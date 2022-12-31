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Football.ua розповідає про найголовніше, що відбулося в 2022 році.

Для футбольної спільноти 2022 рік мав стати дуже вдалим. Високі очікування були від чемпіонату світу, який вперше за 92 річну історію цього змагання проходив зимою. Проте у 2022 році розпочалась війна, яку Європа не бачила з часів Другої світової — рф розпочала повномасштабне вторгнення до України. Як підсумок, у нашому Telegram-каналі з'явилась рубрика, де ми мандруємо стадіонами світу, які здатні вмістити у собі десятки тисяч мертвих окупантів.

Проте давайте згадаємо ті футбольні події, які були знаковими у 2022 році. Якщо згадали про війну, то розпочнем саме з такої теми.

Відсторонення клубів та збірних рф з усіх змагань ФІФА та УЄФА

Реакція світу на війну в Україні, хоча і не була миттєвою, як би хотілося українцям, проте в деяких моментах вона була дієвою. УАФ звернулась в УЄФА та ФІФА із проханням відсторонити клуби та збірні від участи у міжнародних змаганнях, і федерації інших адекватних країн підтримали цю ідею.

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій усунув російські команди від участі в єврокубках у сезоні 2022-2023 років, а збірну — від участі в Лізі Націй. Після критики на свою адресу ФІФА також відсторонила рф від чемпіонату світу. Фінал Ліги чемпіонів у країни-окупантки відібрали. Сталось так, як має бути. Нещодавно у мережі з'явились чутки про можливий вихід їх з УЄФА та перехід до АФК. Шкода, що азійська федерація готова співпрацювати із вбивцями.

Продаж лондонського Челсі Тодду Боулі

Не секрет, що після початку повномасштабного вторгнення олігархи з країни-окупантки втратили мільйони доларів через санкції. Президента лондонського Челсі Романа Абрамовича змусили продати клуб, адже не місце громадянам кровожерлевої рф у сучасному світі. У травні з'явилась офіційна заява керівництва лондонського клубу про те, що олігарх продав його консоціуму американського бізнесмена Тодда Боулі.

Вийшла також і гучна заява від уряду Великої Британії. "Після введення санкцій щодо Романа Абрамовича уряд старанно працював над тим, щоб футбольний клуб Челсі міг продовжувати грати у футбол. Але ми завжди розуміли, що довгострокове майбутнє клубу може бути забезпечене лише за нового власника. Після великої роботи ми тепер впевнені, що вся виручка від продажу не піде Абрамовичу чи іншій особі, яка під санкціями. Тепер ми розпочнемо процес забезпечення того, щоб кошти від продажу використовувалися для гуманітарних цілей жертв в Україні".

Успіхи донецького Шахтаря та Дніпра-1 на тлі війни

Тема війни не завершується й зараз, коли пишеться цей матеріал. Війна триває, і про це непотрібно забувати! Хочеться згадати про успіхи України на євроарені у сезоні-2022/23. Зоря та Динамо, на жаль, не змогли порадувати любителів футболу своєю грою. Команда Патріка ван Леувена вилетіла з кваліфікації до Ліги конференцій від Університаті, а Динамо провело жахливу кампанію у Лізі Європи, про яку згадувати особливо не має сенсу.

Однак, хто приємно вразив, так це донецький Шахтар та Дніпро-1. Шахтар вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів, де на пристойному рівні змагався з великими суперниками. Обігравши Лейпциг, Селтік, зігравши унічию з Реалом, Шахтар став одним із відкриттів цьогорічної ЛЧ. І все це з мінімальною кількістю легіонерів. Давайте на чистоту — головні лідери Шахтаря наразі мають український паспорт. Лукас Тейлор, Невен Джурасек та Лассіна Траоре не відігравали такої значної ролі в тих матчах, як це робили молоді хлопці з України.

Дніпро-1 грав у групі Ліги конференцій, і заслуговує на овації. Команда на чолі з Олександром Кучером вийшла з другого місця у раунд плей-оф, де зіграє проти АЕКу з Ларнаки і має шанси продовжити боротьбу за титул. Чого ми їм і бажаємо.

Карім Бензема виграв Золотий м'яч

Значною подією 2022 року стало вручення Золотого м'яча. Нарешті її отримав нападник мадридського Реала Карім Бензема. Кажемо "нарешті", адже він точно заслуговував на цю індивідуально нагороду своїм перфомансом. Він був зіркою Реала у Лізі чемпіонів та в Ла Лізі, допоміг команді, а команда допомогла йому.

Вони разом виграли ЛЧ та чемпіонат. Щодо індивідуальних показників, то француз забив 44 голи у 46 матчах. Закінчення 2022 року для нього видалось не таким яскравим, яким могло бути. Він через травму пропустив спочатку кілька важливих матчів Реала, а після — і чемпіонат світу. Для нього це стало справжнім ударом. Тому одразу після того, як Франція програла у фіналі Аргентини, Карім повідомив, що завершує кар'єру в національній команді.

Інтерв'ю Кріштіану Роналду та його розрив контракту із МЮ

Якщо б три-чотири роки тому хтось би сказав, що Кріштіану Роналду буде тягарем — ніхто б не повірив. Суперзірка футболу, незважаючи на солідний вік, видав досить непоганий перший сезон після камбеку на Олд Траффорд. Він став найкращим гравцем МЮ у сезоні-2021/22 за версією фанатів, забив багато голів та вивіз на собі ті матчі, де МЮ загрожувала поразка. Як приклад — гра проти Аталанти.

Але з приходом нового головного тренера Еріка тен Гага, ситуація кардинально змінилася. Змінилася й риторика самого португальського гравця. Він спочатку не приїхав на командні збори з досі нікому невідомих причин, а після був блідою тінню самого себе в АПЛ та Лізі Європи. Ситуація розпалювалася, коли Кріштіану залишався на лаві для запасних та ще до фінального свистка залишив стадіон у матчі проти Тоттенгема.

Після — скандальне інтерв'ю Пірсу Моргану, яке наробило галасу. Роналду знищив керівництво МЮ, головного тренера, партнерів по команді. І це була крапка в стосунках "червоних дияволів" і Роналду. Клуб повідомив під час мундіалю, що контракт розірваний за обопільною згодою сторін. І чемпіонат світу-2022 показав, що, на жаль, португалець не у формі. Роналду був найдорожчим вільний агентом у світі, проте зрештою знайшов своє "нафтове родовище" в саудівському Аль-Нассрі.

Проведення чемпіонату світу зимою в Катарі, а Аргентина — чемпіон світу

Уже декілька разів ми згадували тему мундіалю у Катарі, так давайте детально обговоримо її.

Ще у 2010 році, коли ФІФА керував скандальновідомий Зепп Блаттер, право провести чемпіонат світу в 2022 році було віддано Катару. Багато було галасу з цього приводу. Головне, що не подобалось представникам інших країн — відсутність цивілізації у цій країні. Так, десь вони були праві, але те, що точно було в катарців — велика... ні, величезна купа грошей, які вони були готові витратити на побудову стадіонів та основної інфраструктури для проведення змагання.

Другий момент, який також не влаштовував нікого, окрім ФІФА та влади Катару — сильна спека влітку, до якої не звикли футболісти. Тут ФІФА пішла на зустріч, і вирішила зробити історичне рішення — провести мундіаль зимою. Уперше в історії цього змагання воно було проведене у листопаді-грудні.

Скандали на цьому не закінчувалися. Протягом 12 років підготовки цей ЧС охрестили як "Мундіаль на костях". Сумно було читати новини про смерті робітників при побудові стадіонів. Це були мігранти з інших країн, яки приїхали заробити. І смертей було від 400 до 500.

Щодо самого чемпіонату світу, то він видався досить цікавим. Десь були розчарування, як наприклад виліт збірних Німеччини та Іспанії вже на груповому етапі. Деякі збірні здивували, як, наприклад, Японія та Марокко. Ну а чемпіоном світу стала збірна Аргентини. Такий довгоочікуваний трофей для Ліонеля Мессі та усієї країни. Близько чотирьох мільйонів людей вийшли на вулиці Буенос-Айреса, щоб зустріти своїх героїв.

Спільна заявка України, Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030

Під час війни українцям потрібні позитивні моменти, щоб перевести подих від сумних подій, які відбуваються навколо. Україна подала спільну заявку на проведення чемпіонату світу-2030 разом із Португалією та Іспанією. І це радісна новина для нас. УЄФА підтримав ініціативу, тому шанси отримати право на проведення мундіалю є!

Цей чемпіонат світу буде історичним, адже він стане 25 в історії цього змагання. Нагадаємо, що перший розіграш ЧС відбувався у далекому 1930 році. Рішення по господарях ЧС-2030 буде ухвалено у 2024 році.

Окрім спільної заявки України, Іспанії та Португалії свої кандидатури висунули: Єгипет, Греція та Саудівська Аравія (спільна заявка). Уругвай, Аргентина, Парагвай та Чилі теж хочуть об'єднатись. Також Марокко хоче висунути свою кандидатуру.

Відзнака Катерини Монзуль у світовому футболі

Нарешті це сталося! Український арбітр — серед найкращих у світі! Довго довелось чекати на такий успіх, але в нас з'явилась арбітриня, якій довіряють в УЄФА та ФІФА і відзначають роботу. Спочатку, 31 липня 2022 року, у фіналі жіночого Євро-2022, працювала українська бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль. Тоді збірна Англії переграла Німеччину і виграла турнір.

Ближче до кінця 2022 року Монзуль знову відзначили. За підсумками 2022 року вона стала другою у рейтингу IFFHS (Міжнародна федерація футбольної історії і статистики). Минулого року Катерина увійшла до ТОП-5 кращих арбітринь світу, зайнявши 4 позицію в рейтингу IFFHS, а в 2015 року Монзуль очолила рейтинг Міжнародної федерації футбольної історії й статистики.