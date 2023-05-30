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Football.ua зібрав для вас список футболістів, які незабаром мають змінити клубну прописку через свої спливаючі контракти.

Щороку на літньому трансферному вікні з'являються футболісти у статусі вільного агента, які є ласими шматочками для багатьох європейських топ-клубів. Підписати талановитого виконавця чи зірку європейського футболу за безкоштовно – це чудова та унікальна можливість, яка випадає не так часто. Але тут, звичайно, є свої нюанси: гравець напевно попросить "соковитий" контракт, а його агент — крупні комісійні.

Football.ua зібрав найяскравішу десятку футболістів, які, якщо нічого не зміниться, стануть вільними агентами. До списку не увійшов, наприклад, Мілан Шкрініар з Інтера, який майже, напевно, поповнить склад ПСЖ. Авторитетні ЗМІ пишуть, що в нього вже підписано контракт із паризькою командою, залишилося лише офіційно оголосити про угоду після завершення сезону.

*Трансферна вартість гравців взята з порталу Transfermarkt

Давід Де Хеа

Нинішня команда: Манчестер Юнайтед

Вік: 32

Трансферна вартість: 15 млн

Статистика в сезоні-2022/23: 57 матчів, 59 голів пропущено, 25 сухих матчів

Досить цікава ситуація довкола Де Хеа. Основний голкіпер Манчестер Юнайтед, який виграв Золоту перчатку в англійській Прем'єр-лізі, провівши 17 матчів без пропущених голів. А нової угоди із "червоними дияволами" все немає і немає. І вже не факт, що буде. Навіть попри те, що головний тренер МЮ Ерік тен Гаг хоче, щоб іспанець залишився.

За останньою інформацією, сторони не можуть домовитись про новий контракт, а одна з причин – заробітна плата. І тут є одна суперечність: незважаючи на те, що Де Хеа виграв Золоту перчатку АПЛ, він також є лідером за кількістю прямих помилок, які призвели до голу.

Однак іспанець все ще досить сильний голкіпер, на якого може бути хороший попит, якщо Де Хеа стримає апетити із заробітної плати. Подейкують, що він найоплачуваніший воротар у світі.

Нголо Канте

Нинішня команда: Челсі

Вік: 32

Трансферна вартість: 20 млн

Статистика в сезоні-2022/23: 9 матчів, 1 асист.

Без перебільшень – легенда Челсі. Все йшло до того, що француз продовжить контракт із "синіми", проте через кілька місяців переговори затихли. Чи відновляться вони? Не факт. Хоча Канте чудовий футболіст, який, коли здоровий, один із найкращих футболістів лондонської команди.

Але ключове тут – "коли здоровий". Нголо провів лише 9 матчів за Челсі у всіх турнірах через травми. На жаль, здоров'я француза вже не те, що кілька років тому. Якщо знайдеться клуб, у якого медичний штаб працює на найвищому рівні, то Канте дасть результат і проявить себе, посиливши ту чи іншу команду.

Роберто Фірміно

Нинішня команда: Ліверпуль

Вік: 31

Трансферна вартість: 22 млн

Статистика в сезоні-2022/23: 35 матчів, 13 голів, 5 асистів

Раніше в Ліверпулі було зіркове тріо Мане-Фірміно-Салах, яке наводило жах на суперників мерсісайдської команди. Сенегалець пішов рік тому, а цього року команду покине бразилець, про що вже відомо офіційно.

Фірміно здатний ще пограти на найвищому рівні. Наприклад, цього сезону у нього 25 матчів і 11 голів в АПЛ. У середньому йому потрібно було 111 хвилин на гол. Достатньо гарна статистика.

Куди міг би перейти Фірміно? Він міг би посилити Мілан, чи Ювентус. Однак у туринського клубу фінансові проблеми, оскільки клуб не потрапив до Ліги чемпіонів, тому, щоб підписати бразильця, їм, ймовірно, треба буде продати Душана Влаховича, хоч це й різні футболісти за своїм стилем гри.

Ілкай Гюндоган

Нинішня команда: Манчестер Сіті

Вік: 32

Трансферна вартість: 25 млн

Статистика в сезоні-2022/23: 49 матчів, 9 голів, 7 асистів

Цього сезону німець грає чудово, а ще щастить із травмами — їх вдається уникати. Гюндоган став одним із лідерів Манчестер Сіті, а Пеп Гвардіола хотів би зберегти його у своєму складі. Проте переговори щось не вдаються... Схоже, 32-річний футболіст хоче перейти до Барселони.

Однак тут є нюанс — каталонський клуб і сам хоче заполучити німця, і готовий запропонувати контракт на три роки, на відміну від Манчестер Сіті, проте фінансова ситуація Барселони залишається невизначеною. Занадто висока зарплатна відомість та нові витрати не факт, що іспанська команда зможе потянути.

Вілфрід Заха

Нинішня команда: Кристал Пелас

Вік: 30

Трансферна вартість: 27 млн

Статистика в сезоні-2022/23: 28 матчів, 7 голів, 3 асисти

Легенда Крістал Пелас. Мабуть, івуарієць – одна з основних причин, чому "склярі" так давно грають у Прем'єр-лізі і не вилітали. Заха давно напрошувався на підвищення, однак щоліта його утримував Пелас у своєму складі, вимагаючи за свого футболіста космічні суми.

У листопаді Заха буде 31 рік, а влітку може стати вільним агентом. Тільки тепер він не такий цікавий для топ-клубів, як кілька років тому. Якщо інтерес ще взагалі присутній. Пересидів у Крістал Пелас, що тут казати. Не можна остаточно відкидати варіант, що Заха продовжить контракт із нинішньою командою, але, схоже, все йде до розставання. Але куди може перейти івуарієць – питання хороше.

Юрі Тілеманс

Нинішня команда: Лестер

Вік: 26

Трансферна вартість: 30 млн

Статистика в сезоні-2022/23: 37 матчів, 4 голи, 2 асисти

Хороший центральний півзахисник, який буде ласим шматочком на трансферному ринку. Наприклад, міг би посилити Ліверпуль, чи Арсенал. А може й Ньюкасл, який гратиме у Лізі чемпіонів наступного сезону? Загалом, варіантів має вистачити.

Тілеманс точно не гратиме за Лестер у Чемпіоншипі, та й якби "лисиці" залишилися в Прем'єр-лізі, далеко не факт, що продовжив би угоду. Деякі джерела пишуть, що інтерес до бельгіця виявляють навіть Реал та Барселона.

Адрієн Рабьо

Нинішня команда: Ювентус

Вік: 28

Трансферна вартість: 30 млн

Статистика в сезоні-2022/23: 47 матчів, 11 голів, 6 асистів

Ексфутболіст ПСЖ провів досить непоганий сезон у Ювентусі і, швидше за все, туринський клуб зробив би все, щоб зберегти його та укласти нову угоду, але майже напевно Рабіо покине Турін. У "б'янконері" фінансові проблеми через непотраплення до Ліги чемпіонів наступного сезону, тому потрібно розвантажувати зарплатну відомість.

Куди може перейти 28-річний футболіст? За чутками, найбільш конкретний інтерес є у Манчестер Юнайтед. Ерік тен Гаг перебуває у пошуках центрального півзахисника.

Маркус Тюрам

Нинішня команда: Боруссія М

Вік: 25

Трансферна вартість: 32 млн

Статистика в сезоні-2022/23: 32 матчі, 16 голів, 7 асистів

Син легендарного захисника Ліліана Тюрама піде на підвищення. Достовірно відомо, що француз залишить Менхенгладбах у пошуках клубу, який виступає у Лізі чемпіонів.

Відомо, що взимку 2023 року Тюрама намагався підписати Челсі, запропонувавши Боруссії певну компенсацію за півроку до закінчення контракту. Однак сам футболіст відмовився від цієї пропозиції, бо не був упевнений, що наступного сезону "сині" гратимуть у Лізі чемпіонів.

За чутками, інтерес до Тюраму зараз виявляють Інтер та Ньюкасл.

Ліонель Мессі

Нинішня команда: ПСЖ

Вік: 35

Трансферна вартість: 45 млн

Статистика в сезоні-2022/23: 40 матчів, 21 гол, 20 асистів

Легенда Барселони та збірної Аргентини, яке б рішення не ухвалив Мессі — усі мають його зрозуміти та прийняти. Майже напевно аргентинець не залишиться у ПСЖ. За чутками, Лео чекає на новини від Барселони — чи зможе клуб підписати його. Не секрет, що каталонська команда має високу зарплатну відомість.

Не виключений варіант, що Мессі провів останній сезон у європейському футболі. Катар, Саудівська Аравія чи США – такі варіанти також виключати не можна. А в Саудівській Аравії йому можуть запропонувати навіть більш солідний контракт, ніж у Кріштіану Роналду...

"П'ятірка з Мадрида": Лука Модрич, Тоні Кроос, Марко Асенсіо, Карім Бензема, Дані Себальйос

Відразу п'ять футболістів можуть залишити Реал цього літа. Незважаючи на переговори, які тривають досить давно, Лука Модрич, Тоні Кроос та Карім Бензема поки що не продовжили свої угоди. Незважаючи на те, що хорват хоче залишитись у нинішній команді – ймовірно, є якісь проблеми.

За останньою інформацією, Карім Бензема має солідну пропозицію від клубу з Саудівської Аравії. Також питання щодо майбутнього Тоні Крооса. Була інформація, що німець взагалі може подумати про завершення кар'єри...

Що стосується Марко Асенсіо і Дані Себальйоса, то ймовірні відходи цих футболістів не так сильно позначаться на Реалі (якщо взагалі позначаться), як відходи Модрича, Крооса та Бензема. Можна припустити, що хорват міг би ще 2-3 роки успішно пограти в Італії, Кроос посилив би будь-яку команду з Німеччини, а Бензема... у його відхід віриться найменше, аж надто він важливий в атаці для своєї нинішньої команди.

Також серед майбутніх вільних агентів слід звернути увагу: Еван Ндіка (32 млн), Даїті Камада (30 млн, обидва — Айнтрахт), Конрад Лаймер (Лейпциг, 28 млн), Джонатан Бамба (Лілль, 20 млн), Рафаел Геррейру (Боруссія Д , 20 млн), Набі Кейта (Ліверпуль, 17 млн), Хуссем Ауар (Ліон, 15 млн), Джессі Лінгард (Ноттінгем Форест, 12 млн), Махмуд Дауд (Боруссія Д, 12 млн), Адама Траоре (Вулвергемптон, 12 млн), Анхель Ді Марія (Ювентус, 10 млн), Стефан де Врей (Інтер, 10 млн), Лукас Моура (Тоттенгем, 9 млн), Кріс Смоллінг (Рома, 8 млн) та інші.