Чтиво

Football.ua розповість історії зіркових гравців, талант котрих свого часу не помітили англійські клуби.

Академії Прем’єр-ліги, як відомо, є середовищем, де "тонуть або пливуть".

Деякі процвітають, більшість зазнають невдачі, і ця безкомпромісна політика часто може призвести до того, що навіть найкращі проваляться, а в цьому матеріалі піде мова про подібні випадки.

Арсенал

Гаррі Кейн

Це не зовсім є сюрпризом. Інші люди в цій категорії можуть включати також Сержа Гнабрі, але Кейн є трьохкратним володарем Золотої бутси, другим за результативністю бомбардиром Англії і, мабуть, найактуальніший момент: він є найрезультативнішим гравцем у північнолондонських дербі.

Безумовно, не буде несподіванкою, що Кейн насолоджується матчами проти "канонірів", оскільки раніше він зізнався, що мав "камінь за пазухою" після того, як його звільнив клуб. За словами колишнього директора академії Арсеналу Ліама Брейді, Гаррі зневажили, тому що він був "трохи пухким" і не дуже спортивним.

Астон Вілла

Деніель Старрідж

Траєкторія кар’єри Старріджа, можливо, різко погіршилася в останні роки, але на Віллі Парк завжди буде відчуття "а що, якби", якби він залишився. У 33 роки, гравець, який колись подавав надії, все ще міг би грати у вищому ешелоні спорту, якби його нещодавня кар’єра не була порушена постійними проблемами з травмами.

Був час, коли Старрідж відносився до найкращих нападників у лізі. Його холоднозорий розрахунок в останній третині процвітав разом з Луїсом Суаресом, коли Ліверпуль практично виграв Прем'єр-лігу. На жаль, уболівальники Вілли не мали розкоші побачити перлину своєї академії в дії, оскільки він покинув клуб та перебрався пізніше у Ковентрі Сіті у віці 11 років.

Челсі

Деклан Райс

"Він помчав до своєї спальні. У нього було розбите серце, він плакав", — сказав батько Деклана Шон після того, як він сказав своєму 14-річному синові, що Челсі не буде підписувати його. Це був жахливий момент для Райса, відчуття, що він ніколи не буде представляти клуб свого дитинства, але якщо щось таке було, ця відмова розпалила в ньому вогонь мотивації. Далі він приєднався до Вест Гема, де він ставав все сильнішим після того, як увірвався в першу команду, згодом отримавши прізвисько "Басматі Бускетс". У 24 роки він уже є капітаном клубу і продовжує блищати у матчах за Англію. Челсі потрібно буде глибоко заглибитися у власний гаманець, щоб заманити його назад.

Евертон

Ерік Даєр

Народившийся у Челтнемі, вирісший в Португалії, Даєр не мав найтрадиційніших шляхів у футболі. Він починав в академії Спортінга у Лісабоні, але провів рік у підлітковому віці в Евертоні, хоча зрештою повернувся на Жозе Алваладе і продовжив пробиватися в основу. Виступи Даєра в Португалії були такими, що Тоттенгем зрештою приїхав за його підписом, і з тих пір він залишається опорою в північному Лондоні.

Лестер Сіті

Келвін Бессі

Келвін Бессі, який народився в Італії, приєднався до молодіжної команди Лестер Сіті у віці 15 років після успішного випробування та активно починав в академії, регулярно виступаючи за U18 та U23. Однак у червні 2020 року Бессі підписав попередній контракт із Рейнджерс, оскільки жодного разу не виступив за "лисиць", а лише через два роки 22-річний футболіст став одним із провідних крайніх захисників, за якого Аякс заплатив 20 мільйонів фунтів стерлінгів влітку після фіналу Ліги Європи минулого сезону.

Манчестер Сіті

Джейдон Санчо

Історія Санчо добре задокументована. Не впевнений, чи зможе Пеп Гвардіола дозволити йому грати за головну команду клубу, враховуючи багатство талантів у його розпорядженні, Санчо ризикнув і переїхав до Бундесліги, підписавши контраки із дортмундською Боруссією. Гравець збірної Англії насолоджувався стрімким зростанням популярності та врешті спонукав МЮ запропонувати королівський викуп за його підпис минулого літа.

Ноттінгем Форест

Патрік Бемфорд

Патрік Бемфорд приєднався до академії Форест у віці восьми років і навіть зумів піднятися до рівня першої команди, двічі виступивши за клуб у чемпіонаті-2011/12. Це, звісно, привернуло увагу Челсі, і лондонці заплатили 1,5 мільйона фунтів стерлінгів за його послуги. Не зумівши пробитися в першу команду на Стемфорд Брідж, Бемфорд став жертвою сумнозвісної оренди від клубу, перш ніж, зрештою, потрапив до Лідс Юнайтед, де він зарекомендував себе як непоганий гравець Прем’єр-ліги та футболіст збірної Англії.

Саутгемптон

Джамал Мусіала

Саутгемптон був одним із найпродуктивніших осередків футболу для вундеркіндів з початку століття, а Мусіала – ще один, хто колись був на обліку в Сент-Мері. Здається, хлопчина приречений на велике майбутнє далі, оскільки він став відомим у мюнхенській Баварії та збірній Німеччини, але в паралельному всесвіті він носить кольори Саутгемптона та представляє Англію.

Переїхавши до Англії зі своєю родиною у віці семи років, Мусіала приєднався до академії Саутгемптона, але протримався лише рік. Він представляв "Трьох левів" на рівнях U15, U16, U17 та U21, але зрештою вибрав Німеччину.

Особлива згадка також про Бена Уайта. Він був відпущений клубом у 16 ​​років, викуплений Брайтоном, відданий в оренду Лідсу, а минулого літа куплений Арсеналом за 50 мільйонів фунтів.

Вест Гем

Тоні Мартінес

Було щось дуже екзотичне в тому, що ім’я Мартінеса з’явилося в академії Вест Гема, особливо коли він прийшов із молодіжки Валенсії з багатообіцяючою репутацією. Таким чином, Мартінес вимагав отримати хвилини, чого неминуче не відбулося, і врешті-решт він поїхав до Фамалікао, де багато хто очікував, що він зникне з радарів. Однак він блискуче провів першу кампанію в Бразі, і європейський гігант Порту захопив його, де він продовжує справляти враження.