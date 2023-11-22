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Football.ua розповідає про гравців, котрі ще не дебютували за головну національну команду.

Як правило, конкуренція у складі головної збірної країни є досить великою. Є й винятки, наприклад, коли йдеться про Францію. "Les Bleus" мають велику кількість виконавців високого рівня, що не всі можуть потрапити в заявку і швидко дебютувати за команду.

Football.ua розповідає про футболістів, які мають високий цінник згідно з порталом Transfermarkt, але так ще й не дебютували за головну команду країни.

*всі суми вказані в євро

10. Мохамед Сімакан

Вік: 23

Клуб: Лейпциг

Ціна: 35 млн

Національність: француз

Практично на кожній позиції у збірній Франції є багато кандидатів. Не дивно, що Сімакан поки не отримував запрошення до національної команди, але відіграв 7 ігор за Францію U-21.

Цього сезону Мохамед є основним футболістом Лейпцига, який встиг уже відіграти 18 матчів у всіх турнірах: на його рахунку один гол та одна результативна передача.

9. Бредлі Барколя

Вік: 21

Клуб: ПСЖ

Ціна: 35 млн

Національність: француз

Вихованець Ліона, що пішов на підвищення. Барколя так добре себе проявив у попередньому клубі, що на нього також претендував Челсі. Проте проти ПСЖ "сині" не мали шансів.

Минулого сезону Бредлі провів 35 ігор за Ліон у всіх турнірах: на його рахунку 7 голів та 10 результативних передач. У цій кампанії за ПСЖ він поки що не відзначався голами, але є дві результативні передачі.

8. Джо Віллок

Вік: 24

Клуб: Ньюкасл

Ціна: 38 млн

Національність: англієць

В Англії також висока конкуренція, як і у французів. Не дивно, що немає місця (поки що) для одного з важливих виконавців для Ньюкасла. Але слід зазначити ще й той факт, що Віллок лише відновився після травми, через яку пропустив старт сезона.

Не виключено, що незабаром англієць таки зіграє за головну команду країни. До речі, він провів чотири поєдинки за Англію U-21.

7. Морган Гіббс-Вайт

Вік: 23

Клуб: Ноттінгем Форест

Ціна: 40 млн

Національність: англієць

Незважаючи на високий цінник, ймовірно, Гіббс-Вайт не є очевидним фаворитом дебютувати за збірну Англії в найближчому майбутньому. Деякі досвідчені футболісти не потрапляють у заявку Гарета Саутгейта, а що вже казати за Моргана.

Та й результативністю Гіббс-Вайт поки що похвалитися не може: цього сезону у нього 13 ігор у всіх турнірах і одна результативна передача.

6. Ману Коне

Вік: 22

Клуб: Боруссія Менхенгладбах

Ціна: 40 млн

Національність: француз

Коне має високий цінник, проте, можливо, його ціна знизиться в найближчому майбутньому. Говорити про те, що це явний кандидат на те, щоб дебютувати за Францію, найближчим часом не доводиться.

Та й цей сезон поки що не складається у футболіста з різних причин: то травма, то дискваліфікація.

Як результат: лише п'ять проведених зустрічей за цей проміжок часу та відсутність будь-яких результативних дій.

5. Ельє Ваї

Вік: 20

Клуб: Ланс

Ціна: 40 млн

Національність: француз

Поточний сезон у Ваї проходить досить скромно, тоді як попередній був проведений на високому рівні: 33 матчі, 19 голів та 6 асистів. І це виступаючи за Монпельє!

У нинішній кампанії 1 гол у 10 іграх у Лізі 1, зате два голи у Лізі чемпіонів і одна результативна передача. Говорити про виклик до збірної, мабуть, поки що зарано.

4. Джейкоб Ремзі

Вік: 22

Клуб: Астон Вілла

Ціна: 42 млн

Національність: англієць

У поточному сезоні Ремзі провів на полі лише 71 хвилину у всіх турнірах. Згідно з порталом Transfermarkt, він не отримував травми цього сезону, а значить, можна припустити, що головний тренер не особливо на нього розраховує.

Якщо все йтиме в тому ж руслі, то незабаром Ремзі випаде з цього рейтингу. За два матчі в АПЛ він зумів забити один гол — Брайтону (6:1).

3. Ентоні Гордон

Вік: 22

Клуб: Ньюкасл

Ціна: 45 млн

Національність: англієць

А ось хто має всі шанси у найближчому майбутньому зіграти за Англію – це Гордон. Вінгер, народжений 24 лютого, що є трагічною датою для всієї України. Гордон є одним із лідерів Ньюкасла і встиг відіграти цього сезону 1281 хвилину за клуб.

Загалом, на його рахунку 17 матчів, у яких він встиг забити 4 голи і також в активі 2 асисти.

2. Майкл Олісе

Вік: 21

Клуб: Кристал Пелас

Ціна: 50 млн

Національність: француз

Як ми вже говорили жодного разу, конкуренція у збірній Франції досить висока. Крім того, цього сезону Олісе лише раз з'являвся на полі за свій клуб через травму підколінного сухожилля.

Майкл мав усі шанси перейти влітку в Челсі, однак трансфер зірвався через те, що Крістал Пелес не сподобалося те, як поводився під час переговорів лондонський клуб.

1. Матіс Тель

Вік: 18

Клуб: Баварія

Ціна: 50 млн

Національність: француз

Матісу лише 18 років, і можна не сумніватися, що його виклик до збірної Франції ще попереду. Коли в команді є такий бомбардир, як Гаррі Кейн, важко розраховувати на велику кількість ігрової практики.

Проте Тель встиг відіграти 17 поєдинків, у яких забив 6 голів та відзначився 3 асистами. У середньому француз проводить 28 хвилин на полі за Баварію у цій кампанії.

P.S. На диво, до рейтингу не потрапив півзахисник Челсі Коул Палмер, тоді як, швидше за все, з найближчим оновленням Transfermarkt цін він все ж таки опиниться на вершині списку.