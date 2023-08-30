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Football.ua зібрав десятку яскравих футболістів, які зараз перебувають у статусі вільних агентів.

Незабаром закриється трансферне вікно, у більшості європейських топ-чемпіонатів воно відкрите до 1 вересня включно. Однак, якщо якась команда не встигне підписати потрібного футболіста, або хтось отримав травму, а замінити нема кимось, то завжди є вільні агенти.

Вільний агент може підписати контракт із клубом у будь-який час упродовж року. Однак у кожній лізі є крайній термін реєстрації складів, який іноді синхронізується із закриттям трансферного вікна. Наприклад, у АПЛ після закриття трансферного вікна є ще два тижні, щоб внести до заявки вільних агентів.

Інакше потрібно чекати до 1 січня, щоб футболіст міг бути включеним до складу.

До вашої уваги ТОП-10 футболістів, які зараз перебувають у статусі вільного агента.

Нампалі Менді (Лестер Сіті)

Свого часу Лестер мав великі надії на Менді. Опорний півзахисник перейшов до англійської команди, щоб замінити Нголо Канте, який на той момент перейшов до Челсі. Ну, чи хоча б частково забути про втрату одного з найкращих опорників у світі.

Однак від початку все пішло не так: Нампалі почав отримувати травми, а коли виходив на поле, то виглядав непереконливо. Загалом цей перехід можна записати до списку провальних, а вже наступного сезону Менді перейшов до Ніцци на правах оренди.

У сезоні-2022/23 Нампалі провів 24 матчі у всіх турнірах за Лестер, відзначившись одним голом та одним асистом. Його цілком міг би підписати якийсь клуб із АПЛ, у якого з амбіцій — зберегти прописку у вищому дивізіоні, або комусь у Лізі 1 він точно не завадив би.

Стеван Йоветич (Герта)

Свого часу чорногорець подавав великі надії, але, мабуть, повністю свій потенціал так і не реалізував, хоча встиг пограти за такі клуби як Фіорентина, Монако, Манчестер Сіті, Інтер, Севілью та Герту.

У сезоні-2022/23 він провів 17 матчів у всіх турнірах і забив 4 голи, також на його рахунку дві результативні передачі. Йоветич ще міг би допомогти якомусь клубу, який не має серйозних турнірних амбіцій. Можливо, є шанс навіть отримати відносно непоганий контракт у Катарі чи Саудівській Аравії.

Антоні Модест (Боруссія Дортмунд)

Коли стало відомо про те, що Себастьян Алле пропустить тривалий проміжок часу через лікування від раку, Боруссія терміново підписала Антоні Модеста. На той момент від 34-річного футболіста не було великих очікувань, це була вимушена заміна для івуарійця.

Модест відіграв 29 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 2 голи та 1 результативну передачу. Скромні показники, проте допомогти умовному новачкові Бундесліги він міг би.

Жером Боатенг (Ліон)

Кар'єра Боатенга на спаді і наближається до завершення, це очевидно. У Ліоні німець провів лише 8 матчів, відігравши 430 хвилин і не зробивши результативних дій, навіть у графі відсутні жовті картки.

Невідомо, у якій формі зараз знаходиться Боатенг, але навряд чи варто очікувати на щось надприродне. Мабуть, до нашого рейтингу він потрапив виключно за колишні заслуги та за рахунок того, що його ім'я було на слуху довгий час у Баварії.

Андре Аю (Ноттінгем Форест)

Новачок минулого сезону Ноттінгем Форест підписував контракти з усіма поспіль, і черга дійшла до Аю, який мав досвід ігор в англійській Прем'єр-лізі. Ганець провів 13 матчів за "лісників" і зумів відзначитись хіба що жовтою карткою.

Не сказати, що Аю не виправдав очікувань, у принципі, від нього їх особливо не було. Зараз він перебуває у статусі вільного агента і, мабуть, особливих пропозицій немає. Але, мабуть, він міг би пограти ще один рік у відносно непоганому клубі.

Хуан Мата (Галатасарай)

35-річний півзахисник провів хорошу кар'єру і йому є чим пишатися. Останній сезон Мата провів за Галатасарай, де встиг провести 18 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 3 голи та 2 результативні передачі.

Де міг би продовжити кар'єру іспанець? Мабуть, у себе на батьківщині. Можливо, за один із новачків Ла Ліги. Тим не менш, Мата заслужив місце в цьому списку, адже в минулому це був гравець найвищого класу, а також відома особистість.

Джессі Лінгард (Ноттінгем Форест)

Англієць успішно виступав за Вест Гем у другій половині сезону-2021/22, і, здавалося, що він залишиться там і в майбутньому. Однак цього не сталося. Виявившись не потрібним Манчестер Юнайтед, він підписав контракт з Ноттінгем Форест, де не зумів себе проявити: 20 матчів, 2 голи та 2 асисти.

Наразі з'явилася інформація, що Лінгард може підписати короткостроковий контракт із Вест Гемом. Імовірно, це чудовий варіант для обох сторін.

Еден Азар (Реал)

Талановитий бельгієць, який провів успішну кар'єру в Челсі, але так і не зумів проявити себе в Реалі. Дехто називає його найбільш провальним трансфером мадридської команди за всю історію, а також згадує любов бельгійця до бургерів.

Невідомо, які думки в голові Азара. Можливо, далеко не футбольні. До нього не виявляє інтерес жоден топ-клуб, і навіть середняки. Де міг би продовжити кар'єру Азар? Дуже хороше питання. І чи хоче Азар взагалі й надалі грати? Теж незрозуміло.

Не варто виключати, що Азар перестане бути вільним агентом, оскільки завершить кар'єру. Це також цілком можливо.

Серхіо Рамос (ПСЖ)

Можливо, ПСЖ навіть залишив би Рамоса ще на один сезон, якби не його заробітна плата, яка є досить високою. ПСЖ цього літа залишив Ліонель Мессі вільним агентом, продали Неймар, а перед цим клуб залишив досвідчений іспанець.

У сезоні-2022/23 Рамос відіграв 45 матчів за ПСЖ, у яких забив 4 голи та зробив 1 асист. Цілком ймовірно, що ще 1-2 сезони на хорошому рівні Рамос здатний показати себе. За чутками, інтерес до Серхіо виявляє турецький Галатасарай.

Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед)

Зі всього списку вищезгаданих футболістів, мабуть, Давід Де Хеа — найгучніше ім'я, яке може посилити багато клубів з європейських топ-чемпіонатів. Манчестер Юнайтед вирішив не продовжувати контракт із іспанцем. Нібито, Еріку тен Гагу не подобалося, що Давід погано грає ногами, внаслідок чого придбали Андре Онана.

Були чутки, що Баварія може підписати Де Хеа, а потім Реала, але після того, як травму отримав Тібо Куртуа. Тим не менш, Де Хеа все ще перебуває у статусі вільного агента. І якщо не отримає гарної пропозиції від клубу з Європи, то, напевно, знайдеться варіант із Саудівської Аравії з вражаючим контрактом.