баєра.

Баєр втратив шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів. Він стане третім, якщо переможе, а Атлетіко очки втратить. Або у разі нічиєї за умови поразки Атлетіко.

Група С

№ Команда И В Н П З П О 1 Баварія 5 5 0 0 16 2 15 2 Інтер 5 3 1 1 10 5 10 3 Барселона 5 1 1 3 8 10 4 4 Вікторія Пльзень 5 0 0 5 3 20 0

Баварія достроково гарантувала перше місце у групі.

Інтер за будь-якого розкладу залишиться другим.

Барселона залишиться третьою та перейде до Ліги Європи.

Вікторія завершить турнір на останньому місці у групі.

Група D

№ Команда И В Н П З П О 1 Тоттенгем 5 2 2 1 6 5 8 2 Спортінг Лісабон 5 2 1 2 7 7 7 3 Айнтрахт Франкфурт 5 2 1 2 5 7 7 4 Марсель 5 2 0 3 7 6 6

Тоттенгем вийде до 1/8 фіналу, якщо уникне поразки. "Шпори" за будь-якого розкладу не будуть останніми.

Спортінг вийде до 1/8 фіналу, якщо не програє.

Айнтрахт вийде до 1/8 фіналу у разі перемоги. Німецький клуб стане першим, якщо переможе, а Тоттенгем – ні.

Марсель потрапить до плей-офф Ліги чемпіонів, якщо здобуде перемогу.

Група Е

№ Команда И В Н П З П О 1 Челсі 5 3 1 1 8 3 10 2 Мілан 5 2 1 2 8 7 7 3 РБ Зальцбург 5 1 3 1 5 5 6 4 Динамо Загреб 5 1 1 3 3 9 4

Челсі вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів з першого місця у групі.

Мілан вийде до 1/8 фіналу, якщо уникне поразки.

Зальцбург вийде до 1/8 фіналу у разі перемоги. Австрійці стануть четвертими, якщо поступляться, а Динамо виграє.

Динамо втратило шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів. Загребці фінішують третіми та перейдуть до Ліги Європи, якщо здобудуть перемогу, а Зальцбург програє.

Група F

№ Команда И В Н П З П О 1 Реал Мадрид 5 3 1 1 10 5 10 2 РБ Лейпциг 5 3 0 2 9 9 9 3 Шахтар 5 1 3 1 8 6 6 4 Селтік 5 0 2 3 3 10 2

Реал вже у 1/8 фіналу.

Лейпциг вийде до 1/8 фіналу, якщо уникне поразки. Німецький клуб фінішує першим, якщо переможе, а Реал – ні.

Шахтар вийде у плей-офф Ліги чемпіонів, якщо переможе.

Селтик не підніметься вище за четверте місце.

Група G

№ Команда И В Н П З П О 1 Манчестер Сіті 5 3 2 0 11 1 11 2 Боруссія Дортмунд 5 2 2 1 9 4 8 3 Севілья 5 1 2 2 5 9 5 4 Копенгаген 5 0 2 3 0 11 2

Манчестер Сіті достроково став першим у групі.

Борусія за будь-якого розкладу фінішує другою.

Севілья залишиться на третьому рядку.

Копенгаген не підніметься вище за четверте місце.

Група Н

№ Команда И В Н П З П О 1 ПСЖ 5 3 2 0 14 6 11 2 Бенфіка 5 3 2 0 10 6 11 3 Ювентус 5 1 0 4 8 11 3 4 Маккабі Хайфа 5 1 0 4 6 15 3

ПСЖ та Бенфіка вийшли до 1/8 фіналу. Парижани зараз стоять у таблиці вище завдяки найкращій різниці голів (+8 проти +4).

Ювентус та Маккабі втратили шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Юве зараз стоїть вище в турнірній таблиці через найкращу різницю голів (-3 проти -9).