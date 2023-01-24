Чтиво

До вашої уваги список тренерів та гравців, які разом попрацювали у двох та більше клубах.

У головних тренерів нерідко бувають улюблені футболісти. Ті, на кого вони можуть покластися будь-якої миті. Деякі тренери настільки захоплюються певними гравцями, що партнерством в одному клубі це не обмежується.

Коли тренер залишає клуб, він намагається запросити свого улюбленого гравця приєднатися до нього. Так, наприклад, було у Мауріціо Саррі з Жоржіньо в Челсі кілька років тому.

До вашої уваги список випадків, коли один тренер підписував кілька разів одного і того ж футболіста.

Неманья Матич та Жозе Моурінью

Клуби: Челсі, Манчестер Юнайтед та Рома

Челсі двічі підписував Неманью Матича – спочатку у 2009 році, а потім повторно у 2014 році з Бенфіки.

Другий період серба прийшов на той час, коли "синіх" тренував Жозе Моурінью. Півзахисник швидко заграв під керівництвом португальця.

Матич був одним із ключових футболістів, коли Челсі виграв Прем'єр-лігу у сезоні-2014/15. У 2015 році Моуріньо покинув Челсі, а потім — очолив Манчестер Юнайтед. Пізніше до нього приєднався Матич.

Прихід серба посилив півзахист Манчестер Юнатйед, проте Моурінью знову був звільнений. А влітку 2022 року відбулося чергове їхнє возз'єднання, але вже в Ромі.

Ніко Кранчар та Гаррі Реднапп

Клуби: Портсмут, Тоттенгем, КПР

Гаррі Реднапп, мабуть, є найвідомішим менеджером, який регулярно підписував своїх перевірених футболістів. Він підписав свого сина в Саутгемптон, майже всюди брав із собою Пітера Крауча та Джермейна Дефо, куди б не переходив тренувати.

Але, можливо, найвідомішим випадком повторного підписання Реднаппом гравця був випадок із Ніко Кранчаром, якого він привів із собою у Портсмут, Тоттенгем та КПР.

Здавалося, що підписання контракту з Кранчаром було першим у списку справ Реднаппа, щойно він зайняв своє нове тренерське крісло.

Саломон Рондон та Рафаель Бенітес

Клуби: Ньюкасл, Далянь, Евертон

Після Ліверпуля більша частина успіху Рафаеля Бенітеса полягала у прагматичному підході. Ключем до цього стилю у Ньюкаслі був Саломон Рондон, який забив 11 голів у 32 матчах АПЛ. Здатність Рондона притримати м'яч, вигравати повітряні дуелі та захищатися зробила його важливим клапаном для збереження прописки "сорок" у Прем'єр-лізі.

Рондон добре спрацював із Бенітесом, що він покликав його до Китаю виступати за Далянь, після чого знову возз'єднався з ним, але вже в Евертоні.

Маруан Феллайні та Девід Моєс

Клуби: Евертон, Манчестер Юнайтед

Шотландець побив трансферний рекорд Евертона у 2008 році, підписавши бельгійця за 15 мільйонів фунтів. Через п'ять успішних років, Моєс покликав Феллайні в Манчестер Юнайтед, коли той залишався досить непоганим футболістом.

Насправді, Моєсові так подобався Феллайні, що він навіть підписав його "клона" у Вест Гем в особі Томаса Соучека.

Хамес Родрігес та Карло Анчелотті

Клуби: Реал, Баварія, Евертон

Анчелотті явно симпатизує Родрігесу, хоча хотів від колумбійця більшого. Італієць підписував його в три різні клуби, але випускав на поле лише 77 разів.

У своєму першому сезоні під керівництвом Анчелотті Хамес відіграв 46 матчів за Реал, а потім італієць залишив клуб улітку 2015 року.

Анчелотті повторно підписав Родрігеса вже в Баварію, але протримався там лише кілька тижнів, після чого був звільнений.

Італієць і колумбієць знову возз'єдналися в Евертоні, але ми більше не побачимо їх возз'єднання вже в мадридському Реалі.

Рікардо Карвалью та Жозе Моурінью

Клуби: Челсі, Реал

Карвалью був одним із стовпів команди Моурінью в Порту, коли вони виграли Кубок УЄФА і Лігу чемпіонів у двох сезонах підряд на початку 2000-х.

Карвалью пішов за Моурінью в Челсі, після чого вони виграли Прем'єр-лігу двічі поспіль. Коли Жозе був звільнений з лондонської команди, згодом він очолив Реал і запросив туди Моурінью.

На Сантьяго Бернабеу центрбек заграв не так добре, але з Моурінью він виграв Кубок Іспанії, посів друге місце у Прімері та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів-2010/11.

Коло Туре та Брендан Роджерс

Клуби: Ліверпуль, Селтік

Оборонний розум Коло Туре знадобився Брендану Роджерсу як у Ліверпулі, так і в Селтіку. Зважаючи на все, у них утворилося ідеальне порозуміння, внаслідок чого Туре став частиною тренерського штабу Роджерса в Лестер Сіті.

Щоправда, потім Туре пішов на підвищення кар'єрними сходами і очолив Віган, але, цілком можливо, шляхи івуарійця та північноірландця ще перетнуться.

Мохамед Зідан та Юрген Клопп

Клуби: Майнц, Боруссія Дортмунд

Колись Зідан був обличчям єгипетського футболу і настільки привабливим, що його підписав Юрген Клопп у Майнц, а потім і у Боруссію Дортмунд. У якийсь момент німець назвав єгиптянина "у 100 разів краще за Салаха".

Але тоді чому Зідан забив лише 38 голів у 118 матчах під керівництвом Клоппа? Як зізнався сам футболіст, йому не вистачало професіоналізму та відданості футболу, внаслідок чого, ймовірно, він так і не розкрив весь свій талант.

"Салах більш професійний, ніж я, і більше відданий футболу, як Роналду та Мессі", — сказав Зідан.

Тьєррі Анрі та Арсен Венгер

Клуб: Арсенал х2

Мало хто знає, але Арсен Венгер дав можливість дебютувати Тьєррі Анрі ще у серпні 1994 року за Монако. Французький фахівець вважав Анрі нападником, але розмістив його ліворуч, щоб використати його швидкість.

Після невдалого періоду в Ювентусі, де Анрі грав вінгбека, Венгер привів його в Арсенал, а далі ви знаєте...

Вдруге Венгер підписав Анрі в Арсенал у 2012 році, коли француза було взято в оренду з Нью-Йорк Ред Буллз, після чого він забив у своєму "дебютному" матч у Кубку Англії проти Лідса, і у своєму останньому матчі в Прем'єр-лізі проти Сандерленда.

Мороган Гіббс-Вайт та Стів Купер

Клуби: Свонсі, Ноттінгем Форест

Влітку 2022 Стів Купер "грав" у футбольний менеджер, оскільки Ноттінгем Форест витрачав гроші з блискавичною швидкістю і підписував чи не всіх поспіль. Однією з його цілей було підписання Моргана Гіббса-Вайта, з яким у нього встановилися міцні робочі відносини, відколи вони виграли чемпіонат світу U-17 у 2017 році.

Тренуючи Свонсі, він привів Гіббса-Вайта до Південного Уельсу в сезоні-2020/21, взявши його в оренду з Вулвергемптона.

Травма не дозволила йому розкритися там, проте Купер не сумнівався в його здібностях, зробивши десятим найдорожчим англійським футболістом усіх часів, підписавши 22-річного футболіста за 42,5 мільйона фунтів у Вулвергемптона у Ноттінгем Форест.

За матеріалом Squawka