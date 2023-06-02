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Football.ua представляє вашій увазі свій список найгарячіших можливих переходів у літнє трансферне вікно.

Трансферний ринок — одна з найцікавіших подій у футболі. Будемо відверті, коли новий футболіст приходить до вашої улюбленої команди – це цікаво. Однак, бувають суперечливі трансфери, бувають несподівані, а буває й таке, коли коханий гравець йде з улюбленого клубу.

Тим не менш, все ж таки цей процес захоплюючий. Особливо влітку, коли футбольних матчів дуже мало, а клуби готуються до старту нового сезону. Не завжди переходи можуть зробити клуб сильнішим, уболівальники Челсі не дадуть збрехати, проте на помилках навчаються і, наприклад, лондонський клуб цього міжсезоння має зробити висновки під керівництвом Маурісіо Почеттіно, не повторивши помилок попередніх двох вікон.

Football.ua розповідає про десятку найочікуваніших трансферів поточного міжсезоння.

Джуд Беллінгем

Вік: 19

Позиція: півзахисник

Нинішній клуб: Боруссія Дортмунд

Потенційні покупці: Реал, Ліверпуль, Манчестер Сіті, ПСЖ

Вартість (за Transfermarkt): 120 млн

Імовірність відходу з клубу: 90%

Беллінгем – футболіст, який привернув до себе увагу практично всіх топ-клубів європейського чемпіонату. І не дивно, він проводить не перший вражаючий сезон за Борусію і йому лише 19 років! Хто може придбати англійця? Раніше повідомлялося, що лідер на купівлю Ліверпуль. Однак потім усе змінилося. "Червоні" не можуть потягнути його трансферну вартість, а також додався серйозний конкурент від імені Реала.

Мадридському клубу потрібно омолодити центр півзахисту, плюс до того ж досі не визначено майбутнє вікових Луки Модріча та Тоні Крооса. Наразі вони ще не продовжили угоди з Реалом.

У ЗМІ йде інформація, що перехід практично узгоджений і новим клубом Беллінгема стане саме Реал.

Жоау Феліш

Вік: 23

Позиція: Нападник / відтягнутий форвард

Нинішній клуб: Атлетіко

Потенційні покупці: клуби АПЛ

Вартість (за Transfermarkt): 50 млн

Імовірність відходу з клубу: 90%

Португальський атакуючий футболіст не зміг повністю розкритися в Атлетіко, внаслідок чого в січні 2023 року продовжив контракт з мадридською командою і вирушив в оренду рятувати становище в Челсі. Феліш намагався проявити себе якнайкраще, безперечно намагався, проте все одно залишив неоднозначне враження. Втім, весь Челсі виступав вкрай погано, тому що чекати від португальця? Проблема не у гравці, а комплексна.

При цьому Феліш у 16 матчах у Прем'єр-лізі забив 4 голи — найбільше серед гравців Челсі за 2023 рік. Однак новий головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно вирішив відмовитись від викупу 23-річного футболіста.

Тому влітку Феліш шукатиме собі нову команду. У принципі, варіантів у нього вистачатиме. Особливо якщо Атлетико погодиться на ще одну оренду.

Алексіс Мак Аллістер

Вік: 24

Позиція: півзахисник

Нинішній клуб: Брайтон

Потенційні покупці: Ліверпуль, Челсі, Манчестер Юнайтед

Вартість (за Transfermarkt): 42 млн

Імовірність відходу з клубу: 85%

Півзахисник провів блискучий сезон за Брайтон, внаслідок чого привернув увагу багатьох європейських клубів, але конкретніший інтерес виходить із представників англійської Прем'єр-ліги.

Здається, питання з майбутнім Алексіса вирішено: по-перше, він покине Брайтон. І у клубі вже змирилися з його втратою.

По-друге, практично, напевно, він перейде в Ліверпуль, якщо не станеться форс-мажор. Очікується, що червоні заплатять за нього близько 70 мільйонів фунтів.

Звичайно, у футболі буває все, і на початковому етапі здавалося, що Ліверпуль є фаворитом у боротьбі за Джуда Беллінгема, проте, здається, тут уже угода на мазі.

Мойзес Кайседо

Вік: 21

Позиція: півзахисник

Нинішній клуб: Брайтон

Потенційні покупці: клуби АПЛ

Вартість (за Transfermarkt): 55 млн

Імовірність відходу з клубу: 70%

Ще один футболіст Брайтона, який провів чудовий сезон. Ще один півзахисник цієї команди, який, швидше за все, залишить клуб у літнє міжсезоння. Претендентів на нього вистачає. Найбільш детальний та конкретний інтерес виходить із клубів англійської Прем'єр-ліги. Подейкують, що на Кайседо претендують Челсі, Арсенал та Манчестер Юнайтед.

Інсайдери пишуть, що Челсі хоче підписати двох центральних півзахисників цього літа, Арсенал шукає заміну Граніту Джаку, а МЮ хоче омолодити центр поля.

Хто виграє у результаті боротьбу за Кайседо? Важко припустити. Однак Мойзес майже напевно покине Брайтон.

Віктор Осімген

Вік: 24

Позиція: нападник

Нинішній клуб: Наполі

Потенційні покупці: Челсі, Манчестер Юнайтед, Баварія, ПСЖ

Вартість (за Transfermarkt): 100 млн

Імовірність відходу з клубу: 65%

Наполі сенсаційно виграв Серію А сезоні-2022/23, а Віктор — один із найкращих футболістів цієї команди, якщо не найкращий. Коли нігерієць був травмований, то без нього неаполітанській команді було в рази складніше, так важливий Осімген для поки що колективу Лучано Спаллетті.

Ймовірно, президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс розуміє, що якщо надійде хороша пропозиція, він змушений буде відпустити Осімгена, тим більше, коли на нього є високий попит. Очікується, що італійська команда виставить цінник близько 100-120 мільйонів євро.

Хто готовий заплатити таку ціну? Мабуть, охочі знайдуться. Хороших нападаючих не так багато на трансферному ринку.

Деклан Райс

Вік: 24

Позиція: півзахисник

Нинішній клуб: Вест Гем

Потенційні покупці: Арсенал та Баварія

Вартість (за Transfermarkt): 80 млн

Імовірність відходу з клубу: 70%

Капітан Вест Гема, мабуть, пересидів у своїй команді. У нього залишився рік за контрактом, тому лондонській команді буде практично неможливо утримати його цього літа. Райс хоче грати у топ-клубі, який регулярно виступає у єврокубках.

Хто може підписати Райса? Лідер — Арсенал. Нібито Деклан і сам хоче туди перейти. Однак, після того, як Томас Тухель очолив Баварію, він прагне придбати англійця до мюнхенського клубу.

У будь-якому випадку, у це трансферне вікно відхід Райса практично неминучий. Вест Гем вимагає близько 100 мільйонів фунтів за англійця, але кінцева ціна має бути набагато меншою.

Кім Мін Дже

Вік: 26

Позиція: захисник

Нинішній клуб: Наполі

Потенційні покупці: Манчестер Юнайтед

Вартість (за Transfermarkt): 50 млн

Імовірність відходу з клубу: 50%

Гравець, який сезоном раніше перейшов у Наполі та одразу став лідером у центрі захисту. Неаполітанська команда сама не очікувала, що кореєць так добре увійде до складу, що підписала з ним контракт, у якому опинилася клаусула у розмірі 60 мільйонів євро. За такого гравця з огляду на реалії ринку вартість занижена.

І зараз Наполі працює над тим, щоб прибрати клаусулу з угоди. Проте Манчестер Юнайтед хоче скористатися ситуацією та отримати 26-річного футболіста до свого складу. Шанси є і досить непогані, плюс, "червоні дияволи" мають сильніші фінансові можливості, ніж Наполі.

Мейсон Маунт

Вік: 24

Позиція: півзахисник

Нинішній клуб: Челсі

Потенційні покупці: Манчестер Юнайтед, Арсенал, Ліверпуль, Баварія

Вартість (за Transfermarkt): 65 млн

Імовірність відходу з клубу: 70%

Колись лідер Челсі та вихованець клубної академії має намір залишити свою рідну команду. Мабуть, у Маунта конфлікт із керівництвом клубу, а також поглиблює ситуацію те, наскільки невдалий сезон провів Челсі та сам Маунт.

Цього літа точно вирішиться майбутнє Маунта: він або продовжить контракт, або піде. Угода розрахована до літа 2024 року і "сині" не хочуть, щоби через сезон він пішов вільним агентом.

За чутками, зараз лідер Манчестер Юнайтед, який найближче підібрався до підписання англійця. Та й сам Мейсон нібито хоче туди перейти. Але є ще Баварія із Томасом Тухелем, під керівництвом якого Маунт вигравав Лігу чемпіонів.

Жоау Канселу

Вік: 29

Позиція: захисник

Нинішній клуб: Манчестер Сіті

Потенційні покупці: Барселона, Реал, Арсенал

Вартість (за Transfermarkt): 60 млн

Імовірність відходу з клубу: 80%

Канселу — один із найкращих флангових захисників у світі, однак у португальця проблеми з дисципліною. Пеп Гвардіола несподівано дозволив оренду Жоау в Баварію серед сезону, але і мюнхенський клуб не захотів підписати футболіста на постійній основі. І в Баварії Кансел мав якісь проблеми. Схоже, що Жоау – конфліктний футболіст.

Однак гравець він справді хороший, тому попит на нього буде. Питання лише в тому, хто буде готовий витратитись на його покупку. Повторна оренда також не виключається.

За чутками, інтерес до Канселу найбільш конкретний проявляє Барселона. Також у списках є Реал і Арсенал, проте навряд чи Сіті найближчим часом знову продасть "канонірам" своїх гравців.

Анатолій Трубін, Микола Матвієнко, Артем Довбик

Вік: 21 / 27 / 25

Позиція: голкіпер / захисник / нападник

Нинішній клуб: Шахтар / Шахтар / Дніпро-1

Потенційні покупці: Ювентус, середняки з Європи / Брайтон / Марсель

Вартість (за Transfermarkt): 18 млн / 18 млн / 11 млн

Імовірність відходу з клубу: 55% / 35% / 60%

Ще взимку Шахтар підписав Дмитра Різника, що можна говорити про те, що "гірки" готові до відходу Анатолія Трубіна. Його контракт діє до літа 2024 року, тому зараз відмінна можливість для того, щоб продати українця і щось заробити на ньому. Де може перейти Анатолій? Питання хороше. Була чутка про Ювентуса, але, відверто кажучи, важко віриться. По-перше, там є перший номер – Войцех Щесни. По-друге, Ювентус має фінансові проблеми, і витрачається на не саму проблемну позицію вони навряд чи будуть. А ось середняк чи новачок англійської Прем'єр-ліги. Чому б і ні?

Інтерес до Миколи Матвієнка виявляє Брайтон. Його добре знає із спільної роботи Роберто Де Дзербі. Враховуючи те, що "чайок" залишить Мак Аллістер і Кайседо (ймовірність цього висока), то клубу не важко буде задовольнити фінансові апетити Шахтаря щодо Матвієнка. Та й Микола заслужив на підвищення.

Контракт Довбика із Дніпро-1 завершується 31 грудня цього року. Українець хоче піти на підвищення, а його звільнення, ймовірно, справа часу. Щоб не втратити українця на безоплатній основі, дніпровська команда може бути змушена продати його влітку. За чутками, інтерес до Довбика виявляє Марсель. Звучить цілком реалістично, до того ж там є партнер зі збірної України Руслан Малиновський. Також є інтерес до Довбика з боку турецьких клубів, проте навряд Артем розглядає такі варіанти.