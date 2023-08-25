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Незабаром гравці не зможуть міняти клубну прописку до січня.

Практично у всіх топових європейських чемпіонатах трансферне вікно закриється 1 вересня. До цього часу гранди мають ще час, щоб посилити свій склад на сезон-2023/24.

Наприклад, невизначеним залишається майбутнє Ромелу Лукаку, який точно не повернеться до Інтеру, а його перехід до Ювентуса під великим знаком питання. І є ще низка таких прикладів, де майбутнє гравця у певному клубі знаходиться під питанням.

Football.ua зібрав десятку потенційних гучних трансферів, які можуть відбутися до закриття літнього трансферного вікна.

Мохаммед Кудус з Аяксу у Вест Гем/Челсі

Враховуючи те, що Вест Гем цього літа продав Деклана Райса в Арсенал, то "молотобійці" мають фінансові кошти, щоб здійснювати великі угоди. Однією з таких може стати Кудус з Аякса, який минулого сезону провів 42 матчі за свою нинішню команду, забив 18 голів та віддав 7 результативних передач.

Відмінний показник і більш ніж солідне потенційне посилення для клубу, який минулого сезону більшу частину часу боровся за збереження прописки в АПЛ.

Якщо не станеться форс-мажорів, то Кудус перейде у Вест Гем, тим більше, що угода на мазі, і сам футболіст не проти пограти за "молотобійців". Зірвати угоду може Челсі, якщо вирішить розпочати бій за гравця. Однак поки що інший лондонський клуб не зробив спроби отримати гравця.

Уго Льоріс з Тоттенгема до Саудівської Аравії/європейський клуб

Цього року Льорісу виповниться 37 років, а Тоттенгем оперативно підшукав йому заміну, яка на десять років молодша – це Гульєльмо Вікаріо з Емполі. У француза ще один рік за контрактом зі "шпорами", але майже напевно він покине клуб. Тоттенгем, до речі, не проти відпустити голкіпера.

Питання в тому – куди? Була інформація про Лаціо, але щось не зрослось. Баварії, здається, голкіпер більше не потрібний. Саудівська Аравія? Цілком можливо, тим більше, це можливість заробити під кінець кар'єри непогані гроші.

Бредлі Барколя з Ліону в ПСЖ/Челсі

Талановитий півзахисник, який здатний зіграти майже на будь-якій позиції ближче до атаки, привернув увагу ПСЖ. Барколя лише 20 років, але він видав чудовий сезон у Ліоні: 35 матчів у всіх турнірах, 7 голів та 10 результативних передач. Більш ніж гідна статистика. Крім того, він є гравцем збірної Франції U-21 (5 матчів та 2 голи).

ПСЖ незадоволений, як поводиться в переговорах Ліон. Клуб постійно змінює умови угоди. Ситуацією може скористатися Челсі, який шукає посилення у передню лінію до закриття трансферного вікна. Проте найближче до угоди саме ПСЖ.

Рандаль Коло Муані з Айнтрахту до ПСЖ

46 матчів минулого сезону у всіх турнірах, 23 голи та 17 результативних передач. Феноменальна статистика! Не дивно, що ПСЖ так сильно хоче підписати цього французького нападника. Проте клуб все ніяк не може домовитись з Айнтрахтом.

Німецька команда хоче 100 мільйонів євро і не готова прийняти суму нижче за цю. Що стосується ПСЖ, то, з різних чуток, клуб пропонує два варіанти: 70+20 та 80+10 млн, але ключове – структура виплат.

Швидше за все ПСЖ все ж таки досягне своєї мети і підпише Коло Муані, особливо, якщо Кіліан Мбаппе все ж таки піде зі складу столичного клубу.

Давид Де Хеа (вільний агент) – кудись

Іспанський голкіпер цього літа став вільним агентом після того, як Манчестер Юнайтед вирішив підписати Андре Онана з Інтера. Кар'єра 32-річного футболіста на Олд Траффорд завершилася і зараз він шукає новий виклик.

Була інформація, що Баварія може підписати Де Хеа, проте, зважаючи на все, у клубі очікують, що Мануель Ноєр повернеться швидше, ніж очікувалося. Якихось конкретних чуток немає на даний момент.

Але одне можна сказати напевно – Де Хеа не залишиться без клубу. На крайній випадок є Саудівська Аравія.

Жоау Феліш з Атлетіко до Барселони/Саудівська Аравія

В Атлетіко Феліша не хочуть бачити після того, як він відкрито зголосився грати за Барселону. Це при тому, що в португальця повірили свого часу, заплативши близько 120 мільйонів євро Бенфіці за його перехід, а Жоау так і не заграв, не виправдав усіх авансів.

Але ось у Барселони, принаймні зараз, немає фінансових коштів, щоб здійснити цей перехід. Навіть у найм.

Інакше завжди є Саудівська Аравія, де Фелішу точно знайдеться містечко.

Жоау Канселу з Манчестер Сіті до Барселони

Ще один Жоау, який встиг посваритися зі своєю командою. В даному випадку – з тренерським штабом "містян". Другу половину сезону-2022/23 португалець провів за Баварію, де непогано виявив себе, але мюнхенська команда вирішила не викуповувати його.

Пепу Гвардіолі Канселу не потрібен, тому Сіті намагається позбутися його, і один із варіантів — Барселона. Проте каталонський клуб має такі проблеми з фінансами, що флангового захисника проблематично взяти навіть в оренду. Але цілком можливо, що керівництво "синьо-гранатових" щось вигадає, як завжди...

Марко Верратті із ПСЖ до Саудівської Аравії

30-річний футболіст був "недоторканим" у ПСЖ, проте тепер ситуація змінилася. Керівництво ПСЖ готове продати його, якщо отримає хорошу пропозицію. І Марко має варіант — Саудівська Аравія. Не до кінця зрозуміло, чи футболіст готовий виїхати з Європи, але зарплата вища, ніж у ПСЖ, може промотивувати італійця на зміну обстановки.

Контракт Верратті із ПСЖ розрахований до літа 2026 року. За останніми чутками, столичний клуб хоче виручити за свого футболіста понад 45 мільйонів євро.

Ромелу Лукаку з Челсі до Ювентусу/Саудівської Аравії

Бельгієць – унікальний футболіст з унікальним характером. Напевно, тільки Ромелу так уміє... Перед фіналом Ліги чемпіонів, де Інтер мав зіграти проти Манчестер Сіті, Лукаку почав вести переговори щодо переходу до Ювентусу. Ця інформація з'явилася у Мережі, після чого навіть футболісти "нерадзурі" більше не хотіли мати спільних справ із гравцем збірної Бельгії.

Лукаку точно не повернеться до Інтеру, під питанням і його перехід у Ювентус, де проти виступають уболівальники туринської команди. У випадку, якщо "спихнути" Лукаку не вдасться в Ювентус, Челсі намагатиметься відправити бельгійця до Саудівської Аравії. Лукаку очевидно любить гроші, тому "змириться" і люб'язно гратиме за межами Європи.

Кіліан Мбаппе з ПСЖ до Реалу

Сага, яка вже всім набридла. Мало хто може пояснити, що відбувається між ПСЖ та Мбаппе. То він не хоче продовжувати контракт із клубом, але хоче залишитися. Потім йому не дають тренуватися з основною командою, потім повертається до тренувань і у другому турі Ліги 1 виходить на поле на заміну та забиває з пенальті.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що трансферне вікно для його команди зачинено. Нових трансферів не буде. Це цілком може бути блеф, що не заперечує того, що перехід Мбаппе цього літа в мадридську команду важко здійснити. У будь-якому разі подивимося.

Наприклад, якщо ПСЖ купить Барколя та Коло Муані, то в клубі цілком можуть відпустити Мбаппе до Реалу. При тому, що в команді з'явився Усман Дембеле з Барселони, а також дорогий Гонсалу Рамуш.