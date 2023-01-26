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Football.ua розповідає, хто з відомих футболістів може поміняти клубну прописку взимку.

Зимове трансферне вікно добігає кінця, а це означає, що командам потрібно поспішити, якщо вони хочуть посилити свою команду на другу частину сезону.

Серед топ-5 чемпіонатів дедлайн є до 31 січня включно.

Англія: 1 січня – 31 січня;

Іспанія: 2 січня – 31 січня;

Німеччина: 1 січня – 31 січня;

Італія: 2 січня – 31 січня;

Франція: 1 січня – 31 січня.

Football.ua проаналізував, хто ще може змінити клуб до закриття зимового трансферного вікна.

Ентоні Гордон з Евертона в Челсі або Ньюкасл

Евертон має певні фінансові проблеми, чим можуть скористатися Челсі або Ньюкасл. Влітку 2022 року "сині" вже намагалися придбати англійця, проте зазнали невдачі. Тепер друга спроба? Щоправда, після придбань Михайла Мудрика та Ноні Мадуеке малоймовірно, що "синім" так вже потрібний ще один новий вінгер.

А ось Ньюкасл цілком міг би спробувати вдачу, враховуючи те, що команда бореться за потрапляння до Ліги чемпіонів і в майбутньому, та вже й зараз це виглядає як дуже цікавий проект.

Цього сезону Гордон провів 18 матчів за Евертон у всіх турнірах і відзначився 3 голами.

Педро Порро зі Спортингу до Тоттенгема

Правий захисник лісабонської команди проводить відмінний сезон: 25 матчів у всіх турнірах, 3 голи та 11 результативних передач. Безумовно, таке не могло не залишитись непоміченим з боку топових клубів, до яких можна віднести і Тоттенгем, хто б що не говорив.

Можна припустити, що "шпор" приваблює і універсалізм Порро: він може зіграти як півзахисника, так і вінгбека.

Ціна питання становить близько 45 мільйонів євро (клаусула), але цілком можливо, що Тоттенгем зуміє дещо збити ціну за іспанського футболіста.

Мало Гюсто з Ліону до Челсі

В ідеалі, мабуть, Челсі хотів би придбати Дензела Думфріса з Інтера, який непогано проявив себе на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, проте міланський клуб не хоче розлучатися зі своїм футболістом, а якщо й буде готовим, то за величезні гроші.

Тому Челсі переключив свою увагу на інших футболістів, щоб Різ Джеймс мав гідну підміну. До речі, англієць цього сезону отримав не одну травму, тому питання правого захисника стоїть гостро.

Подейкують, що Челсі вже погодив особистий контракт із Гюсто, але Ліон упирається, не хоче продавати футболіста, який цього сезону провів 15 матчів у всіх турнірах і відзначився однією результативною передачею.

Мойзес Кайседо з Брайтона в Челсі

Лондонському клубу потрібне посилення у центр поля. У складі Челсі двозначна кількість травмованих футболістів, тому нові власники "синіх" хочуть підтримати англійського наставника, створивши йому комфортні умови для роботи.

Еквадорський футболіст непогано проявив себе в англійській Прем'єр-лізі, тим самим привернув увагу грандів цієї ліги. Інтерес до Кайседо також виявляють Ліверпуль та Арсенал, проте найближче до гравця підібрався Челсі.

Саме до складу "синіх" Кайседо може перейти до 31 січня включно. Брайтон хоче виручити за свого футболіста 75 мільйонів фунтів, Челсі пропонує поки що 55 млн. Чи може бути знайдено компроміс? Цілком, знаючи власників Челсі. Є чутки, що Брайтон вже плавно шукає заміну еквадорцю.

Вестон Маккенні з Ювентуса в Лідс або Арсенал

Ювентус має великі проблеми у зв'язку з новим скандалом навколо клубу. Мабуть, клуб змушений продавати своїх футболістів та готуватися до гіршого.

У зв'язку з цим поквапилися Арсенал і, особливо, Лідс, які готові придбати американського центрального півзахисника. Ціна питання близько 25-35 мільйонів євро. За нинішніми мірками не така й висока ціна.

Арсенал зможе посилити глибину складу у боротьбі за перемогу в АПЛ, а Лідс – підвищити шанси на збереження прописки у найвищому дивізіоні.

У поточному сезоні Маккенні провів 21 матч у всіх турнірах за Ювентус: на його рахунку 3 голи та 2 ассисти.

Амаду Онана з Евертона до Челсі чи Арсеналу

Ще один варіант для посилення у центр поля для Челсі. Якщо за Кайседо та Енцо потрібно платити від 75 до 105 мільйонів фунтів, то Онана може коштувати в рази дешевше.

Саме тому бельгієць привернув увагу як мінімум з боку двох клубів – Челсі та Арсеналу.

Невідомо тільки, чи готовий Евертон розлучитися з основним футболістом посеред сезону, коли "іриски" ведуть боротьбу за виживання в англійській Прем'єр-лізі.

Ніколо Дзаньоло з Роми до Мілана або Тоттенгема

Італійський футболіст має намір залишити Рому, про це заявив головний тренер Жозе Моурінью. Водночас португалець зазначив, що пропозиції щодо Дзаньоло є, але вони не вразили римський клуб.

До закриття трансферного вікна є час, тому виключати різні сценарії не можна. На гравця претендують Мілан та Тоттенгем, і якщо перші не люблять витрачати кошти, то другі могли б поборотися за виконавця. Ймовірно, бачити Дзаньоло у Тоттенгемі насамперед хоче Антоніо Конте.

У поточному сезоні Дзаньоло провів 17 матчів за Рому у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи та 3 результативні передачі.

Хакім Зієш з Челсі до Мілану, Евертона або Ньюкасла

З урахуванням придбань Михайла Мудрика та Ноні Мадуеке Челсі цілком може відпустити Хакіма Зієша, на якого навряд чи розраховує як клуб, так і головний тренер Грем Поттер.

На марокканця претендують кілька клубів – Мілан, Евертон та Ньюкасл. "Россонері" хотіли б взяти вінгера в оренду, тоді як "іриски" та "сороки" цілком могли б здійснити повноцінний перехід.

У будь-якому разі, ніхто на Стемфорд Брідж не засмутиться, якщо Зієш піде. Цього сезону 29-річний футболіст провів на полі 15 матчів і відзначився однією результативною передачею.

Микола Матвієнко з Шахтаря до Брайтона

Шахтар вже продав Михайла Мудрика, тому сказати, що "гірникам" потрібні гроші — не можна. З урахуванням бонусів за 22-річного вінгера донецький клуб може заробити 100 мільйонів євро.

Бачити Матвієнка у Брайтоні хоче колишній головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі. Ціна питання – 30 мільйонів євро. Поки "чайки" не підібралися до цієї позначки, але можуть. Питання лише в тому, як сильно їм потрібен Матвієнко.

Не можна виключати, що Брайтон задовольнить запити Шахтаря, а в англійській Прем'єр-лізі буде черговий українець, вслід за Мудриком, Миколенком і Зінченком.

Енцо Фернандес з Бенфіки до Челсі

Як вже говорилося раніше, Челсі потрібне посилення в центр поля. Якщо Кайседо є оборонним варіантом, то Енцо — більш атакуючим.

Аргентинець чудово проявив себе на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, після чого привернув увагу з боку низки топ-європейських грандів. Ціна питання – 120 мільйонів євро, саме така у нього клаусула.

Челсі вже намагався придбати Енцо на початку січня, але зазнав невдачі. Руй Кошта вимагає у лондонської команди усі 120 мільйонів євро, інакше угоди не буде. Що ж, виключати не можна будь-які варіанти, Челсі на даний момент не переймається фінансовим фейр-плеєм, тому чекати чек на 120 млн. від "синіх" цілком можна.