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Пропонуємо вашій увазі матеріал про становлення кар'єри данського форварда.

Расмус Гойлунд пройшов довгий шлях за короткий час.

Людині, яка щойно стала новим центральним форвардом Манчестер Юнайтед лише 20 років, а манкуніанці будуть четвертим клубом для нього за 20 місяців. На початку минулого року Гойлунд був 18-річним гравцем заміни, який намагався переконати ФК Копенгаген надати йому більше регулярного ігрового часу.

Манчестер Юнайтед може заплатити загалом суму у розмірі 85 мільйонів євро (73 мільйони фунтів стерлінгів; 93 мільйони доларів), що становитиме майже 1 мільйон євро за кожну гру Гойлунда на дорослому рівні у клубному футболі. Навіть початкові 75 мільйонів євро — значні витрати для молодого гравця. Сторони підписали угоди на п'ять років, а у "червоних дияволів" є опція подовження контракту ще на рік.

Але це молодий гравець зі значним потенціалом, про що свідчить його раптовий кар'єрний зліт.

Приблизно за пів години їзди на північ від Копенгагена знаходиться місто Хорсхольм, яке розташувалось поруч з протокою Ересунн, яка відділяє Данію від Швеції.

Це тихе і спокійне місце. Школи дуже хороші. "Це територія середнього класу — трохи вище середнього класу", — каже Крістіан Муру. "Діти займаються принаймні одним видом спорту".

Муру — спортивний директор Horsholm Usserod Idraetsklub (HUI), місцевого аматорського футбольного клубу. Маючи приблизно 1400 членів різних вікових груп, HUI є одним із найбільших клубів такого типу в країні та підтримується приблизно 150 волонтерами. Серед них були місцеві батьки Андерс Гойлунд і Кірстен Вінтер.

Вони спортивна сім'я. Андерс насолоджувався футбольною кар’єрою переважно в нижчих лігах Данії, а Кірстен була затятою бігункою на 100 метрів. З огляду на те, що вони жили зовсім поруч із приміщеннями HUI, було неминуче, що клуб незабаром прийме старшого з їхніх трьох синів. "Расмус почав свою футбольну кар’єру в HUI, коли це ще не було серйозно, — каже Муру. "Я вважаю, що, коли він почав, у віці трьох-чотирьох років, все це було просто розвагою".

Андерс був тренером у HUI, тісно співпрацюючи зі своїм сином. Кірстен була адміністратором команди — координувала поїздки на ігри, повідомляла про плани іншим батькам — але також була найбільшим мотиватором Гойлунда-молодшого. "Це був не тільки батько. Обидва штовхали його вперед", — каже Муру. "Андерс завжди жартує про те, що, коли діти поверталися додому, мати була незадоволена, якщо вони погано грали".

Це траплялося не надто часто. Новий нападник Манчестер Юнайтед був одним із кращих гравців серед своїх однолітків у HUI, а його фізичні особливості допомагали йому, коли він зростав і переходив між віковими групами. Однак за своїми футбольними здібностями він не виділявся на фоні інших.

"Расмус не був особливо швидким і не мав надзвичайних технічних можливостей"

"У цій групі були й інші гравці, такі ж хороші. Расмус не був особливо швидким і не мав надзвичайних технічних можливостей", — каже Муру. "Він просто любив грати у футбол. Расмус є і завжди був працьовитим. При кожній нагоді його можна було знайти на полі поза тренувальним часом. Іноді сам, іноді з батьком, а іноді з маленькими братами".

Еміль і Оскар, молодші брати-близнюки Гойлунда, почали навчання в HUI через кілька років. Разом ці троє настільки захопилися футболом, що Андерс — тесляр за фахом — відремонтував підвал їхнього будинку, перетворивши його на критий майданчик, щоб вони могли грати, коли дощ находить на Оресунд.

Не те щоб намокання надто турбувало Гойлунда. У нього був дар до плавання, який було помічено, коли він був малий. Він міг бути настільки швидким, коли пірнав у басейн на початку перегонів, що часто перемагав вже на старті.

Але футбол був його головним коханням, і, зважаючи на те, що він хотів продовжити це, плавання довелося залишити. Потрібне було більш формальне навчання, ніж міг забезпечити його батько та аматорський клуб.

Коли Гойлунду було 12 років, партнерство HUI із копенгагенською командою вищої ліги Брондбю — один із клубів, що брав участь у заснуванні — означало, що приєднання до їхньої академії було природним кроком. Після цього HUI уклав подібну угоду з ФК Копенгаген, куди Гойлунд переїхав через кілька років.

Саме в Копенгагені почав реалізовуватися потенціал Гойлунда під керівництвом тренера молодіжки Ялте Норрегаарда. Його проривний сезон-2020/21 на цьому рівні завершився з 16 голами у 23 матчах. Цього вистачило, щоб швидко потрапити в основний склад, але не в стартовий склад.

З його 32 ігор за Копенгаген лише три були з перших хвилин. Від свого дебюту проти Орхуса в жовтні 2020 року до останнього матчу через 14 місяців він, як ви могли здогадатися з попереднього речення, зазвичай виходив на заміну. Причому не було жодної повної гри. Усього форвард відіграв 791 хвилину.

Попри те, що ті, хто працював з ним набагато тісніше у молодіжній системі, стверджували, що йому слід надати більше можливостей, його технічні здібності були під сумнівом під час боротьби за місце в першій команді.

Лише з цієї причини не було особливо дивно, коли наступного січня він поїхав до австрійського Штурм Грац. Данці відпустили Гойлунда за 2 мільйони євро (1,7 мільйона фунтів стерлінгів; 2,2 мільйона доларів), й навіть 15 відсотків з суми наступного продажу, що вони отримали, приблизно 2,1 мільйона фунтів стерлінгів, коли він приєднався до Аталанти, не рятують ситуацію.

Коли батька Гойлунда запитали, чи отримав його син достатньо можливостей у найуспішнішому клубі Данії, він відповів однозначно. "Я абсолютно так не думаю", — сказав Андерс Frihedsbrevet. "Це також точка зору Расмуса".

Андерс додав, що Гойлунда в дитинстві спав під постільною білизною ФК Копенгаген. Такий швидкий відхід був найбільшим розчаруванням у його молодій кар’єрі. "Я не думаю, що вони дали йому реальний шанс", — сказав його батько.

Власні відповіді гравця щодо його відходу з Копенгагена завжди були трохи дипломатичнішими.

"Вони вважали, що не мені слід довіряти на 110 відсотків, і це їхнє рішення"

"Вони вважали, що не мені слід довіряти на 110 відсотків, і це їхнє рішення", — сказав він після свого дебюту за збірну Данії у вересні минулого року.

На той час Гойлунд уже зробив наступний крок і був гравцем Аталанти. Якщо він залишив Копенгаген, маючи щось довести, то зробив це вже за сім місяців.

Мало хто був так схвильований, коли вперше побачив чергову гру Штурм Грац, як Герхард Рот. Відомий автор все життя вболівав за рідний клуб і був членом його опікунської ради.

Навіть після того, як Рот серйозно захворів і був госпіталізований, він обмінювався повідомленнями з керівництвом клубу та перевіряв свіжі новини: особливо все, що стосувалося їх нового підписання. "Я з нетерпінням чекаю Гойлунда, пекельного пса", — написав він президенту Штурма Крістіану Яуку.

Рот не міг подивитися, як Гойлунд грає за клуб. Він помер у віці 79 років у лютому минулого року — за чотири дні до того, як данець дебютував.

Хвилиною мовчання вшанували пам'ять Рота перед першою домашньою грою Штурма після його смерті.

Якщо настрій був похмурим перед початком матчу з віденським Рапідом, то він піднявся вже через шість хвилин, коли Гойлунд забив перший гол. Це був третій із чотирьох голів у його перших трьох матчах, блискучий початок кар'єри, який допоміг закріпитися.

"Пекельний пес вже почувається як вдома"

"Пекельний пес вже почувається як вдома", — був такий заголовок у Kronen Zeitung, провідній газеті країни після того, як Гойлунд забив двічі під час свого дебюту в матчі проти Тіроля, який завершився внічию 2:2.

Гра Гойлунда того дня справила велике враження на одного з його суперників. "Він буде вартий кожного пенні", — сказав захисник Тіроля Рафаель Бегунек. "Він абсолютна машина".

У порівнянні з 75 мільйонами євро, які Манчестер Юнайтед заплатив авансом, сума, яку витратив Штурм, може здатися незначною.

Гойлунд був їхнім найдорожчим підписанням майже за 20 років — з часів їхніх успіхів у Лізі чемпіонів наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років. Він є найуспішнішим прикладом стратегії найму, зосередженої на підписанні недооцінених молодих талантів і розвитку цих гравців для отримання прибутку.

"Цей хлопець цікавий і має щось особливе"

"Я все ще пам’ятаю, як отримав ім’я від мого головного скаута в WhatsApp із невеликим повідомленням про те, що цей хлопець цікавий і має щось особливе", — каже спортивний директор Андреас Шикер.

"Ми шукали те, що знайшли в ньому. Необроблений діамант, але ми бачили його швидкість, те, як він атакує, і він також мав дуже хорошу фізичну конституцію, попри свій юний вік. Він був дуже сильним хлопцем. Він справді жив, щоб забивати голи".

У той час були зроблені дзвінки в агентство Гойлунда, щоб визначити інтерес, і були організовані зустрічі у Zoom з гравцем та його родиною.

"Процес зайняв трохи часу, — визнає Шикер. "Ми намагалися переконати його в тому, що проєкт є хорошим кроком у його спортивній кар’єрі. Це було нелегко. Потрібні були переговори з ним та його родиною, тому що 18-річному хлопцю нелегко вперше покинути дім. Але, на щастя, ми змогли його переконати".

Як тільки він був у Ґраці, драйв, трудова етика та віра в себе Гойлунда засяяли.

"Він не тихий хлопець. Він уже прибув з дуже хорошою самооцінкою, але в позитивному сенсі", – каже Шикер. "Він не був зарозумілим, але мав дуже високу впевненість у собі. Щоб стати таким особливим гравцем, ти маєш бути трохи іншим і з точки зору особистості".

Гойлунд прибув на заміну Кельвіну Єбоа, чиї 20 голів у 25 іграх за Штурм принесли йому переїзд до Італії в Дженоа. Коли він також перейшов до Серії А наступного літа, Гойлунда замінив 19-річний Емануель Емега, який нещодавно став одним із перших новачків Страсбура у власності Clearlake Capital, приватної інвестиційної компанії, яка володіє приблизно 60 відсотками Челсі.

Штурм сподівається, що Шимон Влодарчик, 20-річний новачок із Горнік Забже у вищому дивізіоні Польщі, стане їхньою наступною історією успіху. Хет-трик під час його дебюту минулого місяця натякає на це.

Хоча Гойлунд на цей час є найуспішнішим продажем Шикера — можливо, навіть надто успішним, враховуючи, що його продали протягом семи місяців. "Чесно кажучи, це не був план", — сміється він. "Але тоді для нього було правильним кроком поїхати в Бергамо, і поточна ситуація тому підтвердження".

Штурм заробив 3 мільйони євро від переходу Гойлунда в Манчестер Юнайтед, як відсоток від продажу. Клуб Серії А зробив пропозицію, у якій "ми, як клуб, просто не могли сказати "ні" — це потрійна вартість переходу Єбоа до Дженоа".

Тим не менш, чоловік, який придбав "пекельного пса" за мізерні 2,2 мільйона євро, не здивований сумою, яку заплатив Манчестер Юнайтед.

"У нього попереду велике майбутнє на найвищому європейському рівні"

"У нього попереду велике майбутнє на найвищому європейському рівні", — додає Шикер. "Його мислення, його особистість і його навички, з усією його швидкістю, потужністю, глибиною, силою та якістю перед досягненням мети, роблять його досконалим гравцем".

Те, що перебування Гойлунда в Австрії було таким коротким, є заслугою скаутів Штурма й ознакою їхнього важливого місця в "харчовому ланцюжку" європейського футболу.

Він приєднався до Аталанти в серпні минулого року, прибувши як шосте найдорожче підписання в історії клубу з Бергамо та одне з перших серйозних придбань нового керівництва.

Джованні Сарторі, спортивний директор, який за останні сезони зробив Аталанту конкурентоспроможною командою Серії А, пішов після розбрату з тренером Джан П’єро Гасперіні. Його замінили Тоні Д’Аміко, який перейшов із Верони, і Лі Конгертон, близький колега Брендана Роджерса.

Вплив Конгертона на залучення молодого данця пізніше був високо оцінений Гасперіні. Попри те, що 65-річний головний тренер Аталанти невідомий тим, що на нього легко справити враження, Гойлунд зробив це.

"Він надзвичайний", — сказав Гасперіні. "Відразу було видно, що він дуже обдарований. Нелегко підписати такого гравця".

Те, що Аталанта не змогла кваліфікуватись в єврокубки, зайнявши восьме місце в сезоні-2021/22 років, означало, що можливостей у данця на початку було небагато. Гойлунду довелося чекати свого часу — травма нападника Дувана Сапати призвела до дебютного виходу у старті у матчі на виїзді проти Монци 5 вересня та першого голу того ж дня.

Лише після Чемпіонату світу він почав показувати свій рівень, забивши в чотирьох іграх поспіль у січні, хоча момент, коли він справді почав захоплювати уяву в Бергамо та в італійському футболі, був радше промахом, ніж голом.

Саме те, що було зроблено перед ударом прямо в ноги воротаря Лаціо Івана Проведеля 11 лютого, справді привернуло увагу — після стрімкого спринту з межі власного штрафного майданчика, який залишив Патріка позаду нього, Гойлунд проскочив Елсеїда Хюсая, наче його там й не було, а потім відтіснив Луїса Альберто.

"Чутки закрутили йому голову, а компліменти його трохи засліпили", — сказав він. Два голи в наступних дев’яти іграх Аталанти" — після семи в 14 матчах, що завершилися березневою міжнародною перервою — здавалося, підтверджують гіпотезу Гасперіні. "Йому доведеться швидко навчитися поратись з увагою. Він молодий і не може думати, що йому більше немає чого вчитися".

Навіть цей незначний докір вказує на величезний потенціал Гойлунда.

"Сходи, на яких він перебуває, нескінченні"

"Сходи, на яких він перебуває, нескінченні", — додав Гасперіні.

І тепер це привело його на Олд Траффорд.

Включно з бонусами, які Манчестер Юнайтед може врешті-решт заплатити, його три трансфери нині можуть у підсумку принести понад 100 мільйонів євро.

Зазвичай це було б величезним благом для такого клубу, як HUI, усю структуру якого можна змінити внаслідок солідарних виплат. На жаль, відхід Гойлунда зі свого першого клубу стався занадто рано. Якби він залишився і вийшов хоч раз у складі юнаків до 13 років, відсоток від цієї комісії припав би на банківський рахунок HUI.

"Тип компенсації… він кардинально змінює життя клубу", — каже Муру. "Безсумнівно, шкода, що так сталось, це сором, але я кажу це зі смиренністю та позитивом".

"Негативу ні до кого немає", – наголошує він. "Для Расмуса це був правильний час (поїхати)".

Молодші брати Гойлунда, Еміль і Оскар, пішли його стопами і зараз навчаються в академії ФК Копенгаген. "Якщо ви запитаєте мене, вони мають такий же великий потенціал, як і Расмус", — каже Муру. Вони обидва грали з HUI до рівня молодше 14 років.

І будь-яке розчарування з приводу того, що могло статися цього літа у фінансовому плані, значно переважує гордість, яку відчувають HUI за роль в історії Гойлунда, а також захоплення його наполегливістю, щоб дійти до цього моменту.

"Це справді важка праця", — каже Муру. "Ми любимо використовувати його як приклад у клубі, тому що, сподіваюся, це спонукатиме інших намагатися досягти тих самих цілей".

Батьки Гойлунда все ще живуть у Хорсхольмі, тобто його там регулярно бачать. Новий нападник Манчестер Юнайтед все ще відвідує свій перший клуб, використовуючи приміщення HUI для індивідуальних тренувань.

"Він був тут лише влітку, — каже Муру. "Він ходить вулицями, а маленькі діти проїжджають повз і махають йому".

Гойлунд є зразком для наслідування в тихих, мирних, хороших школах Хорсхольма, одержимого спортом міста, з якого все почалося. І кожного разу, коли він повертається, хвилювання з приводу того, куди його подорож попрямує далі, тільки більше.

За матеріалами The Athletic