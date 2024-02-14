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Football.ua зробив добірку з коментарів представників ЗМІ та фанатських рухів щодо розкішного виступу наших співгромадян у матчі Ла Ліги напередодні.

Напередодні мадридський Реал у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мінімально обіграв німецький РБ Лейпциг на полі суперників.

РБ Лейпциг — Реал 0:1 Відео гола та огляд матчу

Уявити цей успіх команди Карло Анчелотті без внеску українського воротаря Андрія Луніна було б просто неможливо. Дев’ять(!) сейвів за матч — цей фантастичний доробок став повторенням історичного клубного рекорду в цьому турнірі й викликав справжній емоційний вихор у вболівальників.

Зрештою, у ніч після матчу та на наступний ранок уся Іспанія говорила тільки про одне — перемога Реала відбулась завдяки, зокрема, Луніну, що значно посилило його позиції в конкуренції воротарів "галактікос", за умов відсутності Тібо Куртуа.

Це іспанське видання завжди намагається втримати нейтралітет у висвітленні поміж Реалом та каталонською Барселоною, проте цього разу вся стрічка новин була заповнена інформацією з матчу на Ред Булл Арені. Певна річ, що дії українського воротаря були на першому плані.

"Лунін показав свою конкурентоспроможність та холоднокровність. Скажімо відверто — Реал не програв виключно завдяки його видатному внеску.

Цей матч залишився за тим, хто забив перший м'яч. Якби Реал це зробив одразу під час своїх контратак, Лейпциг би розклеївся. Однак німці витримали удар, і потім уже Луніну доводилось відверто рятувати власну команду.

І якщо ми вже кажемо, що гол Браїма проклав дорого до перемоги Реала, то Лунін її вимостив. Український голкіпер продовжує рости та набувати популярності в клубі. Особливо з огляду на те, що оборона Мадрида останнім часом багато страждала від травм.

Найкращий матч сезону для Луніна? Напевно, що так воно й є. Із цими виходами на межі майданчика, непоборною грою в повітря, швидкими рухами на лінії, він добре читав кожен епізод і в підсумку змусив німців нервувати. Особливо Шеско та Ольмо, які кілька разів опинялися перед ним.

Українець зробив до десяти сейвів, залишивши свої ворота "сухими" в своїй найкращій грі в якості футболіста Реала".

Культове іспанське видання робить одразу потрійний постріл із блоку новин щодо матчу РБ Лейпциг — Реал із думками своїх провідних аналітиків. Усі вони сходяться лише на двох футболістах, без яких успіх команди Анчелотті в цій грі було б неможливо уявити.

"Анчелотті виграв цей матч із більшою кількістю полеглих солдатів, аніж Наполеон під Ватерлоо. Лунін уже є одним із найкращих голкіперів Ліги чемпіонів.

Українець тривалий час перебувавав за межами клубу. Він їздив до оренд у Ов'єдо, Леганес або Вальядолід, залишаючись непоміченим і без великих матчів. Кілька місяців тому він узагалі вибув із роботи з клубом, а вже цієї ночі він досяг рекорду Реала за кількістю сейвів у Лізі чемпіонів, залишивши Кепу без шансів на подальшу участь у єврокубках.

Куртуа теж може покрутити носом, передбачаючи, як він буде конкурувати з тим, хто тепер реально може зайняти його місце".

"Мадрид вийшов із цього матчу в Німеччині живим, тому що у нього був чудовий воротар поміж стійками власних воріт, а це саме те, що потрібно для перемоги в Лізі чемпіонів.

Були певні сумніви, але Лунін у потрібний момент розвіяв їх чудовою грою. Напевно, найкращою з тих пір, як він надягнув футболку Реала.

Українець залишив Ред Булл Арену з "сухим" матчем та дев'ятьма сейвами в доробку. Дебати закінчено! Кепа програв. Слід відзначити ще одну перемогу Анчелотті, який ухвалив рішення, яке було зовсім не простим.

Українець тепер буде основним воротарем Анчелотті й гратиме до кінця Ла Ліги та Ліги чемпіонів, або взагалі до повернення Куртуа. У день ключового іспиту він упорався із завданням.

Саме воротар був тим, хто втримав цей Реал у першому таймі, хоча йому трохи допомогли арбітри під час скасованого голу Лейпцига на другій хвилині. Можливо, найкраща гра Луніна в Реалі".

El Mundo Deportivo: Лунін наслідує Куртуа і закріплюється в Лізі чемпіонів

Це видання максимально прохолодно ставиться до Реала, але, якщо вже клуб грає в Лізі чемпіонів, то оминути увагою цей інфопривід було б необачно. Саме тому ключова стаття з матчу має назву "Три великі послуги арбітра Мадриду проти Лейпцига" та ще кілька тез на підтвердження цієї думки від різних футбольний постатей.

Але є трошки й про Луніна: "Українець, який уже зарекомендував себе як гравець стартового складу, повторив рекорд бельгійця Куртуа з дев'яти сейвів зразка фіналу 2022 року.

Андрій Лунін чудово виступає в цьому сезоні, вистріливши в матчі Ліги чемпіонів, у якому він зробив аж дев’ять сейвів. Усе заради того, аби не зіпсувати той день, коли його було підтверджено як головного воротаря команди Карло Анчелотті. Реал ще живий у цій дуелі тільки завдяки українцю.

Фактично за кілька днів він дійшов від того, що він не отримав жодного удару проти Жирони, до того, що відбив усі удари, які завдавали по його воротах у Лейпцигу. І це були не абиякі удари!

Лунін зробив ніч гіркою для однієї з нових фігур Лейпцига та європейського футболу загалом — Шешко. Він також був упевнений у грі в повітрі. Бездоганна гра!".

На цьому ресурсі традиційно багато матеріалів, проте переважна більшість із них так само присвячені незарахованому голу Лейпцига. Усе просто — у Іспанії люблять гучні сенсації, а видовищна гра Луніна, судячи з усього, для місцевих фанатів уже більше не сенсація, а буденність. Ми на це не скаржитимемось.

"Український голкіпер відзначився найкращим показником із кількості сейвів у своєму житті в важкому матчі для клубу, ворота якого він захищає. Із часів пам’ятного вечора Куртуа у фіналі проти Ліверпуля в Парижі, жоден голкіпер мадридців не робив стільки сейвів у матчі найвищого континентального змагання.

Коли все виглядало найгіршим для Реала чином, Лунін зробив кілька фантастичних сейвів і був сміливим для того, щоб забрати будь-який небезпечний м’яч.

Після сумнівів Анчелотті щодо вибору постійного воротаря в стартовому складі, українець виграв право залишитись постійним гравцем стартового складу до кінця сезону. Працею та професіоналізмом він подолав недовіру, яку породив у тренерського штабу.

Він прийняв виклик боротьби за місце проти Кепи та вийшов переможцем у цьому виклику. Його виступ у Німеччині став результатом добре виконаної роботи, винагородою за терпіння та підтвердженням того, що дискусія про місце у воротах остаточно закрита до подальшого оновлення щодо стану Куртуа.

Лунін скористався можливістю, а Мадрид знайшов воротаря, на якого, імовірно, не розраховував узагалі".

Реакція фанатів

"Лунін-2023/24 = Куртуа-2021/22", — @31Jcid.

"Дуже тішусь від цієї перемоги, а особливо через чудовий виступ Луніна. Він виконав так багато роботи в тіні, і нарешті отримав за неї винагороду. Друже, ти точно заслуговуєш на це!", — @PBlanco12487.

"Андрій Лунін провів одну зі своїх найкращих ігор за нашу команду. Ні в якому разі Реал не має викуповувати контракт Кепи! Я сподіваюся, що ми дамо Луніну довгостроковий контракт. Незабаром Куртуа виповниться 35, і нам потрібен такий молодий воротар", — @Daddy_cholo1.

"Я згадую вчорашній матч Луніна, і я — найщасливіший Валентин у цей святковий день", — @maitre_yoda69.

"Він занадто хороший, щоб бути резервним", — @realbestlib_ka8.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та німецьким РБ Лейпциг відбудеться 6 березня.