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Півзахисник Баварії та збірної Німеччини дав велике інтерв’ю.

Німецький атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії та тепер уже лідер національної збірної своєї країни, Джамал Мусіала, проводить черговий видатний сезон на "дорослому" рівні.

І хоча юнакові все ще 21 рік, він уже готовий до серйозних викликів у кар’єрі, яке принесе, зокрема, домашній чемпіонат Європи-2024.

Про це Мусіала розповів у великому інтерв’ю із запитаннями про весь хід поточного сезону.

— Ти перебуваєш у найкращій формі у своїй кар'єрі?

"Так. Я відчуваю, що зараз граю у свій найкращий футбол. У тому числі й з огляду на весь поточний сезон. Я розумію, що зробив крок уперед. Я забиваю голи й віддаю передачі, які потрібні для того, щоб привертати до себе увагу.

Я грав стабільно весь сезон, іноді не вистачало гольових моментів, але в 2024 році все йде дуже добре. Це великий крок, я хочу не зупинятись на досягнутому, продовжувати наполегливо працювати й виходити на кожну гру з відповідною енергією та великою кількістю корисних дій на полі".

— Щодо №10 у збірній Німеччини…

"У юні роки я часто грав під 10 номером. Тоді номери футболок нам завжди видавали лише в день гри. Іноді мені доводилося навіть трохи посперечатись за 10 номер. А зараз побачити "Номер 10, Джамал Мусіала" на Євро — це дуже круто.

Коли я був дитиною, Ліонель Мессі носив "10", Роналдіньйо також. До них були такі легенди, як Марадона чи Лотар Маттеус. Але цей номер не змусить мене думати, що я маю особливий статус. Навпаки, це виклик. Я хочу, щоб ця "10" на спині мною була заслужена, тому я буду підходити до ігор так само, як і з "14" чи "42" номерами".

— Ти хочеш носити "10" номер у Баварії в наступному сезоні?

"У Баварії це номер Лероя Сане. Якщо Лерой залишиться, на що я дуже сподіваюся, я все одно буду щасливий з 42-м номером".

— Тебе вважали суперталантом і дали прізвисько "Бембі". Зараз ти носиш "10" номер збірної Німеччини, а твоя ринкова вартість становить 110 мільйонів євро. Чи залишились уже позаду ті часи юнацтва?

"Можна сказати, що так: я більше не молодий гравець, я більше не Бембі. На мене покладається більше відповідальності в обох командах: у клубі та в збірній. Я вийшов зі статусу молодого суперталанта, за яким потрібно стежити.

Тим не менш, я хочу грати з легкістю, отримувати задоволення й випромінювати радість на полі, як я робив це, коли був молодшим".

— Тоні Кроос сказав, що йому вистачило одного спільного тренування, щоб оцінити твої здібності. Чи відчуваєте ви цю вдячність?

"Я загалом відчуваю, що гравці мене дуже поважають. Але я віддячую їм такою ж самою повагою. Це те, що нам потрібно для правильної хімії на полі: кожен повинен визнавати своїх товаришів по команді за рівних".

— У грудні 2023 року вам видалили зуб мудрості, щоб запобігти майбутнім травмам м’язів обличчя. Відтоді ти граєш без жодних проблем. Ви також помітили, що перебуваєте на іншому рівні фізичної підготовки?

"Я тоді трохи дивувався, звідки взялися дві м’язові травми, адже я проходив лікування, фізіотерапію, вправи на розтяжку і так далі, займалася додатковими тренуваннями, завжди стежив за своїм тілом.

Мене дратувало, що я отримав травму і повинен був знову відновлювати ігровий ритм. Я провів дослідження і з’ясував, що причиною травми може бути зуб мудрості. Операція пройшла добре і допомогла мені. Відтоді я не отримую подібних травм і почуваюся добре".

— Щодо Євро-2024: "Я з нетерпінням чекаю початку турніру. Час перед ним іноді буває трохи напруженим: тренувальні збори, контрольні матчі тощо. Але потім бути в команді на Євро у своїй країні — немає нічого важливішого за це. Це мрія кожної дитини".

— Що ще досяжно для Баварії в цьому сезоні? Особливо в Лізі чемпіонів.

"Усе ще досяжно. У другому матчі проти Арсенала на нашій Альянц Арені ми можемо забезпечити собі місце в півфіналі Ліги чемпіонів. Перш за все, ми повинні набрати хороший ритм у двох матчах Бундесліги заздалегідь.

Я мрію про фінал на Вемблі. Наздогнати Леверкузен у Бундеслізі буде складно, але ми будемо тиснути на них якомога сильніше.

Сподіваємось, що все ж таки щось отримаємо за підсумками цього складного сезону. У кращому випадку — якийсь титул".

— Якими були ваші враження від матчів проти Арсенала за Челсі в юнацькому віці?

"Ми зустрічались з Арсеналом дуже часто, і це завжди були великі дербі. Загалом ми виграли на кілька ігор більше за них, як мені здається".

— На кого з гравців Арсенала Баварії варто звернути особливу увагу?

"Мартін Едегор — блискучий плеймейкер у півзахисті, але в їхній команді є багато інших не менш якісних гравців: Сака, Мартінеллі, Райс, Гаверц та багато інших. Вони мають найвищу якість на кожній позиції. Ми повинні бути готові до цього".

— Чи є в Лізі чемпіонів команда, яка перевершує Баварію й яку навряд чи можна обіграти навіть у двох матчах? Манчестер Сіті?

"Я вважаю, що ми можемо перемогти будь-яку команду. Є команди, які проводять кращий сезон, аніж ми. Але я б ніколи не вийшов на матч із страхом перед суперником".

— Разом із Флоріаном Віртцем ви є надією Німеччини на Євро-2024. Як відбувається обмін думками між вами?

"У нас хороші стосунки, ми друзі й багато спілкуємося зі збірною. Ми знаємо, чого хочемо, і можемо грати разом дуже добре. Якщо ми обидва будемо в хорошій формі, ми можемо багато чого досягти зі збірною.

Існує багато очікувань і певний тиск. Але це стається автоматично, коли ти проводиш хороший сезон. Для мене цей тиск є радше ознакою того, що я перебуваю на хорошому рівні".

Мусіала в цьому сезоні зіграв 31 матч, забивши 12 голів та віддавши сім гольових передач.